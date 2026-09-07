  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Kariera

    Magistrski študij za kompleksne menedžerske izzive

    Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
    FOTO: Doba Fakulteta
    Galerija
    FOTO: Doba Fakulteta
    Urša Horvat
    7. 9. 2026 | 09:54
    5:31
    A+A-

    Kljub temu se številne spremembe ustavijo prav pri izvedbi – pri sodelovanju med oddelki, odzivih zaposlenih, načinu vodenja in hitrosti sprejemanja novih rešitev.

    Od sodobnih menedžerjev se zato ne pričakuje več le dobro poznavanje poslovanja. Razumeti morajo tudi ljudi, odnose v organizaciji, podatke, digitalne procese in vpliv umetne inteligence na delo ter odločanje.

    Ko strokovno znanje z enega področja ni več dovolj

    McKinsey že vrsto let opozarja, da približno 70 odstotkov obsežnih organizacijskih transformacij ne doseže zastavljenih ciljev. Med pogostimi razlogi niso le neustrezne tehnologije ali slabe poslovne odločitve, temveč pomanjkanje podpore vodstva, vključevanja zaposlenih, sodelovanja in jasne odgovornosti.

    Tudi potrebe po znanju se hitro spreminjajo. Svetovni gospodarski forum v poročilu Future of Jobs 2025 ocenjuje, da se bo do leta 2030 spremenilo 39 odstotkov ključnih veščin, ki jih delodajalci pričakujejo od zaposlenih.

    Vprašanje zato ni več samo, kaj menedžer zna, temveč ali zna različna znanja povezati in jih uporabiti v nepredvidljivih poslovnih situacijah.

    Menedžer prihodnosti mora razumeti poslovni model organizacije, voditi ljudi skozi spremembe in presoditi, kako lahko tehnologija prispeva k boljšim odločitvam in učinkovitejšim procesom. Prav povezovanje teh področij postaja ena ključnih menedžerskih kompetenc.

    Od upravljanja nalog k vodenju kompleksnih sistemov

    Vloga menedžerja se premika od razdeljevanja in nadzorovanja nalog k usklajevanju kompleksnih sistemov. Poslovne odločitve danes namreč skoraj vedno vplivajo tudi na zaposlene, organizacijsko kulturo, uporabniško izkušnjo in tehnološko okolje.

    Menedžer, ki uvaja umetno inteligenco, na primer ne potrebuje le osnovnega razumevanja tehnologije. Presoditi mora, kateri procesi so primerni za spremembe, kako zagotoviti odgovorno uporabo podatkov, kako vključiti zaposlene in kako meriti dejanske poslovne učinke.

    Podobno velja pri organizacijskih spremembah. Dobra strategija sama po sebi ne zagotavlja uspeha. Menedžer mora razumeti motive in zadržke ljudi, vzpostaviti jasno komunikacijo in spremembe prenesti v vsakodnevno delo.

    Tri področja, ki jih mora povezovati sodobni menedžer

    Prvo področje je poslovanje in menedžment. Sem spadajo strateško razmišljanje, odločanje, poznavanje poslovnih modelov in sposobnost vodenja organizacijskih sprememb.

    Drugo področje je razumevanje ljudi. Sodobno vodenje temelji na komunikaciji, motivaciji, psihološki varnosti, sodelovanju in razumevanju odnosov v organizaciji.

    Tretje področje so tehnologija, podatki in digitalni procesi. Menedžerjem ni treba postati programerji, potrebujejo pa dovolj znanja, da lahko presodijo poslovno vrednost tehnologije, postavljajo prava vprašanja in sprejemajo odgovorne odločitve.

    Največjo vrednost ustvarjajo prav posamezniki, ki znajo ta tri področja povezovati.

    Kako se na spremembe odziva visokošolsko izobraževanje?

