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    Kariera

    Nisem še našel področja, ki bi me tako veselilo, da bi ostal

    Andraž Žurman lastnosti, ki jih je utrdil v uspešni športni karieri, prenaša v posel: zadaš si cilje, za katere delaš, verjameš vanje in jih uresničiš.
    Podjetnik Andraž Žurman je nekdanji profesionalni vaterpolist, trener in športni funkcionar, vidi svoje poslanstvo v tem, da začne zgodbo, poišče ustrezne sodelavce, vzpostavi procese, da gladko tečejo, in nato ga zvabi nova zgodba. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    Podjetnik Andraž Žurman je nekdanji profesionalni vaterpolist, trener in športni funkcionar, vidi svoje poslanstvo v tem, da začne zgodbo, poišče ustrezne sodelavce, vzpostavi procese, da gladko tečejo, in nato ga zvabi nova zgodba. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Milka Bizovičar
    15. 10. 2026 | 06:00
    15. 10. 2026 | 08:44
    11:53
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    V življenju je pomembno pozitivno gledati na stvari, si postaviti cilj in delati za to, da ga dosežeš. Če prepoznaš potencial v neki poslovni ideji s področja, na katerem nisi strokovnjak, to ni ovira za to, da bi poslovno priložnost opustil. Pomembno je, da se obdaš s pravimi ljudmi, strokovnjaki, ki ti ustrezajo tudi značajsko, s katerimi si deliš vrednote, je prepričan Andraž Žurman.

    Nekdanji profesionalni vaterpolist, trener in športni funkcionar, ki je pri 39 letih že podjetnik s kilometrino, vidi svoje poslanstvo v tem, da začne zgodbo, poišče ustrezne sodelavce, vzpostavi procese, da gladko tečejo, in nato ga zvabi nova zgodba.

    Z nekdanjimi športniki se pogosto pogovarjamo o drugi karieri. Koliko pa jih že imate za seboj vi; s čim vse ste se že ukvarjali?

    Težko rečem, kaj je kariera, ker se mi zdi vse skupaj bolj proces. Ne toliko proces odraščanja, ampak proces življenja, ki te gradi. Toliko stvari sem že poskusil, da sploh ne morem odgovoriti. So me pa nekatere zelo zaznamovale, lahko govorim o teh.

    Deset let sem bil profesionalni vaterpolist, zelo pomembno pa me je zaznamovalo tudi naslednje obdobje, ko sem še relativno mlad stopil na trenersko pot in takoj nato postal tudi predsednik kluba v Ljubljani, ki je bil takrat v rdečih številkah. To je bila zame zelo velika izkušnja. V kratkem času nam je uspelo sanirati klub, v štirih letih se nam je pridružilo kar 150 otrok.

    V šestih letih mojega delovanja smo imeli štiri leta člansko ekipo in z njo vsako leto postali državni prvaki in pokalni prvaki, kar je bil res velik uspeh. Tri sezone sem igral tudi sam, zbrali smo se z ekipo, s katero smo skupaj igrali že v preteklosti.

    Vse skupaj je bila fenomenalna izkušnja. Imel sem zelo visoke cilje, kakor jih imam vedno. Pomembnejši od osvojitve prvenstva s člansko ekipo pa mi je bilo razviti izobraževalni proces za otroke. Mislim, da sem imel zelo dobro vizijo, kako doseči cilje.

    Andraž Žurman (v sredini) s soigralcema z zmagovalno trofejo z mednarodnega veteranskega turnirja v vaterpolu za rekreativce. FOTO: osebni arhiv Andraža Žurmana
    Andraž Žurman (v sredini) s soigralcema z zmagovalno trofejo z mednarodnega veteranskega turnirja v vaterpolu za rekreativce. FOTO: osebni arhiv Andraža Žurmana

    Pomembna izkušnja zame je bila tudi v nacionalni panožni zvezi, kjer smo z našimi prizadevanji preprečili, da bi se panoga ugasnila, funkcionarsko pot v športu sem zaokrožil v nadzornem odporu olimpijskega komiteja. Ampak v športnem delu kariere me je najbolj veselilo delo trenerja in igranje.

    Kako, da niste nadaljevali vaše športne poti kot funkcionar?

    Sem precej načelen človek, in ko nisem dosegel rezultatov, ki sem jih želel, sem si rekel, da morda nisem več primeren za to nalogo in da jo mora prevzeti nekdo drug. Je pa ekipa v ljubljanskem vaterpolu še vedno ista, smo prijatelji iz otroštva in še vedno odigramo kakšno prijateljsko tekmo. Ta šport mi je dal ogromno. Vedno ga nosim s seboj in ne vem, kaj bi brez njega.

    Bistvo športa je, da si postaviš neke cilje, za katere potem delaš, verjameš vanje in jih uresničiš. Takšno mentaliteto potem lahko preslikaš na katero koli področje osebnega in poslovnega življenja.

