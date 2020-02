Napredni na lovu za T-zaposlenimi

Zaposleni sami izbirajo tečaje

DisruptHR

Skrb vzbujajoče je, da se samo vsak deseti zaposleni Evropejec izobražuje. Preživeto je mišljenje, da se nam po končanem šolanju ne bo nikoli več treba učiti, saj digitalizacija od nas zahteva vedno nove veščine , je rada poudarjala prejšnja evropska komisarka za zaposlovanje. »Podjetja spodbujamo, da se (bolj) zavedajo pomembnosti človeškega kapitala. Želimo si, da bi imela jasne strategije upravljanja svojih človeških virov, da bi poleg spodbud, ki jih dobijo od države, tudi sama vlagala v usposabljanja in izobraževanja ter da na to ne gledajo kot na nepotreben strošek,« pojasnjujejo v skladu za razvoj kadrov.Kadrovska strokovnjakinjapojasnjuje, da je razlika med tradicionalnimi in sodobnimi ter naprednimi podjetji velika prav pri dojemanju potrebe po širini svojih sodelavcev. » Talenti danes na trgu veljajo za zelo radovedne in vsestranske ljudi z veliko zanimanji. Če delodajalec spodbuja razvijanje širine s pridobivanjem znanja z raznovrstnih področij, bo imel v svojih vrstah človeka, ki ne zna razmišljati samo v globino svoje stroke , ampak tudi učinkovito povezovati področja med seboj.«Visokotehnološka in zagonska podjetja razvijajo ali iščejo tako imenovane »T-shaped« ljudi. To je odlične strokovnjake na svojem specifičnem področju, ki imajo hkrati tudi osnovna znanja in veščine na drugih področjih poslovanja in ljudi (vertikalna črta pri T).»Nekoč je veljalo, da podjetja za svoje zaposlene načrtujejo izobraževanja, danes si sodelavci sami izbirajo zanimive in manjkajoče vsebine , ne nujno z ozkega področja,« ugotavlja Valenčičeva in dodaja, da veliko podjetij v Sloveniji, predvsem napredno mislečih, to dovoljuje in celo spodbuja. Takšna podjetja se zavedajo, da so zaposleni njihovo največje bogastvo in skladni s tem so tudi delovno okolje ter delovni pogoji, ki jih zagotavljajo, s tem pa privabljajo najboljše.Valenčičeva je zagovornica izmenjave dobrih praks . V Sloveniji obstaja veliko neformalnih strokovnih skupin, ki pozivajo k povezovanju, deljenju znanja in dobrih praks. Sama je soustanoviteljica in idejna vodja skupine, v katero se povezujejo napredni kadrovski menedžerji.»Zbiramo se na mesečnih srečanjih z odličnimi gosti in v prostorih sodobnih podjetij, delimo si izkušnje, 'odpiramo' glave,« je povedala. Nadgradnja tega bo marčni dogodek DisruptHR Ljubljana, ki je novost v Sloveniji. Na odru bo 14 govorcev – vsak v petminutnem nastopu – predstavilo kadrovsko prakso, ki so jo organizatorji prepoznali kot napredno razmišljanje oziroma disruptivno idejo, ki »pretrese misli in navdihuje«. Tako format dogodka, ki izvira iz ZDA ( podoben je TEDx ), opisujejo ustanovitelji.