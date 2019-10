Svetovna misleca na področju voditeljstva na IEDC-Poslovni šoli Bled

FOTO: IEDC

Na dogodkih bomo obravnavali široke, a vendar zelo povezane teme – od vpliva umetne inteligence, biologije in nevroznanosti na poslovanje podjetij in voditelje, ki bodo kovali novo miselnost, do organizacijske strukture in kulture, ki bo omogočala visoko uspešnost v času burnih sprememb. Podjetja in organizacije se spoprijemajo z velikimi pritiski, ki zahtevajo inovativne poslovne modele, da bodo lahko ostala konkurenčna. V IEDC se osredotočamo na ključne izzive in rešitve na strateško-voditeljski ravni.10. in 11. oktobra boz naslovom HR Leaders as Catalysts for Change: Culture, Mindset, Performance , na katerem bo glavni govornik, INSEAD, Francija. Po ocenah nekaj najprestižnejših medijev na svetu (kot so Financial Times, Le Capital, The Economist) je prof. Kets de Vries eden izmed vodilnih svetovnih mislecev na področju voditeljstva in kadrov. Na forumu bo prof. Kets de Vries med drugim predstavil koncept avtentizotične organizacije (organizacije, ki bo znala iz ljudi potegniti najboljše); na okroglih mizah in interaktivnih predavanjih bodo sodelovali številni voditelji in strokovnjaki iz regije in širše ter predstavili praktične vidike sprememb v kulturi, miselnosti in učinkovitosti.bomo letos razpravljali o vplivu nevroznanosti in biologije na naše življenje in poslovanje. Na forumu z naslovom Beyond AI: How Neurosciences and Biology will Change our World and how Leaders Should get Prepared for it bo glavni govornik, svetovno znani strokovnjak za nevroznanost in umetno inteligenco ter avtor uspešnice Augmented Management, ki bo prestavil nove izzive postavtomatizirane prihodnosti. O vplivih novih socioloških in tehnoloških sil na poslovni svet bodo razpravljali tudi ugledni mednarodni poslovni voditelji na okrogli mizi. IEDC predsedniški forum, ki se ga vsako leto udeleži okoli 200 voditeljev iz Evrope in od drugod, bo 8. novembra.Oba mednarodna foruma na IEDC-Poslovni šoli Bled sta odlični platformi za izmenjavo mnenj, dobrih praks in idej ter idealno okolje za mreženje z voditelji podjetij in strokovnjaki iz številnih držav.