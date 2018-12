Poiščite idealne sodelavce

Dolgoročno uspešno vodenje kadrovskega področja temelji na prepoznavanju posameznikov s pravimi znanji in kompetencami ter optimalnem spodbujanju njihovega razvoja v pravi smeri.Predstavljamo vam, ki je uradni in mednarodno primerljiv pregled vseh kvalifikacij, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji. Kvalifikacije so v SOK razvrščene v deset referenčnih ravni, glede na učne izide. Te se povezujejo z osmimi ravnmi Evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK) preko opisnikov ravni obeh ogrodij. Visokošolske kvalifikacije so razvrščene tudi v ravni Evropskega ogrodja visokošolskih kvalifikacij (EOVK).SOK organizacijam v vsakem trenutku ponuja enotno urejen in zato priročen pregled nad vsemi možnimi kvalifikacijami. Posebna kakovost tega zemljevida je, da je usklajen z evropskim sistemom in da tako omogoča primerjanje kvalifikacij, doseženih znotraj zelo različnih sistemov evropskih držav. Prav tako vam predstavlja priložnost, da z umestitvijo dodatne kvalifikacije formalizirate in uveljavite svoje notranje izobraževanje. S tem si lahko olajšate pripravo razpisov za delovna mesta, da bodo ta usklajena s slovensko zakonodajo ter učinkovito sistemizacijo delovnih mest. Vse to bo pripomoglo k povečanju ugleda vašega podjetja in večji privlačnosti za kakovostne kadre.Za lažje navigiranje si oglejte video, ki prikazuje 3 načine iskanja po Registru kvalifikacijVeč informacij lahko najdete na spletni strani. To upravlja Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK, ki skrbi za ažurnost, usklajenost in mednarodno primerljivost vseh objavljenih informacij.