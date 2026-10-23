Kako slovenske občine odkrivajo nove priložnosti

Slovenske občine vse bolj prepoznavajo, da lahko z drugačnim upravljanjem virov, povezovanjem lokalnih akterjev in premišljenimi projekti hkrati izboljšujejo kakovost življenja ter zmanjšujejo obremenitve okolja. Primera iz Škofje Loke in Benedikta kažeta, kako različne so lahko poti do krožnosti in kako lahko dobre lokalne rešitve postanejo navdih tudi za druge skupnosti.

V Škofji Loki so začeli pri preprostih rešitvah, ki lahko hitro spremenijo vsakdanje navade in zmanjšajo količino odpadkov. Sistem pralnih kozarčkov in izmenjevalnice podaljšujejo uporabo izdelkov, v Benediktu pa novo priložnost iščejo za geotermalno vrtino, ki je doslej ostajala premalo izkoriščena. Primera sta zelo različna, povezuje pa ju isto vprašanje: kako bolje uporabiti vire, ki jih ima lokalno okolje že na voljo.

Velike spremembe se začnejo pri praktičnih rešitvah

V Škofji Loki so se sistematičnega zmanjševanja odpadkov lotili leta 2021, ko so sprejeli strategijo zero waste. Eden prvih izzivov, ki so ga želeli rešiti, je bila velika količina embalaže za enkratno uporabo na prireditvah. Namesto da bi rešitev oblikovali za organizatorje, so jih povabili k sodelovanju in skupaj preverili njihove potrebe, ovire ter možnosti za drugačen sistem.

Rezultat je danes že dobro utečena rešitev. Komunala Škofja Loka je kupila 15.000 pralnih kozarčkov, Občina Škofja Loka pa je s tehničnim pravilnikom njihovo uporabo določila kot obvezno na prireditvah. Organizatorji si jih lahko izposodijo po simbolični ceni, komunala pa poskrbi tudi za pranje in pripravo na ponovno uporabo. Na večjem dogodku lahko tako preprečijo uporabo približno 15.000 kozarčkov za enkratno uporabo oziroma nastanek okoli 90 kilogramov odpadne plastike.

Anita Pokorn Oman, Razvojna agencija Sora FOTO: osebni arhiv

»Pomembno je bilo, da smo rešitev oblikovali skupaj z organizatorji in jim stopili naproti,« poudarja. Obiskovalci so novost dobro sprejeli, pralne kozarčke pa si danes izposojajo tudi za zasebne prireditve in praznovanja.

Podoben pristop so ubrali pri Loški otroški in odrasli izmenjevalnici oblačil, knjig in igrač. Pobuda prostovoljk je s podporo občine, krajevne skupnosti, razvojne agencije in Rdečega križa prerasla v redni dogodek, na katerem obiskovalcem pri manjših popravilih pomaga tudi šivilja. Maja so eno od izmenjevalnic nadgradili še v Festival ponovne uporabe.

Pokorn Oman pri obeh primerih izpostavlja predvsem pomen sodelovanja: »Velike spremembe se pogosto začnejo z zelo praktičnimi lokalnimi rešitvami.« Ko občina, javno podjetje, razvojna agencija, društva, prostovoljci in prebivalci povežejo znanje in potrebe, lahko po njenih besedah dobre ideje prerastejo v trajne navade.

Pralne kozarčke so v Škofji Loki uvedli kot praktičen način za zmanjševanje odpadne embalaže na prireditvah. FOTO: Razvojna agencija Sora

Ko neizkoriščen vir postane razvojna priložnost

Milan Repič, župan občine Benedikt FOTO: Siniša Kanižaj

Zgodba Občine Benedikt je nekoliko drugačna. Leta 2004 je občina dala izvrtati geotermalno vrtino, sprva z idejo o razvoju term in širši izrabi geotermalne energije. Kot pojasnjuje, so že takrat razmišljali o kaskadni uporabi toplote: najprej o pridobivanju električne energije z dogrevanjem vode z biomaso, nato o uporabi toplote za termalne potrebe in na koncu za ogrevanje rastlinjakov. Dodatne študije so pozneje pokazale, da proizvodnja električne energije iz obstoječe vrtine ne bi bila ekonomsko vzdržna, zato so ta del načrtov opustili.

