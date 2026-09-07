Magistrski študij za kompleksne menedžerske izzive

Kljub temu se številne spremembe ustavijo prav pri izvedbi – pri sodelovanju med oddelki, odzivih zaposlenih, načinu vodenja in hitrosti sprejemanja novih rešitev.

Od sodobnih menedžerjev se zato ne pričakuje več le dobro poznavanje poslovanja. Razumeti morajo tudi ljudi, odnose v organizaciji, podatke, digitalne procese in vpliv umetne inteligence na delo ter odločanje.

Ko strokovno znanje z enega področja ni več dovolj

McKinsey že vrsto let opozarja, da približno 70 odstotkov obsežnih organizacijskih transformacij ne doseže zastavljenih ciljev. Med pogostimi razlogi niso le neustrezne tehnologije ali slabe poslovne odločitve, temveč pomanjkanje podpore vodstva, vključevanja zaposlenih, sodelovanja in jasne odgovornosti.

Tudi potrebe po znanju se hitro spreminjajo. Svetovni gospodarski forum v poročilu Future of Jobs 2025 ocenjuje, da se bo do leta 2030 spremenilo 39 odstotkov ključnih veščin, ki jih delodajalci pričakujejo od zaposlenih.

Vprašanje zato ni več samo, kaj menedžer zna, temveč ali zna različna znanja povezati in jih uporabiti v nepredvidljivih poslovnih situacijah.

Menedžer prihodnosti mora razumeti poslovni model organizacije, voditi ljudi skozi spremembe in presoditi, kako lahko tehnologija prispeva k boljšim odločitvam in učinkovitejšim procesom. Prav povezovanje teh področij postaja ena ključnih menedžerskih kompetenc.

Od upravljanja nalog k vodenju kompleksnih sistemov

Vloga menedžerja se premika od razdeljevanja in nadzorovanja nalog k usklajevanju kompleksnih sistemov. Poslovne odločitve danes namreč skoraj vedno vplivajo tudi na zaposlene, organizacijsko kulturo, uporabniško izkušnjo in tehnološko okolje.

Menedžer, ki uvaja umetno inteligenco, na primer ne potrebuje le osnovnega razumevanja tehnologije. Presoditi mora, kateri procesi so primerni za spremembe, kako zagotoviti odgovorno uporabo podatkov, kako vključiti zaposlene in kako meriti dejanske poslovne učinke.

Podobno velja pri organizacijskih spremembah. Dobra strategija sama po sebi ne zagotavlja uspeha. Menedžer mora razumeti motive in zadržke ljudi, vzpostaviti jasno komunikacijo in spremembe prenesti v vsakodnevno delo.

Tri področja, ki jih mora povezovati sodobni menedžer

Prvo področje je poslovanje in menedžment. Sem spadajo strateško razmišljanje, odločanje, poznavanje poslovnih modelov in sposobnost vodenja organizacijskih sprememb.

Drugo področje je razumevanje ljudi. Sodobno vodenje temelji na komunikaciji, motivaciji, psihološki varnosti, sodelovanju in razumevanju odnosov v organizaciji.

Tretje področje so tehnologija, podatki in digitalni procesi. Menedžerjem ni treba postati programerji, potrebujejo pa dovolj znanja, da lahko presodijo poslovno vrednost tehnologije, postavljajo prava vprašanja in sprejemajo odgovorne odločitve.

Največjo vrednost ustvarjajo prav posamezniki, ki znajo ta tri področja povezovati.

Kako se na spremembe odziva visokošolsko izobraževanje?

Spremenjena vloga menedžerjev postavlja nova vprašanja tudi pred izobraževalne institucije. Klasičen prenos teorije ni več dovolj. Študenti potrebujejo delo na konkretnih primerih, reševanje kompleksnih problemov, sodelovanje z ljudmi iz različnih strok in uporabo sodobnih digitalnih orodij.

Na DOBA Fakulteti zato študijske programe razvijajo interdisciplinarno in jih povezujejo s praktičnimi izzivi organizacij. Študenti pri študiju združujejo znanja menedžmenta, psihologije, razvoja ljudi, informatike in digitalne transformacije.

Takšen pristop je posebej pomemben za zaposlene študente, ki lahko nova znanja že med študijem preverjajo in uporabljajo v svojem delovnem okolju.

Diploma ostaja pomembna, vendar je začetek

Diploma tudi v prihodnje ostaja pomembna potrditev doseženega znanja. Vendar sama po sebi ne zagotavlja, da bo posameznik uspešno vodil organizacijo skozi hitre tehnološke, družbene in poslovne spremembe.

Razlika bo predvsem v sposobnosti nadaljnjega učenja, povezovanja različnih strokovnih pogledov in prenosa znanja v konkretne odločitve.

Organizacijam v prihodnosti zato verjetno ne bo primanjkovalo diplomiranih menedžerjev. Primanjkovalo jim bo menedžerjev, ki znajo razumeti kompleksnost, povezovati ljudi, poslovanje in tehnologijo ter iz načrtovanih sprememb ustvariti resnične rezultate.

Več o interdisciplinarnem študiju na DOBA Fakulteti: POVEZAVA

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