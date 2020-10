Spletne povezave, otroci in ljubljenčki krojijo razgovore

Mojca Veselko FOTO: osebni arhiv

Zgodbe iz domačih pisarn so včasih še posebno zanimive, pogovor zmotijo otroci, hišni ljubljenčki, med kadroviki kroži zgodba o papigi, ki je med razgovorom priletela in sedla kandidatu na glavo. Takšne prigode je smiselno preprečiti.

Tudi brez stiska roke je treba zaupati

Ljubljana – Zaposlitveni intervjuji na daljavo predvsem v multinacionalkah in podjetjih, ki zaposlujejo kadre v oziroma iz tujine, že več let niso več nikakršna posebnost, covid-19 pa je tudi številna druga podjetja spodbudil k temu, da razgovore s kandidati opravijo po spletu.Mednarodna podjetja digitalizacijo kadrovskih procesov vidijo kot optimiranje postopkov, ki omogočajo, da kadrovik vsak dan opravi tudi dvesto presejalnih intervjujev , prehod na virtualni način čez noč pa prinaša svojevrstne izzive, ki jih je že mogoče strniti v nekaj ključnih točk. Zaposlovanje na daljavo močno omeji ali pa celo popolnoma odpravi osebni stik medkadrovikom in kandidatom vse do zaposlitve, a proces ostaja v osnovi enak, poudarja, strokovnjakinja za iskanje kadrov in karierna coachinja.»Zaposlitveni videointervju je še vedno zaposlitveni intervju, z vsemi svojimi značilnostmi, samo način izvedbe je drugačen. Kadroviki ga lahko izvedejo popolnoma enako, kot če bi sedeli s kandidatom v isti sobi. In tako morajo ravnati tudi kandidati,« je opozorila.Izkušnje so že pokazale, da se tega ne zavedajo vsi. Kandidati so se na intervju javili kar z otroškega igrišča, s hribov, v obleki, ki ni primerna za prvi stik s potencialnim novim delodajalcem.»Drugi izziv so tehnične težave med intervjujem, ki niso tako redke. Otežena komunikacija ne pripomore k vzpostavitvi dobrega stika, pri kandidatih pa velikokrat povzroči dodaten stres,« je opozorila Mojca Veselko. S strokovnega stališča je največji izziv v videointervjuju narediti dober prvi vtis in vzpostaviti pristen stik, kontakt prek kamere pa je za mnoge lahko nelagoden.»Pri videointervjuju se takoj pokažejo specifične veščine uporabe računalniških orodij. Še bolj pa suverenost za oddaljeno delo, kar je vse pomembnejša veščina, tudi z vidika, da se poslovna komunikacija vse bolj seli v spletne sobe,« je spomnila.»Z zaposlovanjem prek zaslona imam same pozitivne izkušnje,« je povedal, direktor podjetja Softnet, ki deluje v 18 državah po vsem svetu, in dodal, da človeku, ki ga vidi prek spletne aplikacije, zaupa na daljavo in ga zaposli. Res pa je, da je to zahtevnejši način kadrovanja. Zelo velik izziv je tehnologija, kažejo raziskave.Anketa med kadrovskimi specialisti, ki so jo opravili v podjetju ResumeGo – ta velja za enega največjih globalnih ponudnikov za pripravo življenjepisov – je pokazala, da so prav težave s programsko opremo najpogostejša težava v videointervjujih (36 odstotkov), sledijo motnje iz okolja (27), to, da kandidati zamudijo razgovor (16) ter slaba avdio- oziroma videopovezava (14). Devet od desetih vprašanih je povedalo, da je kakovost prenosa zelo pogosto slaba.Boštjančič, ki upravlja lastno napredno mednarodno telekomunikacijsko omrežje in že 24 let ponuja telekomunikacijske rešitve s poudarkom na centralizirani prožnosti delovanja, ugotavlja, da podjetja, ki delujejo v več državah, v razmerah, ko velik delež zaposlenih dela od doma, še bolj iščejo komunikacijsko podporo, ki je prilagojena njihovim potrebam, saj to olajša poslovanje. Še posebno če tudi podporo v primeru težav vsi dobijo na enem mestu.