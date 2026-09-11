Tomaž Erjavec je novi v. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana

Člani sveta Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so na današnji redni seji za v. d. generalnega direktorja imenovali Tomaža Erjavca. Zdaj že nekdanji generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je namreč 31. avgusta ponudil odstop, danes pa je predčasno končal mandat.

Predsednik sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontelj je po seji sveta dejal, da so sklep o imenovanju Erjavca za vršilca dolžnosti generalnega direktorja sprejeli soglasno, dveh članov na seji sicer ni bilo.

Sprejeli so tudi sklep, da bodo v torek, 15. septembra, objavili razpis za novega generalnega direktorja. Trontelj je ob tem pozval vse kandidate, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, naj se nanj prijavijo.

Matjaž Trontelj je sporočil odločitev sveta UKC Ljubljana. FOTO: Matej Družnik

Tomaž Erjavec. FOTO: Zz Delo

Erjavec, ki širši javnosti ni znan, se bo po njegovih besedah predstavil na novinarski konferenci v začetku prihodnjega tedna. Po Trontljevih besedah se zavedajo, da gre za poznavalca informacijskih rešitev, vendar je bilo to področje vedno podhranjeno. Napovedal je tudi, da se bo novi v. d. generalnega direktorja predstavil prihodnji teden.

Marko Jug je konec avgusta svetu UKC ponudil svoj odstop, saj je ocenil, da bo svet lahko lažje v polnosti izvajal svojo odgovornost, če poišče drugega direktorja. Vlada je namreč v svetu UKC zamenjala vse štiri predstavnike ustanovitelja, kar je Jug, ki je bolnišnico vodil od septembra 2022, razumel kot »jasno sporočilo«.

Trontelj je takrat povedal, da Jugovo voljo spoštujejo, na dopisni seji, ki se je končala v sredo minuli teden, pa je svet Jugov odstop tudi sprejel in ga s petimi glasovi za in dvema vzdržanima razrešil z 11. septembrom.

V četrtek je nato soglasje k Jugovi razrešitvi podala še vlada.