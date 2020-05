Življenje v gibanju!

Proloco Medico d.o.o. objavlja prosto delovno mesto za profil izobrazbe medicinske smeri / ortotik, medicinska sestra, farmacevtski tehnik ipd. za delo v specializirani trgovini z medicinskimi pripomočki. Izbranemu kandidatu ponujamo zaposlitev za določen čas z možnostjo stalne zaposlitve. Zaželene so delovne izkušnje.



Pisne prošnje z dokazili o izobrazbi pošljite na naslov: PROLOCO MEDICO d.o.o., Trubarjeva cesta 93, 1000 Ljubljana, ali na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

Ko potrebujemo medicinske ali ortopedske pripomočke, sploh če je to prvič, se zagotovo ne počutimo najbolje. Zato nam bo individualno svetovanje v podjetju Proloco-medico, ki ga posredujejo zgolj medicinsko izobraženi strokovnjaki, v veliko pomoč. Z vsemi dvomi in vprašanji se bomo obrnili nanje, da bomo povsem prepričani, kako uporabljati medicinske in ortopedske pripomočke ter kako nam bodo pomagali pri zdravljenju, lajšanju ali nadomeščanju okvare ali spreminjanju anatomskih in fizioloških procesov.Prav medicinski in ortopedski pripomočki in vse storitve, povezane z njimi, so glavna dejavnost podjetja. V svoj program je podjetje dodalo še terapevtske, sanitetne, sanitarne pripomočke, pripomočke pri inkontinenci, pripomočke za stomo, pomožna zdravila, ortopedsko obutev, zaščita sredstva, otroški in športni program in na vseh področjih ponudba vključuje vse, kar je najboljšega na trgu, ob nakupu pa vam je na voljo strokovnjak. V podjetjuse zelo dobro zavedajo, kaj pomenita osebni pogovor in občutek zadovoljne stranke. Ta se bo vračala, saj ji zaupanje v strokovni nasvet in s tem najboljšo izbiro, pomeni največ.V podjetjuniso pozabili na številne izdelke, ki jih potrebujemo, pa morda prvi hip niti ne pomislimo, da bi jih dobili v njihovi prodajalni. Zato spomnimo na pripomočke za diabetike, po meri izdelane ortopedske čevlje in drugo ortopedsko obutev, ortopedske vzglavnike, ustno kozmetiko, intimno higieno, antirepelente in naravno kozmetiko. Dodajmo še program za mrzle zimske dni, na katerega se bomo spomnili jeseni, in pester otroški program, ki vsebuje različen izbor stekleničk za dojenčke, anatomske dude, plenice in še kaj se bo našlo.V trgovinina Hrvatskem trgu v Ljubljani boste vedno presenečeni, saj vas čakajo še posebne ugodnosti, ki jih lahko vedno preverite na www.proloco-medico.si Da je podjetjenajboljša izbira, govori tudi dejstvo, da je pogodbeni dobavitelj medicinsko-tehničnih pripomočkov Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije.