LSPR Slovenija: komuniciranje v teoriji, predvsem pa v praksi

25. generacija udeležencev LSPR Slovenija se začne izobraževati 3. marca v GZS v Ljubljani. Vpis že poteka, vsi, ki boste svojo prijavnico oddali do 20. januarja, pa boste dobili 10 % popusta na šolnino.



Se na delovnem mestu pogosto sprašujete, kako napisati novičko za splet, kako najbolje zbrati informacije za medije, na kakšen način bi spremembe v poslovanju sporočili sodelavcem in kupcem oziroma uporabnikom storitev?Bi radi organizirali novinarsko konferenco ali dogodek, pa niste prepričani, kako? Se že celo večnost izogibate komuniciranju na družbenih omrežjih, ker ne poznate posebnosti posameznega kanala?Uspešno komuniciranje je vsakodnevni izziv vseh tako doma kot na delovnem mestu. Če si z njim služite kruh, je znanje, ki ste ga usvojili, smiselno osveževati in nadgrajevati.Osnove medijskega prava in odnosi z mediji, upravljanje dogodkov in vodenje kreativnih timov, vodenje projektov in produkcija, produktno, krizno, interno in komuniciranje v družbenih omrežjih, retorika in nastop pred kamero so le nekateri izmed 21 programskih modulov izobraževalnega programa LSPR Slovenija, ki ponujajo teoretična znanja, podkrepljena z domačimi in tujimi primeri dobre prakse ter delavnicami, kjer se udeleženci sami preizkusijo pri ustvarjanju komunikacijskih vsebin.S predavatelji, ki so strokovnjaki in dolgoletni praktiki na svojem področju, boste spoznavali temelje stroke in okolja, v katerem delujete in na katero poskušate vplivati s svojimi komunikacijskimi projekti.Učili se boste tudi, kako jih pripravljati in meriti njihovo učinkovitost. Kakšna je razlika med korporativnim in izdelčnim komuniciranjem? Kako delujejo mediji in kako lahko z njimi vzpostavite dobre odnose? Zakaj (in kako) mora PR-ovec slediti novim tehnologijam v komuniciranju? Na praktičnih primerih boste spoznavali pripravo dogodkov, potek komuniciranja v kriznih situacijah, vodenje projektov in produkcije, obiskali boste medijsko hišo in si ogledali njihovo delo »v živo«. Vadili boste ustvarjalno pisanje, nastope v javnosti in pred kamero, se urili v umetnosti retorike in protokolu.