Danes želijo neuporabljeni vrtini dati novo vlogo in izkoristiti njen geotermalni potencial: »Ostaja načrt izrabe geotermalne toplote za ogrevanje rastlinjakov in plastenjakov za pridelavo hrane,« pravi Repič. Za ta namen je predvidenih približno pet hektarjev zemljišč. Občina v projektu vidi možnost za več lokalno pridelane hrane in višjo samooskrbo, hkrati pa tudi za nova delovna mesta in boljšo izrabo naravne danosti, ki jo že ima.

»Primer Benedikta je primer razmišljanja zunaj ustaljenih okvirov: imamo vrtino, imamo zemljišče, poskusimo ta potencial spraviti v uporabo.« (Igor Kos, E-Zavod, partner SCKG)

Od zamisli do izvedbe pa je še precej poti. Repič kot najzahtevnejši del izpostavlja »iskanje investitorja in zagotovitev potrebnih financ«, zato je projekt za zdaj še v razvojni fazi. Kljub temu so ambicije jasne. »Naredili bomo vse, da do realizacije pride,« pravi župan in dodaja, da bi uresničitev projekta pomenila pomembno pridobitev ne samo za Benedikt, ampak za celotne Slovenske gorice.

Od odpadkov k upravljanju virov

Igor Kos, E-Zavod FOTO: Siniša Kanižaj

Čeprav sta si primera iz Škofje Loke in Benedikta zelo različna, ju povezuje podoben način razmišljanja: najprej pogledati, kaj je v lokalnem okolju že na voljo, nato pa poiskati možnosti za drugačno uporabo. Pri enem primeru gre za izdelke, ki jih je mogoče uporabljati znova, pri drugem za naravni vir in infrastrukturo, ki sta dolgo ostajala premalo izkoriščena.

Tak način razmišljanja je po besedah Igorja Kosa iz E-Zavoda, partnerja Slovenskega centra za krožno gospodarstvo (SCKG), tudi naslednji pomemben korak za slovenske občine. »Slovenske občine so precej napredovale pri ločenem zbiranju in ravnanju z odpadki, naslednja stopnja pa je upravljanje celotnega lokalnega sistema virov,« poudarja. Namesto vprašanja, kaj storiti z odpadkom, bi morale vse pogosteje preverjati, katere vire že imajo, kje nastajajo presežki in ali jih je mogoče povezati z nekom, ki jih potrebuje.

S tem se odpre precej širši nabor možnosti. Ne gre več samo za odpadke, ampak tudi za prečiščeno vodo, presežno toploto, biomaso, gradbene materiale, prazne objekte, zemljišča in druge premalo izkoriščene vire. »Krožno gospodarstvo se pogosto začne z zelo konkretnim lokalnim problemom, ki ga občina že danes plačuje,« pravi Kos. Zato svetuje, naj prvi korak ne bo iskanje tehnologije, ampak vprašanje: »Kaj na območju občine že imamo, česa ne izkoriščamo in kdo bi to lahko potreboval?«

Prav tu se pokaže tudi, zakaj dobre ideje same po sebi še niso dovolj. »Takšni projekti se v praksi presenetljivo pogosto ne zataknejo pri tehnologiji, ampak pri organizaciji, zakonodaji, ekonomiki in razdelitvi odgovornosti,« opozarja Kos.

E-Zavod v okviru SCKG občinam in razvojnim organizacijam pomaga pri prepoznavanju potencialov ter razvoju projektnih idej. FOTO: Siniša Kanižaj

Od ideje do izvedljivega projekta

»Vsak deležnik vidi samo svoj del sistema,« opozarja Kos. Prav zato pri projektih, ki povezujejo občino, javna podjetja, gospodarstvo, razvojne ustanove in druge partnerje, pogosto manjka nekdo, ki zna različne interese in potrebe povezati v skupno rešitev.

To je tudi ena od nalog, ki jih za javni in razvojni sektor v okviru Slovenskega centra za krožno gospodarstvo opravlja E-Zavod. Občinam in drugim organizacijam pomaga pri prepoznavanju lokalnih potencialov, pripravi zemljevida virov in oblikovanju projektnih idej, nato pa tudi pri povezovanju z javnimi podjetji, gospodarstvom, razvojnimi in raziskovalnimi organizacijami, razvoju krožnih poslovnih modelov ter iskanju ustreznih finančnih virov. Cilj je idejo pripeljati do točke, ko je dovolj konkretna za študijo izvedljivosti, prijavo na razpis ali investicijsko odločitev.

