Prvi gozdar je postal Franc Pogačnik

Vodenje Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) z današnjim dnem prevzema Franc Pogačnik. Na mestu direktorja ZGS je nadomestil Gregorja Daneva, ki je funkcijo opravljal od 15. septembra 2022. Franca Pogačnika je vlada imenovala za mandatno dobo štirih let, od 15. septembra 2026 do 14. septembra 2030, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Franc Pogačnik je univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva z bogatimi strokovnimi izkušnjami na področju gozdarstva, sporočajo iz ZGS. Svojo 35-letno kariero je začel v takrat še Gozdnem gospodarstvu Kranj, nato je postal vodja krajevne enote ZGS, zatem upravnik državnih gozdov v Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov. Dolga leta je deloval kot vodja proizvodnje v Gozdnem gospodarstvu Bled in upravnik gozdov v ljubljanski nadškofiji. Pred nastopom funkcije direktorja ZGS je bil kratek čas pomočnik direktorja za področje gojenja gozdov v Gozdnem gospodarstvu Bled.

Njegove prednostne naloge kot direktorja ZGS izhajajo iz spremenjenih okoliščin, v katerih ZGS deluje: ujme in prenamnožitev podlubnikov kot posledica podnebnih sprememb, preobremenjenost strokovnega kadra z administrativnimi opravili, naraščajoča pričakovanja lastnikov gozdov in javnosti do gozdov, uvajanje novih obveznosti Evropske unije glede obnove narave in sledljivosti lesa in podobno.

»Kot direktor si bom prizadeval, da bi strokovni delavci ZGS večino delovnega časa preživeli v gozdu in z lastniki, ne pa za pisalno mizo; da bi lastniki gozdov večino upravnih in poročevalskih zadev opravili preprosto, digitalno in brez čakanja; in da bi v ZGS podatke in digitalne rešitve projekta eGozdarstvo vsakodnevno uporabljali za načrtovanje, svetovanje in nadzor,« je ob nastopu funkcije povedal novi direktor ZGS Franc Pogačnik.

Med prednostne naloge uvršča tudi hitrejše ukrepanje ob ujmah, zgodnejše zaznavanje žarišč podlubnikov ter takojšnje ukrepanje za preprečitev širjenja, usmerjanje obnove in nege v drevesne zmesi in zgradbe sestojev, ki bodo odpornejši na podnebne spremembe. Pomembni so mu tudi namensko svetovanje javne gozdarske službe pasivnim lastnikom in podpora skupnemu gospodarjenju na razdrobljeni posesti, učinkovitejše vzdrževanje gozdnih cest in prenova sistema zbiranja denarja za vzdrževanje teh cest ter ohranitev lovsko-upravljavskega načrtovanja pod okriljem ZGS.