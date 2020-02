Premogovnik Velenje lani zaposlil 65 mladih

V skupini Premogovnik Velenje bodo v petek in soboto, 14. in 15. februarja, predstavili poklice s področja rudarstva, strojništva in elektrotehnike. Kot pravijo, bodo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo zagotovili tudi za čas, ko bodo prenehali odkopavati premog.Mlade poskušajo privabiti tudi s kadrovskimi štipendijami . V letošnjem šolskem letu jih Premogovnik štipendira 44, tistim, ki se bodo v prihajajočem šolskem letu prvič vpisali v prvi letnik programov geostrojnik rudar in geotehnik, obljubljajo dvakratni znesek osnovne štipendije.»Ustrezno usposobljen kader že vrsto let pridobivamo predvsem iz nabora svojih štipendistov, ki jih spremljamo že v času šolanja, saj pri nas opravljajo obvezno prakso,« so pojasnili ter dodali, da imajo tudi dobro usposobljene mentorje in inštruktorje, mladim pa ob tem ponudijo še nekatere druge ugodnosti in dodatke. Praktične izkušnje so velika prednost pri zaposlitvi. Večina štipendistov dobi delo takoj po končanem izobraževanju, najboljših pet pa takoj.Skupina je lani na področju rudarstva, strojništva in elektrotehnike zaposlila več kot 200 novih sodelavcev in 65 pripravnikov štipendistov.Informativni dan, ki ga organizira Šolski center Velenje, bo v prostorih Medpodjetniškega izobraževalnega centra v Velenju.