Starejši in delavci z manj možnostmi za usposabljanja

V zadnjih mesecih se je pokazalo, kaj so podjetja v preteklosti delala dobro in na katerih področjih imajo še rezerve v kadrovskih praksah. Organizacije, ki so v zdravstveno krizo vstopile z zadovoljnimi, zavzetimi in z ustreznimi veščinami opremljenimi zaposlenimi, so se lahko hitro odzvale na nove pogoje, bile so uspešnejše.»Kriza covid-19 zahteva takojšen odziv organizacij, vključno s prehodom na delo od doma in virtualno delo, uvedbo novih načinov dela in preusmeritvijo kadrov na ključne dejavnosti,« navaja družba Deloitte v globalni raziskavi o trendih človeškega kapitala za leto 2020. Kriza je organizacije soočila s ...