»Občina pogosto prepozna problem ali potencial, nima pa vseh potrebnih strokovnjakov in kapacitet, da bi sama razvila celotno rešitev,« pojasnjuje Kos. Pri tem ne gre samo za posamezne projekte. E-Zavod v okviru SCKG pokriva področje javnega sektorja, ki vključuje slovenske občine in regionalne razvojne organizacije, ter jih spodbuja tudi k širšemu razmisleku o zelenem javnem naročanju, odpornosti in usmerjanju javnih sredstev v rešitve, ki imajo dolgoročnejši učinek.

Pomemben del podpore je tudi izbira pravih projektov. Kos občinam svetuje, naj ne poskušajo razvijati vsega hkrati, ampak izberejo nekaj najbolj obetavnih idej ter preverijo razpoložljive vire, morebitne uporabnike, zakonodajne omejitve, ekonomiko in možnosti financiranja. Šele nato se pokaže, kateri projekt je dovolj zrel za naslednji korak.

V Benediktu želijo obstoječi geotermalni vrtini dati novo vlogo in njen potencial povezati s pridelavo hrane. FOTO: Siniša Kanižaj

Prvi projekti lahko odprejo pot drugim

Da je takšen pristop med slovenskimi občinami še v začetni fazi, kaže tudi letošnji poziv SCKG za industrijsko simbiozo, na katerega se je od 212 občin odzvalo 12. Kos v tem vidi predvsem priložnost: z občinami, ki so se vključile, lahko zdaj razvijajo konkretne projekte, ki bodo po izvedbi drugim pokazali, kaj je mogoče narediti.

Prvi koraki so že narejeni na več koncih Slovenije. Na Ptuju se aktivnosti osredotočajo na krožno proizvodnjo biognojil, v Mariboru na vzpostavitev podatkovnega središča za krožno gospodarstvo, v Kranju na pripravo regionalne strategije krožnega gospodarstva, v Velenju pa na možnosti uporabe odvečne industrijske toplote za daljinsko ogrevanje. Podporo dobivajo tudi manjše lokalne skupnosti, ki želijo načela krožnega gospodarstva vključiti v svoje razvojne načrte in prihodnje investicije.

Pri tem rešitve niso nujno omejene na meje posamezne občine. Krožni projekt lahko poveže občino, komunalno podjetje, lokalna podjetja, kmete, energetske družbe, razvojne organizacije in strokovnjake, pri nekaterih projektih pa sodelovanje sega tudi na regionalno raven. »Krožni projekt praviloma ne nastane znotraj enega občinskega oddelka, temveč v sodelovanju z več lokalnimi ali celo regionalnimi akterji,« poudarja Kos.

Prav takšno povezovanje je skupni imenovalec tudi obeh predstavljenih primerov. V Škofji Loki so se okoli konkretnega problema povezali občina, komunala, razvojna agencija, organizatorji in prebivalci, v Benediktu pa občina pri iskanju nove vloge za geotermalno vrtino sodeluje z zunanjimi partnerji in išče tudi investitorja. Različni poti kažeta, da ni ene same formule, po kateri bi morale občine razvijati krožne projekte, pomembno je predvsem, da znajo prepoznati vire in partnerje, ki jih imajo na voljo.

Kam po podporo

Občine, razvojne agencije in druge organizacije javnega sektorja lahko podporo pri razvoju krožnih projektov poiščejo tudi prek vstopnih točk Slovenskega centra za krožno gospodarstvo. Za javni in razvojni sektor storitve SCKG izvaja E-Zavod, ki občinam in drugim organizacijam pomaga od prepoznavanja lokalnih potencialov in oblikovanja projektnih idej do povezovanja partnerjev, iskanja finančnih virov in priprave projekta za naslednjo razvojno fazo.

Imate v svojem okolju neizkoriščen vir ali zamisel, ki še nima jasne poti do izvedbe? Na zemljevidu vstopnih točk SCKG preverite, kje lahko dobite podporo za razvoj krožnih rešitev. V okviru SCKG deluje CIRCI, digitalna platforma za industrijsko simbiozo, namenjena povezovanju podjetij pri izmenjavi sekundarnih surovin in učinkovitem upravljanju materialnih tokov. Več informacij in vstop v CIRCI bazo. Vas zanima več o stanju na področju krožnega gospodarstva v Sloveniji? V SCKG so pripravili analizo stanja, ki je trenutno v strokovnem pregledu, povzetek delovne različice analize pa najdete tukaj.

Vsebino ustvarja​ Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.