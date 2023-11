Paleta rešitev na 14. PR teatru

Člani Študentske sekcije Slovenskega društva za odnose z javnostmi (ŠS PRSS), ki deluje na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, že štirinajstič prirejajo PR teater, enodnevno študentsko konferenco s področja komunikologije in marketinga, ki bo letos v četrtek, 23. novembra 2023, v Veliki dvorani Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Na vsakoletni konferenci se obiskovalci seznanijo z novimi znanji, idejami in veščinami s področja komunikologije in marketinga. Pester program vključuje predavanja in delavnice, ki jih izvajajo priznani slovenski predavatelji. S pomočjo pridobljenega znanja si udeleženci pridobijo konkurenčno prednost pri iskanju zaposlitve, prav tako pa je PR teater odlična priložnost za spletanje novih poznanstev in vezi, ki so danes ključni za uspešno poslovno pot.

Letos bodo lahko na prireditvi obiskovalci prisluhnili predavanju z naslovom »TikTok: Moja osebna rešitev«. FOTO: PRSS

Inovativno, zanimivo in barvito

Člani društva ŠS PRSS so prepričani, da bodo tudi letos izvedli inovativno, zanimivo in barvito prireditev. Tema letošnjega PR teatra je Paleta rešitev, saj se na vsakem koraku srečujemo z izzivi in iščemo rešitve, s katerimi lahko napredujemo. Tako se bomo letos na 14. PR teatru potopili v spekter živahnih strategij in se naučili izbrati lastno pot med raznoliko paleto rešitev. Skupaj bomo zagrabili čopiče in poteze inovacije, kreativnosti in znanja nanesli na svoje platno.

Letos bodo lahko na prireditvi obiskovalci prisluhnili predavanju z naslovom »TikTok: Moja osebna rešitev,« na katerem bo Blaž Vižintin, bolj znan pod imenom El Vixa, predstavil pot do uresničitve svojih sanj na TikToku. V paleti rešitev bo tisto pravo pomagal iskati tudi Rok Milanovič, ki skrbi za prodajo oglasnega prostora na programih Pro Plusa in bo na letošnjem PR teatru podrobneje predstavil trženje v največji medijski hiši v Sloveniji.

Na konferenci se nam bo pridružil tudi Dan Strajnar, zmagovalec projekta Štartaj Slovenija, in razkril izzive, s katerimi se je srečal na svoji poslovni poti, ter Tjaša Muhič, vodja Babla – Klipingove storitve za spremljanje in analizo družbenih omrežij. Hana Klemen Godina, strateginja za vsebinske platforme, in Jure Korenč, kreativni direktor Agencije 101, se bosta udeležencem predstavila s predavanjem »Eno svežo idejo, prosim. Za tukaj ali za s sabo?«, v okviru katerega bosta predstavila kampanjo za naročnika Burek Olimpija.

Poleg predavanj in okrogle mize sta v program vključeni tudi dve praktični delavnici ter sprostitvena in zabavna točka. FOTO: PRSS

Okrogle mize in praktične delavnice

Tilen Lamut, svetovalec v agenciji Propiar, bo na predavanju o pomenu, namenu, priložnostih in potencialnih nevarnostih novinarske konference predstavil različne okoliščine, v katerih se kot orodje odnosov z javnostmi uporablja novinarska konferenca, ter razkril svoje izkušnje pri upravljanju odnosov z mediji. Ena izmed predavateljic bo tudi podžupanja Mestne občine Ljubljana Tjaša Ficko, opisala bo potek kampanje, ki je dosegla, da je Ljubljana ena izmed najbolj prepoznavnih turističnih točk v Evropi. Paleto rešitev bodo dopolnili s predavanjem o športnem marketingu, na katerem bo Nogometna zveza Slovenije razložila, kako in s katerimi pristopi jim je v zadnjem letu uspelo dvigniti zanimanje za slovenski reprezentančni nogomet.

Izvedeni bosta tudi dve okrogli mizi. Prva nosi naslov »Glas, Zgodba in Uspeh: okrogla miza s podkasterji«, na kateri bodo gostovali najbolj znani slovenski podkasterji Chicas, Podkast brez filtra in AIDEA. Na drugi okrogli mizi z naslovom »Influencerstvo 360°: od vpliva do posla« se bosta Tamara Lampe in Indira Ekić pogovarjali o vlogi vplivništva in posla. Pogovor bo vodil Matej Rimanič.

PR teater je odlična priložnost za spletanje novih poznanstev in vezi, ki so danes ključni za uspešno poslovno pot. FOTO: PRSS

Obiskovalci bodo lahko prisluhnili tudi vodenemu pogovoru z Micem Melanškom, s katerim se bo o vstopu na mednarodni trg in izzivih tam pogovarjala dr. Iris Koleša.

Poleg predavanj in okrogle mize sta v program vključeni tudi dve praktični delavnici ter sprostitvena in zabavna točka. Nina Tanhofer, direktorica digitalnih komunikacij, in Mitja Bergoč, mlajši ustvarjalec vsebin na Herman & partnerji, bosta pripravila delavnico, na kateri bosta udeležencem predstavila korake od brifa do popolne komunikacijske kampanje. Na drugi delavnici bo Anja Križnik Tomažin obiskovalce seznanila s tehnikami, ki pripomorejo k izgubi strahu pred javnim nastopanjem.

Nives Orešnik, nekdanja mis Slovenije, nam bo pomagala zgraditi zdrave življenjske navade in nas razmigala s sprostitveno točko, Bor Zirkelbach pa bo za še boljše vzdušje pripravil glasbeno točko.

Za več informacij obiščite spletno stran http://prteater.si/, Facebook ali Instagram profil (@pr_teater).

Naročnik oglasne vsebine je Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS).