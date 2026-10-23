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    Predstavitvena informacija  |   Krožno gospodarstvo

    Kako slovenske občine odkrivajo nove priložnosti

    Lokalne skupnosti iščejo nove načine, kako iz obstoječih virov razviti rešitve za okolje, gospodarstvo in prebivalce.
    Pri uspešnih lokalnih projektih je ključno sodelovanje občine, razvojnih organizacij, javnih podjetij in prebivalcev. FOTO: Razvojna agencija Sora
    Galerija
    Pri uspešnih lokalnih projektih je ključno sodelovanje občine, razvojnih organizacij, javnih podjetij in prebivalcev. FOTO: Razvojna agencija Sora
    Naročnik oglasne vsebine je Slovenski center za krožno gospodarstvo
    23. 10. 2026 | 11:02
    12:19
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    Slovenske občine vse bolj prepoznavajo, da lahko z drugačnim upravljanjem virov, povezovanjem lokalnih akterjev in premišljenimi projekti hkrati izboljšujejo kakovost življenja ter zmanjšujejo obremenitve okolja. Primera iz Škofje Loke in Benedikta kažeta, kako različne so lahko poti do krožnosti in kako lahko dobre lokalne rešitve postanejo navdih tudi za druge skupnosti.

    V Škofji Loki so začeli pri preprostih rešitvah, ki lahko hitro spremenijo vsakdanje navade in zmanjšajo količino odpadkov. Sistem pralnih kozarčkov in izmenjevalnice podaljšujejo uporabo izdelkov, v Benediktu pa novo priložnost iščejo za geotermalno vrtino, ki je doslej ostajala premalo izkoriščena. Primera sta zelo različna, povezuje pa ju isto vprašanje: kako bolje uporabiti vire, ki jih ima lokalno okolje že na voljo.

    Velike spremembe se začnejo pri praktičnih rešitvah

    V Škofji Loki so se sistematičnega zmanjševanja odpadkov lotili leta 2021, ko so sprejeli strategijo zero waste. Eden prvih izzivov, ki so ga želeli rešiti, je bila velika količina embalaže za enkratno uporabo na prireditvah. Namesto da bi rešitev oblikovali za organizatorje, so jih povabili k sodelovanju in skupaj preverili njihove potrebe, ovire ter možnosti za drugačen sistem.

    Rezultat je danes že dobro utečena rešitev. Komunala Škofja Loka je kupila 15.000 pralnih kozarčkov, Občina Škofja Loka pa je s tehničnim pravilnikom njihovo uporabo določila kot obvezno na prireditvah. Organizatorji si jih lahko izposodijo po simbolični ceni, komunala pa poskrbi tudi za pranje in pripravo na ponovno uporabo. Na večjem dogodku lahko tako preprečijo uporabo približno 15.000 kozarčkov za enkratno uporabo oziroma nastanek okoli 90 kilogramov odpadne plastike.

    Anita Pokorn Oman, Razvojna agencija Sora FOTO: osebni arhiv
    Anita Pokorn Oman, Razvojna agencija Sora FOTO: osebni arhiv
    »Pomembno je bilo, da smo rešitev oblikovali skupaj z organizatorji in jim stopili naproti,« poudarja Anita Pokorn Oman iz Razvojne agencije Sora. Obiskovalci so novost dobro sprejeli, pralne kozarčke pa si danes izposojajo tudi za zasebne prireditve in praznovanja.

    Podoben pristop so ubrali pri Loški otroški in odrasli izmenjevalnici oblačil, knjig in igrač. Pobuda prostovoljk je s podporo občine, krajevne skupnosti, razvojne agencije in Rdečega križa prerasla v redni dogodek, na katerem obiskovalcem pri manjših popravilih pomaga tudi šivilja. Maja so eno od izmenjevalnic nadgradili še v Festival ponovne uporabe.

    Pokorn Oman pri obeh primerih izpostavlja predvsem pomen sodelovanja: »Velike spremembe se pogosto začnejo z zelo praktičnimi lokalnimi rešitvami.« Ko občina, javno podjetje, razvojna agencija, društva, prostovoljci in prebivalci povežejo znanje in potrebe, lahko po njenih besedah dobre ideje prerastejo v trajne navade.

