FOTO:Še so možnosti za izboljšave

»Delodajalci se še vedno ne zavedajo svojih dolžnosti v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu v celoti,« je ključna ugotovitev Inšpektorata RS za delo (IRSD), ki so jo zapisali v poročilu za leto 2019. V prihodnje bodo namenili posebno pozornost ozaveščanju in strokovni usposobljenosti delodajalcev in predstavnikov delavcev ter sodelovanju z izvajalci medicine dela, so napovedali.Neustrezne so ocene tveganj, ki ne odražajo dejanskega stanja, zaposleni tudi pogosto nimajo priložnosti sodelovati pri tem. Dokumenti ne opredeljujejo varovalne opreme, zelo redko delodajalci ocenjujejo tveganja, ki jih lahko predstavljajo ...