Zaposlite se v rezidenci veleposlanika ZDA

Rezidenca veleposlanika v Ljubljani zaposli



izkušenega strežnika (m/ž),

za polni čas (40 ur na teden).



Od kandidatov pričakujemo:

- osnovno znanje angleškega jezika,

- izkušnje pri gospodinjskih opravilih (strežba, čiščenje in pospravljanje, pranje in likanje perila ter druga gospodinjska opravila),

- zanesljivost, prilagodljivost, komunikativnost in urejeno zunanjost.



Življenjepis s podrobnim opisom izkušenj in referencami, zaželeno v angleškem jeziku, pošljite do petka, 28. 2. 2020, na naslov: Veleposlaništvo ZDA, Prešernova 31, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Za razpis«.