    Pralne kozarčke so v Škofji Loki uvedli kot praktičen način za zmanjševanje odpadne embalaže na prireditvah. FOTO: Razvojna agencija Sora
    Pralne kozarčke so v Škofji Loki uvedli kot praktičen način za zmanjševanje odpadne embalaže na prireditvah. FOTO: Razvojna agencija Sora

    Ko neizkoriščen vir postane razvojna priložnost

    Milan Repič, župan občine Benedikt FOTO: Siniša Kanižaj
    Milan Repič, župan občine Benedikt FOTO: Siniša Kanižaj
    Zgodba Občine Benedikt je nekoliko drugačna. Leta 2004 je občina dala izvrtati geotermalno vrtino, sprva z idejo o razvoju term in širši izrabi geotermalne energije. Kot pojasnjuje župan Milan Repič, so že takrat razmišljali o kaskadni uporabi toplote: najprej o pridobivanju električne energije z dogrevanjem vode z biomaso, nato o uporabi toplote za termalne potrebe in na koncu za ogrevanje rastlinjakov. Dodatne študije so pozneje pokazale, da proizvodnja električne energije iz obstoječe vrtine ne bi bila ekonomsko vzdržna, zato so ta del načrtov opustili.

    Danes želijo neuporabljeni vrtini dati novo vlogo in izkoristiti njen geotermalni potencial: »Ostaja načrt izrabe geotermalne toplote za ogrevanje rastlinjakov in plastenjakov za pridelavo hrane,« pravi Repič. Za ta namen je predvidenih približno pet hektarjev zemljišč. Občina v projektu vidi možnost za več lokalno pridelane hrane in višjo samooskrbo, hkrati pa tudi za nova delovna mesta in boljšo izrabo naravne danosti, ki jo že ima.

    »Primer Benedikta je primer razmišljanja zunaj ustaljenih okvirov: imamo vrtino, imamo zemljišče, poskusimo ta potencial spraviti v uporabo.« (Igor Kos, E-Zavod, partner SCKG)

    Od zamisli do izvedbe pa je še precej poti. Repič kot najzahtevnejši del izpostavlja »iskanje investitorja in zagotovitev potrebnih financ«, zato je projekt za zdaj še v razvojni fazi. Kljub temu so ambicije jasne. »Naredili bomo vse, da do realizacije pride,« pravi župan in dodaja, da bi uresničitev projekta pomenila pomembno pridobitev ne samo za Benedikt, ampak za celotne Slovenske gorice.

    Od odpadkov k upravljanju virov

    Igor Kos, E-Zavod FOTO: Siniša Kanižaj
    Igor Kos, E-Zavod FOTO: Siniša Kanižaj
    Čeprav sta si primera iz Škofje Loke in Benedikta zelo različna, ju povezuje podoben način razmišljanja: najprej pogledati, kaj je v lokalnem okolju že na voljo, nato pa poiskati možnosti za drugačno uporabo. Pri enem primeru gre za izdelke, ki jih je mogoče uporabljati znova, pri drugem za naravni vir in infrastrukturo, ki sta dolgo ostajala premalo izkoriščena.

    Tak način razmišljanja je po besedah Igorja Kosa iz E-Zavoda, partnerja Slovenskega centra za krožno gospodarstvo (SCKG), tudi naslednji pomemben korak za slovenske občine. »Slovenske občine so precej napredovale pri ločenem zbiranju in ravnanju z odpadki, naslednja stopnja pa je upravljanje celotnega lokalnega sistema virov,« poudarja. Namesto vprašanja, kaj storiti z odpadkom, bi morale vse pogosteje preverjati, katere vire že imajo, kje nastajajo presežki in ali jih je mogoče povezati z nekom, ki jih potrebuje.

    S tem se odpre precej širši nabor možnosti. Ne gre več samo za odpadke, ampak tudi za prečiščeno vodo, presežno toploto, biomaso, gradbene materiale, prazne objekte, zemljišča in druge premalo izkoriščene vire. »Krožno gospodarstvo se pogosto začne z zelo konkretnim lokalnim problemom, ki ga občina že danes plačuje,« pravi Kos. Zato svetuje, naj prvi korak ne bo iskanje tehnologije, ampak vprašanje: »Kaj na območju občine že imamo, česa ne izkoriščamo in kdo bi to lahko potreboval?«

    Prav tu se pokaže tudi, zakaj dobre ideje same po sebi še niso dovolj. »Takšni projekti se v praksi presenetljivo pogosto ne zataknejo pri tehnologiji, ampak pri organizaciji, zakonodaji, ekonomiki in razdelitvi odgovornosti,« opozarja Kos.

    E-Zavod v okviru SCKG občinam in razvojnim organizacijam pomaga pri prepoznavanju potencialov ter razvoju projektnih idej. FOTO: Siniša Kanižaj
    E-Zavod v okviru SCKG občinam in razvojnim organizacijam pomaga pri prepoznavanju potencialov ter razvoju projektnih idej. FOTO: Siniša Kanižaj

    Od ideje do izvedljivega projekta

    »Vsak deležnik vidi samo svoj del sistema,« opozarja Kos. Prav zato pri projektih, ki povezujejo občino, javna podjetja, gospodarstvo, razvojne ustanove in druge partnerje, pogosto manjka nekdo, ki zna različne interese in potrebe povezati v skupno rešitev.  

    To je tudi ena od nalog, ki jih za javni in razvojni sektor v okviru Slovenskega centra za krožno gospodarstvo opravlja E-Zavod. Občinam in drugim organizacijam pomaga pri prepoznavanju lokalnih potencialov, pripravi zemljevida virov in oblikovanju projektnih idej, nato pa tudi pri povezovanju z javnimi podjetji, gospodarstvom, razvojnimi in raziskovalnimi organizacijami, razvoju krožnih poslovnih modelov ter iskanju ustreznih finančnih virov. Cilj je idejo pripeljati do točke, ko je dovolj konkretna za študijo izvedljivosti, prijavo na razpis ali investicijsko odločitev.  

    »Občina pogosto prepozna problem ali potencial, nima pa vseh potrebnih strokovnjakov in kapacitet, da bi sama razvila celotno rešitev,« pojasnjuje Kos. Pri tem ne gre samo za posamezne projekte. E-Zavod v okviru SCKG pokriva področje javnega sektorja, ki vključuje slovenske občine in regionalne razvojne organizacije, ter jih spodbuja tudi k širšemu razmisleku o zelenem javnem naročanju, odpornosti in usmerjanju javnih sredstev v rešitve, ki imajo dolgoročnejši učinek.

    Pomemben del podpore je tudi izbira pravih projektov. Kos občinam svetuje, naj ne poskušajo razvijati vsega hkrati, ampak izberejo nekaj najbolj obetavnih idej ter preverijo razpoložljive vire, morebitne uporabnike, zakonodajne omejitve, ekonomiko in možnosti financiranja. Šele nato se pokaže, kateri projekt je dovolj zrel za naslednji korak.

    V Benediktu želijo obstoječi geotermalni vrtini dati novo vlogo in njen potencial povezati s pridelavo hrane. FOTO: Siniša Kanižaj
    V Benediktu želijo obstoječi geotermalni vrtini dati novo vlogo in njen potencial povezati s pridelavo hrane. FOTO: Siniša Kanižaj

    Prvi projekti lahko odprejo pot drugim

    Da je takšen pristop med slovenskimi občinami še v začetni fazi, kaže tudi letošnji poziv SCKG za industrijsko simbiozo, na katerega se je od 212 občin odzvalo 12. Kos v tem vidi predvsem priložnost: z občinami, ki so se vključile, lahko zdaj razvijajo konkretne projekte, ki bodo po izvedbi drugim pokazali, kaj je mogoče narediti.

