Nekdo želi zamenjati vodstvo Agencije za energijo

Pred sejo sveta Agencije za energijo je na več naslovov prišlo več kot deset anonimnih pisem »zaposlenih«, ki vodstvu agencije očitajo, da pri pripravi metodologije za zaračunavanje omrežnin ni poslušala vseh. Težava naj bi bila pri zaračunavanju prekoračitve moči, ki naj bi bila nesorazmerna. A več kot 40 zaposlenih je podpisalo izjavo, da ne stojijo za temi obtožbami in trditvami ter da se to ne dogaja v njihovem imenu. Poleg tega obstaja sum, da je vsebino anonimk pisala umetna inteligenca. »Anonimka je prispela tudi na naš e-naslov. Zaradi vsebine sem se odločil, da pišem svetu Agencije za energijo,« pravi Aleksander Mervar, direktor Elesa. Kot sistemski operater prenosnega in distribucijskega omrežja je Eles svetoval pri pripravi metodologije. Od tega so tudi v veliki meri odvisni ...