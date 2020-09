Zaupanje na preizkušnji

Radikalno spremenjen način dela, ki ga je vsilila pandemija koronavirusa, je postal nova normalnost, napoveduje Lisette Sutherland, v Nemčiji rojena in na Nizozemskem živeča Američanka, ki sama dela na daljavo in piše knjige o delu na daljavo.Da bodo podjetja v prihodnje z zaposlenimi sodelovala na daljavo, da bodo procesi bolj avtomatizirani in digitalizirani ter da bodo pisarne podjetij ostale bolj prazne kot kadarkoli, se strinja tudi večina udeležencev ankete revizijske družbe PricewaterhouseCoopers.Digitalna infrastruktura, fleksibilni načini dela in dobro počutje zaposlenih bodo ključne teme, o katerih bodo razpravljale ...