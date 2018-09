Odprte prijave na Training the Trainers

Training the Trainers je brezplačno usposabljanje v angleškem jeziku, namenjeno profesorjem italijanskih, slovenskih in hrvaških višjih tehniških in znanstvenih šol. Tečaj posreduje udeležencem specifična znanja in spretnosti s področja pomorskega okoljevarstva (pomorskega/ladijskega in obalnega). Cilj omenjenega usposabljanja je posredovati višješolskim dijakom (s pomočjo profesorjev) znanje o temeljnih problematikah s področja pomorskega okoljevarstva in jim tako omogočiti spoznavanje najpomembnejših postopkov, ki so danes v rabi.Okolje, pomorska industrija, gradnja ladij, spletna varnost in ekstremne razmere na morju so le nekatere izmed tem, ki jih bodo obravnavali v štirih tematskih sklopih. Vsak sklop obsega štiri ure, kar skupno znaša šestnajst ur frontalnega predavanja strokovnjakov s tega področja. Udeležba je brezplačna po zaslugi prispevkov, ki jih ponuja Evropska komisija.Urnik predavanj:– 5. oktober 2018, 14.30–18.30– 12. oktober 2018, 14.30–18.30– 19. november 2018, 14.30–18.30– 26. november 2018, 14.30–18.30Vsak učitelj se lahko udeleži enega ali več predmetov. Vsako področje vključuje dodatne podteme.Kraj tečaja: Univerza v Trstu (Italija)Pobudo sofinancira Evropska unija kot del projekta www.assess-project.com ).