Proizvodnja izdelkov skoraj vedno pomeni tudi nastajanje stranskih proizvodov in odpadkov, pogosto v velikih količinah. Kaj se z njimi zgodi, ko jih podjetje ne potrebuje več – in ali bi lahko namesto odpadka postali uporabna surovina za nekoga drugega?

Evropske usmeritve že vrsto let dajejo prednost preprečevanju nastajanja odpadkov, ponovni uporabi in ohranjanju materialov v obtoku. V praksi pa pot od odpadka do nove surovine še zdaleč ni preprosta. Podjetje mora vedeti, kaj ima, v kakšnih količinah material nastaja in kakšne kakovosti je, predvsem pa mora najti nekoga, ki ga lahko dejansko uporabi.

S temi vprašanji se aktivno ukvarjajo tudi v Kolektorju Etri, kjer pri proizvodnji transformatorjev uporabljajo velike količine bakra, elektropločevine, jekla, aluminija, lesa in drugih materialov. Eden od korakov pri iskanju novih možnosti za njihove stranske materiale je bila vključitev v bazo CIRCI.

Kaj je baza CIRCI? CIRCI je digitalna platforma za industrijsko simbiozo, ki povezuje podjetja z razpoložljivimi materiali in tista, ki bi jih lahko uporabila kot sekundarne surovine. Omogoča pregled nad ponudbo in povpraševanjem po materialih, lažje iskanje potencialnih partnerjev in razvoj novih oblik sodelovanja med podjetji. Podjetja lahko tako hitreje prepoznajo, ali bi njihov stranski material lahko postal surovina za nekoga drugega oziroma ali bi lahko sama v svojih procesih uporabila sekundarne surovine. VEČ O BAZI CIRCI.

Ko material išče novega uporabnika

Barbara Sevčnikar, vodja za okolje in trajnostni razvoj v Kolektor Etri, poudarja pomen sledljivosti, kakovosti in ponovne uporabe materialov. FOTO: Slovenski center za krožno gospodarstvo

»Prav v tem vidimo pravo krožnost. Da material ne izgubi svoje vrednosti po prvi uporabi, temveč ostane v obtoku čim dlje,« pravi. V bazo CIRCI so se vključili predvsem zato, da bi lažje našli možnosti za nadaljnjo uporabo stranskih materialov, ki nastajajo v njihovih proizvodnih procesih. »Hkrati pa v CIRCI vidimo tudi velik potencial za prepoznavanje sekundarnih surovin, ki bi jih lahko v prihodnje ponovno uporabili tudi v lastni proizvodnji,« pojasnjuje Sevčnikar.

Takšen potencial vidijo pri bakru, jeklu, elektropločevini in transformatorskem olju. »Želeli bi si, da bi se ti materiali po recikliranju oziroma regeneraciji vrnili v proizvodne procese in našli pot tudi nazaj v izdelavo transformatorjev.« Dober primer je transformatorsko olje, ki lahko po ustrezni regeneraciji znova doseže visoko kakovost in se vrne v uporabo.

Kolektor ETRA prek CIRCI išče nove možnosti za uporabo materialov, ki nastajajo v njihovih proizvodnih procesih. FOTO: Slovenski center za krožno gospodarstvo

V bazi CIRCI so sicer vpisani že štiri leta in do zdaj, pravi Sevčnikar, so bili le delno uspešni. Prek CIRCI se je nanje obrnilo manjše slovensko podjetje, ki izdeluje pohištvo in pohištvene dodatke ter je v bakrenem materialu prepoznalo možnost za svoje izdelke. »Pogovori so stekli, vendar do konkretnega sodelovanja še ni prišlo, zato projekt trenutno miruje,« pove in ob tem poudari, da bi bila sicer takšna povezava lahko del rešitve, vendar ne tudi celotna. Manjše podjetje, ki baker uporablja denimo za posamezne dodatke pri pohištvu, potrebuje bistveno manjše količine, kot jih lahko zagotavlja velik industrijski proizvajalec. Takšna povezava je zato lahko del rešitve, širša mreža uporabnikov pa povečuje možnosti, da se najdejo ustrezni prevzemniki tudi za večje količine materiala.

Nikolina Babić z Gospodarske zbornice Slovenije največ potenciala vidi v povezovanju podjetij iz različnih panog. FOTO: Slovenski center za krožno gospodarstvo

»V praksi se pogosto spopadamo z izzivi, kot so zagotavljanje rednega odjema materialov, količine materialov, ki so za potencialnega uporabnika v prevelikem obsegu, ali pa dejstvo, da sta predelava in uporaba takšnih materialov za prevzemnika dodaten strošek,« pojasnjuje Sevčnikar. Prav zato je prehod od odpadka do nove surovine bistveno zahtevnejši, kot je morda videti na prvi pogled. Podobno ugotavljajo na Gospodarski zbornici Slovenije. Nikolina Babić največ neizkoriščenega potenciala vidi prav v povezovanju podjetij iz različnih panog, ki se sicer med seboj morda sploh ne bi srečala. »Podjetja pogosto ne prepoznajo, kako bi bilo mogoče te materiale uporabiti kot surovino v drugih proizvodnih procesih ali jih predelati v nove izdelke,« pojasnjuje in doda, da je izmenjava določenih materialov lahko v eni industriji ekonomsko zelo smiselna, v drugi pa je zaradi specifičnih zahtev ali stroškov predelave in transporta težje izvedljiva. »Ključni dejavniki so predvsem količina in kakovost razpoložljivih materialov, njihova sestava, možnosti nadaljnje uporabe in geografska bližina potencialnih partnerjev.«