    Prvi koraki so že narejeni na več koncih Slovenije. Na Ptuju se aktivnosti osredotočajo na krožno proizvodnjo biognojil, v Mariboru na vzpostavitev podatkovnega središča za krožno gospodarstvo, v Kranju na pripravo regionalne strategije krožnega gospodarstva, v Velenju pa na možnosti uporabe odvečne industrijske toplote za daljinsko ogrevanje. Podporo dobivajo tudi manjše lokalne skupnosti, ki želijo načela krožnega gospodarstva vključiti v svoje razvojne načrte in prihodnje investicije.

    Pri tem rešitve niso nujno omejene na meje posamezne občine. Krožni projekt lahko poveže občino, komunalno podjetje, lokalna podjetja, kmete, energetske družbe, razvojne organizacije in strokovnjake, pri nekaterih projektih pa sodelovanje sega tudi na regionalno raven. »Krožni projekt praviloma ne nastane znotraj enega občinskega oddelka, temveč v sodelovanju z več lokalnimi ali celo regionalnimi akterji,« poudarja Kos.

    Prav takšno povezovanje je skupni imenovalec tudi obeh predstavljenih primerov. V Škofji Loki so se okoli konkretnega problema povezali občina, komunala, razvojna agencija, organizatorji in prebivalci, v Benediktu pa občina pri iskanju nove vloge za geotermalno vrtino sodeluje z zunanjimi partnerji in išče tudi investitorja. Različni poti kažeta, da ni ene same formule, po kateri bi morale občine razvijati krožne projekte, pomembno je predvsem, da znajo prepoznati vire in partnerje, ki jih imajo na voljo.

    Kam po podporo

    Občine, razvojne agencije in druge organizacije javnega sektorja lahko podporo pri razvoju krožnih projektov poiščejo tudi prek vstopnih točk Slovenskega centra za krožno gospodarstvo. Za javni in razvojni sektor storitve SCKG izvaja E-Zavod, ki občinam in drugim organizacijam pomaga od prepoznavanja lokalnih potencialov in oblikovanja projektnih idej do povezovanja partnerjev, iskanja finančnih virov in priprave projekta za naslednjo razvojno fazo.

    Imate v svojem okolju neizkoriščen vir ali zamisel, ki še nima jasne poti do izvedbe? 

    Na zemljevidu vstopnih točk SCKG preverite, kje lahko dobite podporo za razvoj krožnih rešitev.

    V okviru SCKG deluje CIRCI, digitalna platforma za industrijsko simbiozo, namenjena povezovanju podjetij pri izmenjavi sekundarnih surovin in učinkovitem upravljanju materialnih tokov.

    Več informacij in vstop v CIRCI bazo.

    Vas zanima več o stanju na področju krožnega gospodarstva v Sloveniji? V SCKG so pripravili analizo stanja, ki je trenutno v strokovnem pregledu, povzetek delovne različice analize pa najdete tukaj.

     

    Vsebino ustvarja​ Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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    Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
    Promo Delo 23. 10. 2026 | 09:24
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    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Pri 21 letih je sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje (video)

    Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
    Promo Delo 22. 10. 2026 | 08:10
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    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Marsikatero slovensko podjetje tvega več, kot si predstavlja

    Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 12:55
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PRESENETLJIVO

    50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

    Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
    15. 10. 2026 | 09:42
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    Magazin  |  Svet so ljudje
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    Po 15 letih je vodstvo jasno povedalo, kdo je zaslužen za uspeh

    Zgodba o rasti, tehnološkem napredku in nenehnih spremembah je zgodba o ljudeh, ki so s svojim znanjem in predanostjo postavljali temelje razvoja.
    Promo Delo 20. 10. 2026 | 13:18
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Andrejeva zgodba: en zob, račun za 1900 evrov

    Težave z zobmi lahko napredujejo, še preden začutite bolečino. Z rednimi pregledi lahko zmanjšate tveganje za zahtevnejše zdravljenje.
    19. 10. 2026 | 09:44
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Gorenje že drugo leto zapored med 1 % najbolj trajnostnih podjetij na svetu

    Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 11:05
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAŠČITA

    Kaj vse se dogaja v vašem telefonu, ne da bi vedeli?

    Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
    16. 10. 2026 | 12:55
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    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kaj morajo delodajalci urediti do leta 2028?

