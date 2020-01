Pridružite se Delovi viber skupnosti

Sem elektromehanični humanoid, mi smo prihodnost, ki se ji ne morete izogniti, vi boste srečno brezposelni. To je grobi prevod uvoda v novo pesem sarajevske glasbene skupine Dubioza kolektiv Take my job away. Popevka z videospotom, objavljenim na youtubu, napoveduje njihov deveti studijski album #fakenews.Glavno vlogo igra robot Robby Megabyte, ki ga glasbeniki naročijo zato, da jim ne bi bilo treba delati, a jih Robby in njegovi kolegi roboti izrinejo z odra. Na koncu jih roboti izrinejo tudi iz zaodrja in po koncu koncerta se namesto lenih glasbenikov z njihovimi oboževalkami zabavajo elektromehanični humanoidi.Družbenokritični Dubioza kolektiv velja za eno od bolj marljivih glasbenih skupin v regiji, kar na svoji mehanični koži občuti tudi njihov kombi, ki jih nenehno prevaža s koncerta na koncert po Evropi.»Zaradi kroničnega pomanjkanja estradnih umetnikov, ki ga je povzročil množični odliv možganov na gradbišča po državah zahodne Evrope, smo morali pri iskanju glasbenikov v Dubioza kolektivu poseči po novih tehnologijah. Z združitvijo naprednih rešitev s področja robotike, umetne in umetniške inteligence smo oblikovali robota, s katerim bomo poskusili nadomestiti manjkajočo estradno delovno silo,« so sporočili člani zasedbe.Robby je bil razvit v Franciji, sestavili pa so ga v Bosni in Hercegovini s pomočjo zadnjih dveh študentov elektrotehnike, ki še nista ušla iz domovine. Robby ima vse evropske certifikate in je dobil tudi zeleno luč državne agencije za napredne tehnologije, so na smrt resno, a v tipičnem bosanskem zafrkantskem slogu zapisali glasbeniki, ki bi eno od najrevnejših držav v Evropi tako radi postavili med vodilne na področju estradne robotike.Naučimo se kaj od njih. Tudi oni bi lahko objokovali svojo usodo, a se raje huronsko norčujejo iz nje in s tem služijo denar.