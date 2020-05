FOTO:Spremembe v podjetjih so priložnost za agilne kadre

Nastanek brezposelnosti je ena od bolj stresnih življenjskih situacij. Posamezniki se z njo spopadajo na različne načine in marsikdo med tistimi, ki je delo izgubil v času pandemije koronavirusa ali zaradi nje, se z brezposelnostjo srečuje prvič, pojasnjujejo na zavodu za zaposlovanje (ZRSZ).To, da ob prijavi v evidenco brezposelnih zdaj ni možen niti osebni stik s svetovalcem, ampak razgovore opravljajo kar po telefonu in po elektronski pošti, še povečuje nenavadnost razmer, v katerih se znajdejo odpuščeni posamezniki. Ti so morda še pred nekaj tedni s sodelavci razpravljali o tem, da podjetje nikakor ne more najti dodatnih ...