    Spremenjena vloga menedžerjev postavlja nova vprašanja tudi pred izobraževalne institucije. Klasičen prenos teorije ni več dovolj. Študenti potrebujejo delo na konkretnih primerih, reševanje kompleksnih problemov, sodelovanje z ljudmi iz različnih strok in uporabo sodobnih digitalnih orodij.

    Na DOBA Fakulteti zato študijske programe razvijajo interdisciplinarno in jih povezujejo s praktičnimi izzivi organizacij. Študenti pri študiju združujejo znanja menedžmenta, psihologije, razvoja ljudi, informatike in digitalne transformacije.

    Takšen pristop je posebej pomemben za zaposlene študente, ki lahko nova znanja že med študijem preverjajo in uporabljajo v svojem delovnem okolju.

    Diploma ostaja pomembna, vendar je začetek

    Diploma tudi v prihodnje ostaja pomembna potrditev doseženega znanja. Vendar sama po sebi ne zagotavlja, da bo posameznik uspešno vodil organizacijo skozi hitre tehnološke, družbene in poslovne spremembe.

    Razlika bo predvsem v sposobnosti nadaljnjega učenja, povezovanja različnih strokovnih pogledov in prenosa znanja v konkretne odločitve.

    Organizacijam v prihodnosti zato verjetno ne bo primanjkovalo diplomiranih menedžerjev. Primanjkovalo jim bo menedžerjev, ki znajo razumeti kompleksnost, povezovati ljudi, poslovanje in tehnologijo ter iz načrtovanih sprememb ustvariti resnične rezultate.

    Več o interdisciplinarnem študiju na DOBA Fakulteti: POVEZAVA

    Naročnik oglasne vsebine je DOBA fakulteta

    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Domače jušne kocke brez dodatkov: preprost recept za zalogo

    Domače jušne kocke iz sveže zelenjave so priročna zaloga za juhe, omake in enolončnice. Pripravimo jih preprosto in hranimo v zamrzovalniku.
    Jasmina Pirnar Krope 5. 9. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    15. etapa

    Wout van Aert je zmagal včeraj in je zmagal danes

    Primož Roglič ostaja tretji, Jakob Omrzel ostaja šesti.
    Miroslav Cvjetičanin 6. 9. 2026 | 14:57
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Gore

    Še enega pohodnika ugriznila kača, tokrat pod Aljaževim domom

    Tolminski gorski reševalci pa so včeraj popoldne reševali pohodnika, ki sta zašla na pobočju Matajurskega vrha.
    6. 9. 2026 | 07:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nemčija

    AfD do izjemne zmage, za CDU polom

    Saška - Anhalt: Ključno vprašanje se glasi, ali bo AfD zmogla sestaviti svojo prvo deželno vlado
    Barbara Zimic 6. 9. 2026 | 19:04
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

    Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
    7. 9. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Skrivnost znanosti iz panja
    Vredno branja

    Ista DNK, dve različni življenji

    Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Energetski prehod ni več stvar prihodnosti, temveč sedanjosti

    Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
    7. 9. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Rešujemo dilemo: investicije v sklade ali delnice?

    Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
    7. 9. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Preskrba z gorivi

    Logistika s še vedno dragimi naftnimi derivati

    V Petrolu uvajajo velike avtocisterne, ki bodo nenehno razvažale naftne derivate, tudi na zaprte črpalke.
    Borut Tavčar 5. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Tehnološki razvoj

    Nova tehnologija, pri kateri evropski proizvajalci prehitevajo kitajske

    Evropska direktiva je prepovedala uporabo ozonu škodljivega plina v energetskih stikališčih.
    Nejc Gole 5. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvoz zdravil

    Kako je Slovenija pristala med največjimi izvozniki zdravil na svetu

    Podatki ne kažejo toliko moči farmacevtov v Sloveniji kot logistični potencial, ki bi ga lahko bolje izkoristili.
    Karel Lipnik 4. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Geopolitični šoki

