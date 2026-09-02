Tanja Fajon odslej svetovalka v nemški lobistični družbi

Nekdanja ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je septembra začela delati kot višja svetovalka v nemški družbi Von Beust & Coll. Beratungsgesellschaft. Gre za zasebno svetovalno podjetje, katerega pomemben del dejavnosti je profesionalno zastopanje interesov pred nemškimi in evropskimi institucijami.

Fajonova je novo poklicno pot napovedala v objavi na omrežju LinkedIn. Poudarila je, da geopolitika vse izraziteje vpliva na poslovanje, naložbe in inovacije ter da želi v prihodnje sodelovati z vodilnimi predstavniki gospodarstva, mednarodnih organizacij, akademske skupnosti in civilne družbe. Med področji svojega prihodnjega delovanja je navedla strateško svetovanje, delo v organih upravljanja in nadzora, javno nastopanje ter mednarodno sodelovanje.

Iz objave ni razvidno, katerim naročnikom bo svetovala, na katerih vsebinskih področjih bo delala in ali bo njen položaj omejen na bruseljsko pisarno. Te podrobnosti so pomembne tudi zato, ker podjetje svoje storitve ponuja organizacijam, ki želijo vplivati na politično in regulatorno okolje.

Od strateškega svetovanja do lobiranja

Von Beust & Coll. se na svoji spletni strani predstavlja kot družba za individualno strateško, komunikacijsko in gospodarsko svetovanje podjetjem, združenjem in drugim pravnim osebam. Naročnikom pomaga pri političnem pozicioniranju, navezovanju odnosov z odločevalci, spremljanju zakonodajnih postopkov, pripravi dokumentov s stališči ter organizaciji srečanj in dogodkov za politične deležnike.

Nemški register lobistov je pri opisu dejavnosti še neposrednejši. Podjetje za naročnike prepoznava in nagovarja politične deležnike, pripravlja politična stališča in ključna sporočila ter v izbranih primerih izvaja konkretne lobistične ukrepe. V registru je navedeno, da interese zastopa izključno po naročilu tretjih oseb.

Družba ima sedež v Hamburgu, pisarne pa še v Berlinu, Kölnu in Bruslju. Leta 2013 sta jo ustanovila nekdanji prvi župan Hamburga in nekdanji član vodstva krščanskodemokratske CDU Ole von Beust ter pravnik Georg Ehrmann. Poslovodna družbenika sta Sebastian Frevel in Nikolas Hill, nekdanji hamburški državni sekretar.

Ekipa je sestavljena iz ljudi z izkušnjami v politiki, državni upravi, gospodarstvu in interesnem zastopanju. V njej so posamezniki, povezani z različnimi deli nemškega političnega prostora, od CDU in SPD do Zelenih. Bruseljske dejavnosti podjetja podpira tudi nekdanji evropski poslanec SPD Knut Fleckenstein.

Širok krog naročnikov in interesov

Po podatkih registra pri nemškem bundestagu je podjetje leta 2025 za dejavnosti zastopanja interesov prijavilo od 930.001 do 940.000 evrov izdatkov. To ni podatek o celotnem prometu družbe, temveč o stroških, povezanih z lobiranjem. Register navaja 34 oseb, ki so vključene v neposredno zastopanje interesov, njihov obseg dela pa ustreza nekaj več kot desetim zaposlitvam za polni delovni čas.

Kaja Kallas Tanje Fajon zaradi posredovanja nove vlade ni mogla imenovati na mesto posebne predstavice EU za Sahel. FOTO: Paul Faith/AFP

Med javno navedenimi naročniki in zastopanimi pobudami so Coca-Cola, eFuel Alliance, Air Products, Flightright, Swissbit, UPM, Cannamedical Pharma in Westfalen ter več industrijskih in panožnih združenj. Mandati posegajo na področja energetike, prometa, embalaže, prehrane, zdravstva, digitalizacije, migracij in zunanje trgovine.

Podjetje denimo zastopa eFuel Alliance pri predpisih o sintetičnih gorivih, druge naročnike pa pri zakonodaji o biogorivih, embalaži, letalskih pravicah, medicinski konoplji in prehranski politiki. Register vsebuje 70 konkretnih zakonodajnih oziroma regulatornih vprašanj, pri katerih družba zastopa interese svojih naročnikov.

Prehod, ki terja preglednost

Odločitev Tanje Fajon sledi širšemu evropskemu vzorcu prehajanja nekdanjih politikov in visokih uradnikov v svetovalne družbe. Njihova vrednost za takšna podjetja je predvsem poznavanje institucij, postopkov in mednarodnih omrežij. Prav zaradi tega so jasna razkritja pristojnosti, naročnikov in varovalk pred navzkrižjem interesov pomemben del javnega zaupanja.

Po informacijah N1 sicer ne gre za zaposlitev, temveč je Tanja Fajon z družbo Beust & Coll. Beratungsgesellschaft sklenila pogodbo o poslovnem sodelovanju. Pri svojem delovanju bo razpeta med Slovenijo, Nemčijo in Brusljem. Svetovala bo na področju poslovanja v EU, geostrateških izzivov in pri pripravi različnih strategij. Ob izteku mandata prejšnje vlade se je sicer prijavila na izpraznjeno mesto posebne predstavnice EU za Sahel, visoka zunanjepolitična predstavnica Unije Kaja Kallas pa jo je tudi izbrala in predlagala v imenovanje državam članicam.

Vlada Janeza Janše je preprečila prevzem pomembne funkcije v EU. FOTO: Nicolas Tucat/AFP

A je nova vlada pod vodstvom Janeza Janše izrazila nasprotovanje njeni kandidaturi in postopek nominacije označila za netransparentnega. Nominacijsko pismo je namreč podpisala Tanji Fajon neposredno podrejena generalna sekretarka na zunanjem ministrstvu Barbara Žvokelj, zaradi česar zadevo v predhodnem preizkusu preverja tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Bivša ministrica Fajon sicer vztraja, da je bil postopek pregleden in pravilen, njena prijava pa, da je bila izvedena na popolnoma enak način kot prejšnje prijave za primerljiva delovna mesta.

Po več prestavitvah odločanja in intenzivnem diplomatskem pritisku Ljubljane je Kaja Kallas nominacijo Tanje Fajon umaknila, članice EU pa so nato na mesto posebne predstavnice za Sahel ekspresno imenovale dansko diplomatko Birgitte Nygaard Markussen.