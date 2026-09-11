Telekom Slovenije dobil novega predsednika nadzornega sveta

Nadzorniki Telekoma Slovenije so na svoji prvi redni seji za predsednika za štiriletno obdobje izvolili Marka Pogačnika. Za namestnika predsednika nadzornega sveta je bil izglasovan Pavle Reberc (predstavnik kapitala), Rok Pleteršek pa za predstavnika zaposlenih. Nadzorni svet je na novo imenoval tudi člane komisij nadzornega sveta. Država ima v Telekomu Slovenije 62,54-odstotni delež, Kapitalska družba in SDH skupaj pa še 9,84 odstotka. Kako letos posluje Telekom Slovenije Največji telekomunikacijski operater Slovenije in Kosova je v prvem letošnjem polletju dosegel 31,46 milijona evrov čistega dobička, kar je šest odstotkov več kot v lanskem. Prihodki skupine so se medletno povečali za 3,6 odstotka in znašajo 366,9 milijona evrov. Vlagatelje verjetno danes zanima, kaj se bo po menjavi ...