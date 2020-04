Telekom letos brez dividende

Skupina Telekom bo delničarjem predlagala, da se bilančni dobiček ne deli, potem ko je največji slovenski telekomunikacijski operater lani ustvaril vsega 1,2 milijona evrov čistega dobička. To bo prvič po uvrstitvi delnic na borzo, da družba ne bo izplačala dividend.Telekom Slovenije je sicer oblikoval 30 milijonov evrov bilančnega dobička (nekoliko poenostavljeno povedano gre za nerazdeljeni dobiček preteklih, bolj uspešnih let), ki bi ga lahko namenil za izpačilo dividende. Vendar pa v družbi pravijo, da zaradi negotovih vplivov in nejasnih posledic, povezanih z razglašeno pandemijo COVID 19, bilančni dobiček za leto 2019 ...