    Delodajalec, ki skrbi za svoje zaposlene, misli tudi na njihovo življenje po upokojitvi. S prispevkom k dodatni pokojnini jim pomaga varčevati za ta leta.
    20. 10. 2026 | 09:17
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od garažnih začetkov na Jesenicah do prepoznavnosti po vsej državi

    Slovenskega velikana Mimovrste poznamo vsi, a njegovi začetki so bili skromni, zgodba pa danes govori o uspehu.
    22. 10. 2026 | 14:21
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    Novice  |  Slovenija
    NOVOSTI

    Prihaja velika sprememba: Kako sledimo Slovenci?

    Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
    19. 10. 2026 | 09:10
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    Magazin  |  Zanimivosti
    KAKOVOST

    Škof: »Japonska zahteva, da se testi izvedejo pri njih« (video)

    Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
    15. 10. 2026 | 10:20
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIHODNOST

    Več kot 1200 kilometrov, ki bodo odločali o naši usodi

    Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
    Promo Delo 21. 10. 2026 | 13:51
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    Magazin  |  Zanimivosti
    VPRAŠANJE VARNOSTI

    »Pričakujemo, da bodo kmalu ušli izpod nadzora«

    Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
    23. 10. 2026 | 08:20
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    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

    Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi.
    13. 10. 2026 | 09:32
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj z obiskom zdravnika tako radi odlašamo?

    Razlogov, zakaj odlašamo z obiskom zdravnika, je veliko. Včasih nas ustavijo različne obveznosti, drugič upamo, da bodo težave izzvenele same od sebe.
    Promo Delo 22. 10. 2026 | 09:52
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ORODJE

    Zakaj bi plačevali, če lahko to dobite brezplačno?

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 08:38
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Poplava, požar: kakšen bo račun?

    Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
    14. 10. 2026 | 07:53
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Kanadska študija, v kateri so sodelovali Slovenci, s presenetljivimi rezultati

    Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:43
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    Novice  |  Znanoteh
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    Paket res pričakujete. Bi prepoznali lažno sporočilo o dostavi?

    Spletni goljufi ne potrebujejo več slovničnih napak in očitno sumljivih sporočil. Njihove prevare so lahko videti presenetljivo pristne.
    Promo Delo 21. 10. 2026 | 12:28
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Napisali že več kot dva milijona življenjepisov

    Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
    16. 10. 2026 | 09:07
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Za živila lahko plačate tudi 500 evrov manj

    Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 14:19
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    Delov poslovni center  |  Energetika
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    Kdo so ljudje v ozadju največjega energetskega projekta v Sloveniji (video)

    Slovenija se pripravlja na največji energetski projekt v svoji zgodovini, ki bi zaznamoval oskrbo z elektriko za več generacij. JEK 2 je v pripravljalni fazi, v kateri več kot 70 strokovnjakov preverja rešitve in pripravlja podlage, potrebne za odločitev o največji energetski naložbi v državi.
    19. 10. 2026 | 09:41
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Na sodišču so jo izključili, zaposleni pa so bili razočarani

    Letošnja, že 18. konferenca podjetja Mikrografija pod naslovom »Inteligentno poslovanje v praksi – od podatkov do rezultatov«.
    Promo Delo 20. 10. 2026 | 14:06
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Našli so pot do ljudi, ki odločajo o milijonskih poslih

    Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 09:13
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Desetletje zimske glasbene elegance v prestolnici

    Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 08:53
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Mlekarna Celeia predstavlja VEGSI, svojo prvo linijo rastlinskih izdelkov

    VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 11:20
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    Magazin  |  Avtomobilno
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    Največje presenečenje: zavore

    Kaj je na Vranskem presenetilo celo najbolj izkušene voznike?
    19. 10. 2026 | 11:26
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    Bo pokojnina dovolj visoka za vse življenjske potrebe?

    Kolikšno pokojnino lahko pričakujemo in kaj lahko storimo za finančno varnost? Odgovore bodo 11. novembra na Brdu pri Kranju iskali priznani strokovnjaki.
    23. 10. 2026 | 08:34
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    Magazin  |  Avtomobilno
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    Električni avtomobili brez skrbi zaradi dosega? Mercedes spreminja pravila igre

    Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:56
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