    Naslednja stopnica na moji poti je bila, ko smo s poslovnimi partnerji ustanovili podjetje LabCore, ki opravlja analitične storitve za farmacevtsko industrijo. Delež v tem podjetju sem prodal, s poslovnim partnerjem sva odkupila del dejavnosti, ki se ukvarja z organsko sintezo učinkovin, in zdaj se mi odpirajo nove priložnosti v okviru najinega podjetja Virella. Zelo me zanima, kje bom čez nekaj let.

    Koliko ste prepričani, da področja, s katerimi se ukvarjate zdaj, niso zadnja?

    Popolnoma. Mislim, da znam zelo dobro postavljati procese oziroma neke nove stvari. Ko me neka stvar zanima, jo hočem postaviti, da bo delovala. Najti prave sodelavce za določena mesta. Mislim, da jih znam najti, jih motivirati, jih primerno nagraditi, postaviti sistem, potem pa se odmakniti.

    Hkrati pa ohraniti nek pregled, da vseeno lahko spremljam dogajanje. S takšnim delovanjem verjamem, da lahko največ doprinesem v podjetju, kjer delam.

    Kaj vas spodbudi k premiku naprej, k novi karieri?

    Takoj ko je proces postavljen, grem naprej. Za zdaj še nisem našel nečesa, kar bi me tako veselilo, da bi lahko delal ves čas. Razen mogoče podvodnega ribolova. To bi lahko delal kar dolgo, ampak verjetno bi mi postalo dolgčas. Rad imam nove izzive in se pri tem obkrožam z enako mislečimi ljudmi ter s tistimi, s katerimi se energetsko ujamem. To je osnova. Potem pa, če vidim potencial v neki ideji ter mi omogočata čas in finance, vstopim v novo zgodbo.

    Kaj se skriva za vašim sloganom: Najdi nekaj, kar se težko premika skozi reguliran sistem, in zgradi podjetje, ki to premakne?

    Ne pristajam na omejitve; na to, da so stvari nemogoče. Ko mi nekdo reče, da se nekaj ne da narediti, mi da dodatni zagon. Običajno stvari, ki jih je težje izpeljati, prinesejo večji finančni učinek. Pa ne samo to. Tudi zadovoljstvo je večje, ko ti uspe nekaj, za kar si se moral zelo potruditi.

    Po mojem si uspešen takrat, ko si zadovoljen. Torej, človek, ki je zadovoljen, je tudi uspešen, pravi Andraž Žurman. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Po mojem si uspešen takrat, ko si zadovoljen. Torej, človek, ki je zadovoljen, je tudi uspešen, pravi Andraž Žurman. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Če gledam skozi šport: letom treninga, upanja, razmišljanja, odrekanja je sledila osvojitev državnega prvenstva. To je neverjetno zadovoljstvo. Tako da so mi tudi s tega vidika všeč projekti, ki so težji, ker mi predstavljajo večji izziv.

    V tem kontekstu je zanimivo, da se v podjetju, ki ste ga nazadnje soustanovili, ukvarjate z iskanjem zdravilnih učinkovin. Kar je dolgotrajen proces in predvsem je rezultat negotov in ni odvisen od dela, kot je na primer v športu. Kako sprejemate to tveganje?

    Če nam bo projekt uspel, bom lahko dejal, da sem naredil nekaj za človeštvo. Že tri leta se ukvarjamo z iskanjem in razvojem učinkovin, usmerjenih na beljakovino sirtuin 6, ki je regulator genomske stabilnosti in jo znanost povezuje z dolgoživostjo ter z boleznimi, povezanimi s starostjo. Eno patentno vlogo smo letos že vložili, do konca leta bomo še eno.

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    Tudi spremljanje telesne zmogljivosti je del preventive

    Naš končni cilj je vsa testiranja z lastnimi sredstvi pripeljati do točke, ko bo projekt zanimiv za farmacijo in bi od tega imeli koristi pacienti. Za naše podjetje Virella bo to verjetno pomenilo večji kapitalski zagon, in ker se mi zdi to plemenita industrija, če lahko pomagaš ljudem, bi se radi še naprej ukvarjali izključno z zgodnjim razvojem učinkovin za potencialna nova zdravila.

    Sami sicer ne izhajate iz farmacije.

    Ne. Vendar pa v tem ne vidim ovire, saj se zavedam, da določenih stvari pač ne vem. Zato se obkrožam z ljudmi, ki vedo. Past takšnega načina delovanja je lahko, da je včasih težko presoditi, ali neka oseba, ki pravi, da je kompetentna, v resnici tudi je. Tako da je zagotovo veliko lažje, če si strokovnjak na področju, ki ga poslovno razvijaš. Ampak to ni omejitev.

    Če pogledate nazaj, je kakšna stvar, morda slaba izkušnja, o kateri bi rekli, da bi jo danes naredili drugače ali pa bi bili bolj pozorni?

    Ne. Nekdo nekaj oceni kot napako, meni se zdi bolj življenjska izkušnja, če se iz tega lahko nekaj naučiš in si naslednji dan boljši. Vse kar se mi je zgodilo, se mi je zgodilo zato, da sem danes tukaj. Hvaležen sem za vsako izkušnjo in veliko je bilo tudi težkih ter neprijetnih.

    Mogoče bodo še kakšne, ampak nočem se obremenjevati s tem vnaprej, ker se mi ne zdi smiselno. Zdi se mi, da sem v zadnjem obdobju zelo napredoval v takšnem razmišljanju.

    Kaj je dosežek, na katerega ste najbolj ponosni v življenju?

    Da imam super ženo in super otroke. Tega sem najbolj vesel in se mi zdi, da je to moj največji uspeh v življenju. Profesionalno pa morda, da sem bil res dober trener v vaterpolu, kar me je navdajalo z zelo velikim zadovoljstvom. In zdaj upam, da bo naslednja s področja farmacije, kar sem govoril prej. Zelo bom vesel, če bomo lahko pomagali bolnikom.

    Kako ločujete podjetniško ambicioznost od časa, ki ga namenite domačim?

    Prva leta v prejšnjem podjetju so bila res zelo zahtevna glede tega. Vse smo vložili v to podjetje in da, lahko rečem, da sva imela velike finančne težave. Takrat se nisem dovolj posvečal družini. Potem pa sem se pogovoril s seboj in pod črto sklenil, da časa ni mogoče kupiti. Tako da sem zdaj veliko s hčerami.

    Ampak posla in družine ne ločujem strogo, ker je posel del mene in del celotne družine. Dekleta so zraven, ko razmišljam o poslu in poslušajo, ko se pogovarjam o tem, ko se pogovarjava z ženo.

    Posla in družine ne ločuje strogo, ker, kot pravi, je posel del njega in del celotne družine. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Posla in družine ne ločuje strogo, ker, kot pravi, je posel del njega in del celotne družine. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Spomnim se, ko smo bili na morju in mi je hči rekla, da komaj čaka, da bo petek, da se potem dva dni ne bom ves čas pogovarjal po telefonu. Seveda mi ni bilo vseeno, ampak sem ji pojasnil, da smo zaradi tega lahko toliko časa na morju, ker vmes delam. Zdaj mi takšno povezovanje posla in družine ustreza.

    Kako danes definirate uspeh?

    Mislim, da je to subjektiven kriterij, ampak družba ga definira kot objektivnega. To, da ima nekdo dosti denarja, se mi zdi, da še ne odraža uspeha, lahko je del njega. Predpostavljam, da večina zelo bogatih ljudi ni uspešnih, ker po mojem si uspešen takrat, ko si zadovoljen. Torej, človek, ki je zadovoljen, je tudi uspešen.

    To hočem naučiti tudi svoje otroke. Da je zelo važno, da najdejo svoje mesto pod soncem, da bodo imeli cilje, ki jih bodo izpolnjevali zato, da bodo zadovoljni. Mene zadovoljuje to, da delam vedno nove projekte, jih pripeljem do neke točke in se potem lotim nečesa drugega.

    Mladi, ki živijo v tujini, se kar pogosto odločajo za vrnitev v Slovenijo, ko si ustvarijo družino. Vi pa ste se preselili na Hrvaško?

    Z ženo sva se že nekaj let pogovarjala, da bi živela ob morju. Ko sva se odločila, sva rekla, gremo najprej za eno leto, da vidimo, kako bo. Postavila sva parametre, po katerih sva izbirala, od oddaljenosti od Ljubljane in kulture do davkov in šole. Tehtala sva med Reko, Koprom in Trstom in se na koncu odločila za Reko. Ključni dejavnik je bila šola. Ugotovili smo, da nam življenje tam ustreza, in bomo ostali.

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    Na cesti bo prevozil do 762 kilometrov. A to ni njegova največja prednost

    Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:56
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    Evropa pred izzivom: tveganja ne prihajajo več posamično

    Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
    14. 10. 2026 | 07:53
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    NASVET

    Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

    Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 12:55
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    Ta navada pri družinski mizi ima lahko dolgoročne posledice

    Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
    Promo Delo 8. 10. 2026 | 08:48
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    Septembrski popis pokazal 548 evrov cenovne razlike

    Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
    13. 10. 2026 | 14:19
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    Mlekarna Celeia predstavlja VEGSI, svojo prvo linijo rastlinskih izdelkov

    VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 11:20
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    Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

    Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
    Promo Delo 8. 10. 2026 | 10:42
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    Slovensko podjetje za ljudi, ki so ostali spregledani

    Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi.
    13. 10. 2026 | 09:32
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    5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

    Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
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    Na napotnici piše »hitro«. Kako dolgo boste v resnici čakali?

    Čakalne dobe za nekatere specialistične preglede se merijo v mesecih ali letih. Poglejte, kakšne možnosti imate, ko želite do diagnoze in zdravljenja prej.
    12. 10. 2026 | 14:41
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