    Dve tretjini svetovne trgovine pod vplivom meddržavnih napetosti

    Stroški tovora letijo v nebo, cena pa ni več prvi kriterij za izbiro dobavitelja, ampak varnost dobave.
    Milka Bizovičar 4. 9. 2026 | 04:30
    Preberite več

    Več iz teme

    DOBA Fakultetapromomagisterijmenedžerjiizobraževanjedigitalizacijapodjetjaznanjekarieravodenjeposlovanjeveščinevoditeljstvoštudij
    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Izpoved oskarjevke

    Zaradi podpore Palestini izgublja vloge

    Susan Sarandon pravi, da je »nemogoče«, da bi veliki filmski studii najeli podpornike Palestine.
    Agata Rakovec Kurent 7. 9. 2026 | 11:20
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Videoigre

    Ko prek javne dostopne točke uide 13 terabajtov podatkov

    Podatki s platforme steam vključujejo nedokončane videoigre in zgodnje različice priljubljenih naslovov. Ni šlo za klasičen vdor v sistem ali varnostno kršitev.
    Staš Ivanc 7. 9. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Roglič proti Masu na Vuelti: zasavski orel po preobrat v zadnjem tednu

    Primož Roglič v zadnji teden kolesarske dirke po Španiji vstopa s tretjega mesta in 2:10 zaostanka za Enricom Masom.
    Rok Tamše 7. 9. 2026 | 10:50
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    So izbrali pravega?

    Ne Luka Dončić in ne Austin Reaves, ključ je Walker Kessler

    Sedemkratni prvak lige NBA Robert Horry v 25-letnem novincu na centrskem položaju vidi možnost preboja Los Angeles Lakers med kandidate za naslov prvaka.
    7. 9. 2026 | 10:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Generacija Z ne verjame, da se bo kadarkoli upokojila

    Tradicionalni mejniki, kot so upokojitev, nakup hiše in otroci, se zaradi višjih stroškov mladim ljudem zdijo neuresničljivi.
    Nina Kraševec 7. 9. 2026 | 10:36
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Roglič proti Masu na Vuelti: zasavski orel po preobrat v zadnjem tednu

    Primož Roglič v zadnji teden kolesarske dirke po Španiji vstopa s tretjega mesta in 2:10 zaostanka za Enricom Masom.
    Rok Tamše 7. 9. 2026 | 10:50
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    So izbrali pravega?

    Ne Luka Dončić in ne Austin Reaves, ključ je Walker Kessler

    Sedemkratni prvak lige NBA Robert Horry v 25-letnem novincu na centrskem položaju vidi možnost preboja Los Angeles Lakers med kandidate za naslov prvaka.
    7. 9. 2026 | 10:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Generacija Z ne verjame, da se bo kadarkoli upokojila

    Tradicionalni mejniki, kot so upokojitev, nakup hiše in otroci, se zaradi višjih stroškov mladim ljudem zdijo neuresničljivi.
    Nina Kraševec 7. 9. 2026 | 10:36
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Koliko vam »požre« ura gledanja serije?

    Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
    3. 9. 2026 | 11:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    »Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

    Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
    Promo Delo 25. 8. 2026 | 08:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

    Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 10:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIJAVITE SE

    Vlagatelji, pozor: kaj se dogaja na trgih?

    Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
    4. 9. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

    Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

    Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
    Promo Delo 3. 9. 2026 | 15:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    Magistrski študij za kompleksne menedžerske izzive

    Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
    Urša Horvat 7. 9. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DUŠEVNO ZDRAVJE

    To težavo ima več kot polovica Slovencev

    Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
    Promo Delo 3. 9. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

    Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
    3. 9. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    INOVACIJE

    Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

    Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
    2. 9. 2026 | 07:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od kosila do potovanja: kako lahko mladi prihranijo z eno aplikacijo

    Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
    7. 9. 2026 | 08:49
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo