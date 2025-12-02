Plinovodi po 30 letih do novega vodstva

Nadzorni svet družbe Plinovodi je za glavnega direktorja družbe imenoval Matijo Bitenca. Na tem položaju bo 1. februarja prihodnje leto zamenjal Marjana Eberlinca, ki družbo vodi že skoraj tri desetletja.

Bitenc je kot član poslovodstva trenutno še odgovoren za investicije, regulativo, trajnostne projekte in strateški razvoj. Dejavno sodeluje tudi v evropskih energetskih ustanovah, je član upravnega odbora Evropskega združenja sistemskih operaterjev omrežij za plin (ENTSOG) in strateškega sveta Mednarodne zveze za plin (IGU).

Kot so sporočili iz Plinovodov, njegovo imenovanje pomeni nadaljevanje stabilnega, razvojno usmerjenega in strateško premišljenega vodenja v obdobju energetske transformacije.

Pri tem se z mesta glavnega direktorja poslavlja Eberlinc, ki je Plinovode vodil skoraj tri desetletja. S svojim delovanjem je pomembno zaznamoval stabilnost slovenskega plinskega sistema in razvoj podjetja. Plinovode je vodil v času plinskih kriz, ko je Ukrajina ustavljala ruske dobave, v času projekta Južnega toka, ki naj bi te težave obšel, poslovne razdružitve Plinovodov in Geoplina, ki je zdaj v lasti Petrola, in tudi v času okrepljenega iskanja novih dobavnih poti zaradi ruske agresije v Ukrajini.

Kot nov član poslovodstva se ekipi pridružuje tudi Aleš Gruden, strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami na področju energetskih rešitev, distribucije plina in digitalizacije.