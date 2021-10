NLP diploma– brezplačna spletna delavnica nevrolingvističnega programiranja

oz. tehnike nevrolingvističnega programiranja. Gre za tehnike, ki vam omogočijo jasnost pri oblikovanju ciljev, boljšo komunikacijo v zasebnem in poslovnem svetu ter odličnost na kateremkoli področju v življenju. Ustvarila sta jih dr. Richard Bandler in dr. John Grinder v 70. letih prejšnjega stoletja, potem ko sta opazovala odlične terapevte in ugotovila, kaj so oni počeli, da so znali spreminjati strahove, odpravljati omejujoča prepričanja in dosegati želene rezultate.

Kaj je NLP?

NLP oz. nevrolingvistično programiranje je študij odličnosti in način, kako to odličnost prenašamo na druge. Če je nekdo npr. odličen prodajalec, lahko z uporabo modeliranja NLP prenašamo zavedne in nezavedne vzorce tega prodajalca na vse prodajalce v svoji ekipi. Tako se je NLP iz klasične psihoterapije razširil na popolnoma vsa področja življenja, kjer se nekdo želi izboljšati, naj gre za vodenje, učenje, komunikacijo, partnerski odnos, šport, starševstvo itd.

NLP za vodenje

Na področju vodenja in komunikacije se uporabljajo številna lingvistična orodja NLP. Najprej mora vodja s tehnikami NLP poskrbeti, da je sam v dobrem čustvenem stanju, da si pripravi sidra za samozavest, prepričljivost, odločnost, motivacijo oz. za čustvena stanja, ki jih potrebuje pri vodenju. Tehnike NLP lahko potem uporablja pri motiviranju sodelavcev, pri reševanju morebitnih konfliktov znotraj podjetja, pri ustvarjanju želene organizacijske kulture.

NLP v šolah

Pri poučevanju se tehnike NLP uporabljajo predvsem za vzdrževanje discipline v razredu, spodbujanje potenciala otrok, za hitrejše pomnjenje in na sploh za lažje učenje. Veliko ravnateljev in učiteljev uporablja skupinski stik in prostorsko sidranje v razredih, kar omogoča hitrejšo vzpostavitev želenega čustvenega stanja za hitrejše in lažje učenje snovi. Socialne delavke, psihologinje in defektologinje v šolah z uporabo tehnik NLP pri individualnem delu pomagajo otrokom do večje samozavesti, hitrejšega učenja itd.

NLP v partnerstvu

Veliko žensk je danes preveč časa v moški energiji in veliko moških je preveč časa v ženski energiji. V odnosih, kjer ni polarnosti, ni strasti. Številni pari tako živijo v odnosu brez strasti, brez polarnosti. Posledica je ta, da imamo cel kup parov, ki so zgolj sostanovalci, in veliko samskih, ki si želijo romantičnega razmerja, vendar jim zaradi obratne polarnosti to ne uspeva. Tehnike NLP pomagajo pri spremembi moške energije v žensko in obratno. Tehnike NLP so odlične za izboljšanje komunikacije, stika, intimnosti, odnosa.

NLP v športu

Odlični športniki danes uporabljajo tehnike NLP za izboljšanje koncentracije in predvsem za boljši nastop oz. igro na tekmah in pomembnih tekmovanjih. Tehnike NLP uporabljajo trenerji pri komunikaciji z igralci, tehnike NLP uporabljajo psihologi, ki delajo s tekmovalci. Včasih gre za milimetre, za stotinke sekunde, za malenkosti, ki ločijo dobitnika zlate olimpijske medalje in nekoga, ki zasede »nehvaležno« četrto mesto. Včasih so tehnike NLP, ki se uporabljajo v športu, poimenovane z drugimi imeni, kot sta npr. avtogeni trening, mentalni trening itd.

NLP pri vzgoji otrok

Otroci so lahko še posebej v obdobju odraščanja in pubertete velik zalogaj za marsikaterega starša. Kako pomembna je vzgoja, se pokaže pri odnosu otrok do šole, športa, dela. Starši in otroci imajo različne zemljevide sveta. Tehnike NLP so lahko ključne za razumevanje različnih zemljevidov sveta in izboljšanje odnosa med otroki in starši. Tehnike NLP starši prenašajo z vzgojo na otroke, ki si tako znajo postavljati cilje, brisati negativna sidra, narediti in pripraviti želena notranja stanja.

NLP kjerkoli

Tehnike NLP se torej uporabljajo kjerkoli nekdo potrebuje spremembo vedenja, spremembo prepričanj, odpravo odvisnosti, navad, razvad itd. Tehnikam NLP je skupno to, da delujejo podobno, kot deluje daljinec pri televizijskem sprejemniku. S temi tehnikami lahko spreminjate notranji svet zase in pomagate spreminjati notranji svet ljudem okrog sebe. Tehnike NLP pomagajo optimizirati delovanje uma. Osebe, ki prakticirajo tehnike NLP, sta dr. Bandler in dr. Grinder poimenovala NLP Praktiki. NLP Praktik pa je tudi ime delavnice, na kateri se lahko naučite veščin NLP, da naredite preboj v svojem življenju.

Na 4-dnevni brezplačni delavnici NLP diploma se boste naučili:

temelje NLP za preboj,

psihologijo uspeha s tehnikami NLP,

premagovanje ovir in strahov z NLP,

tehnike NLP za osebni in poslovni uspeh.

Aleksander Šinigoj Foto Mastermind Akademija

O predavatelju: Dr. Aleksander Šinigoj je podjetnik, predavatelj, avtor 8 knjig. Je član ožje ekipe asistentov dr. Richarda Bandlerja – soustanovitelja NLP, od leta 2018 master trenerja NLP, od letos pa tudi trenerja pri Anthonyju Robbinsu. Če bi radi spoznali NLP in uspešno zaključili delavnice NLP Praktik, NLP Mojster Praktik in NLP Coach, je Aleksander izbira št. 1 v Sloveniji. Pomaga coachem, vodjem, podjetnikom in vsem, ki bi radi postali podjetniki, pri poslovni in osebni rasti. Najboljši je prav v tem, da vam pomaga uresničiti želene rezultate v življenju. Prijavite se in spoznajte Aleksandra v živo. Udeležba na spletni delavnici je brezplačna. Prijavite se tukaj.

