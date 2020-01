Novartis vabi slovenske strokovnjake iz tujine

Mengeš – Petega Novartisovega kariernega zajtrka se je udeležilo 40 slovenskih strokovnjakov naravoslovnih znanosti, ki se izobražujejo ali delajo v tujini in se spogledujejo z možnostjo vrnitve v Slovenijo, če bi se jim ponudila prava karierna priložnost.

»Ta dogodek je priložnost, da si tlakujemo pot za uspešno vrnitev v Slovenijo,« je povedal Urban Bezeljak, biokemik, ki je zdaj zaposlen kot doktorski študent na avstrijskem inštitutu znanosti in tehnologije na Dunaju, po študiju pa se želi vrniti v domovino. Kot pravi, kakovost življenja in domačnost, ki ju ponuja naše okolje, odtehtata marsikatero stvar, ki je v tujini boljša ali lažja.



»Želimo si delodajalce, ki nam lahko ponudijo močne izzive in možnost, da lahko vrhunsko znanost izvajamo v praksi. Zato so podjetja, ki veliko vlagajo v raziskave in razvoj, tista, ki so najbolj zanimiva za nas,« je povedal Urban Bezeljak, ki ga v Leku privlači tudi vpetost v mednarodno okolje. Karierni zajtrk je po njegovih besedah priložnost, da spoznajo notranjo organizacijo podjetja ter tako ugotovijo, na katerem oddelku bi lahko najbolje unovčili svoje znanje.



Med udeleženci je bila tudi Andreja Novak, ki končuje doktorat na univerzi v Utrechtu na Nizozemskem. »Če se bo ponudila prava priložnost, jo bom zgrabila,« je povedala in dodala, da si želi predvsem zanimivo in razgibano delo v ustreznem delovnem okolju. »Mi, ki smo v tujini, lahko v Slovenijo prinesemo veliko znanja in izkušenj – ne samo na strokovnem področju, ampak tudi v organizacijski kulturi. Na tem področju je Nizozemska zelo dobra,« je poudarila Andreja Novak, ki je na Nizozemskem že osem let.



Vodja Novartisovega kariernega zajtrka in vodja pridobivanja ter zaposlovanja talentov v Leku Špela Bernhard je pojasnila, da z dogodkom želijo pokazati priložnosti, ki jih podjetje lahko ponudi strokovnjakom v industriji, »Tisti, ki delajo v tujini, se za vrnitev odločijo, ko spoznajo, da bodo lahko tudi v domačem okolju uresničili poklicne ambicije,« ugotavljajo v Leku.