»Največji izziv je pogosto najti podjetje, ki bi material lahko uporabilo kot sekundarno surovino v svojem procesu,« poudarja Sevčnikar. Ustrezne partnerje zato iščejo tudi zunaj baze in zunaj Slovenije, potencial CIRCI pa vidijo predvsem v tem, da bi se takšno iskanje z večjim številom aktivnih podjetij bistveno poenostavilo.

Barbara Sevčnikar meni, da več vključevanja podjetij v CIRCI povečuje možnosti za nastanek novih krožnih povezav. FOTO: Slovenski center za krožno gospodarstvo

»V praksi ugotavljamo, da ni dovolj, da material obstaja in je primeren za ponovno uporabo. Največji izziv je pogosto najti podjetje, ki bi ga lahko uporabilo kot sekundarno surovino v svojem procesu. Prav zato vidimo veliko vrednost v platformah, kot je CIRCI, ki omogočajo povezovanje podjetij in lažje prepoznavanje takšnih priložnosti.« (Barbara Sevčnikar)

Kaj kažejo podatki? Raziskava Slovenskega centra za krožno gospodarstvo med 400 podjetji kaže, da je 89 odstotkov vprašanih prepoznalo vsaj eno pravilno značilnost krožnega gospodarstva, vendar je le 34 odstotkov izbralo samo pravilne odgovore. Za industrijsko simbiozo je slišalo 58 odstotkov podjetij. Med razlogi za uvajanje krožnih praks podjetja najpogosteje navajajo zniževanje stroškov (42 odstotkov), sledijo krepitev ugleda (26 odstotkov), zakonodajne zahteve (25 odstotkov) in dolgoročna dostopnost virov in surovin (20 odstotkov). Analiza stanja krožnega gospodarstva v Sloveniji med ključnimi izzivi poudarja tudi vrzeli pri spremljanju materialnih tokov, nepovezane podatkovne sisteme in težave pri sledenju materialom po predelavi v sekundarne surovine.

V Kolektor Etri iščejo načine, kako materiale iz proizvodnje čim dlje ohraniti v uporabi. FOTO: Slovenski center za krožno gospodarstvo

Ni dovolj, da material obstaja

Tudi ko se podjetji najdeta, pot do dejanske uporabe materiala še ni končana. »Če želimo sekundarne surovine vključevati v proizvodne procese, moramo poznati njihov izvor, kakovost, tehnične lastnosti in možnosti nadaljnje uporabe,« poudarja Sevčnikar. V elektroindustriji so te zahteve še posebej stroge, saj pri zmogljivosti, zanesljivosti in življenjski dobi izdelka ni prostora za kompromise.

Pomemben del zgodbe so zato podatki. Podjetje mora vedeti, od kod material prihaja, kako je bil obdelan in kakšne lastnosti ima. »Vedno pogosteje se pojavljajo tudi zahteve glede deleža recikliranih vsebin v materialih. Na tem področju se podjetja pogosto srečujemo z omejeno dostopnostjo podatkov,« pravi Sevčnikar. Poleg tehničnih zahtev lahko uporabo sekundarnih surovin upočasnijo tudi zakonodajni in administrativni postopki ter ekonomika posamezne povezave. Predelava, transport in zagotavljanje ustrezne kakovosti lahko pomenijo dodatne stroške, zato ni vsaka tehnično mogoča rešitev tudi poslovno smiselna.

»Prav zato v CIRCI vidimo pomemben korak naprej, saj lahko prispeva k večji transparentnosti materialnih tokov in lažjemu povezovanju podjetij, ki želijo materiale ohranjati v uporabi čim dlje,« poudarja Barbara Sevčnikar.

FOTO: Slovenski center za krožno gospodarstvo

»Največ neizkoriščenega potenciala vidimo v prepoznavanju priložnosti za povezovanje in sodelovanje med podjetji iz različnih panog, ki se sicer med seboj ne bi nujno povezovala.« (Nikolina Babić)

Več podjetij, več priložnosti

Da bi industrijska simbioza zares zaživela, ni dovolj nekaj posameznih primerov. Potrebna je dovolj široka mreža podjetij, ki so pripravljena pokazati, katere materiale imajo na voljo, in hkrati preverjati, kaj bi lahko uporabila sama. Prav večje število sodelujočih povečuje možnost, da se ponudba in povpraševanje dejansko ujameta. »Več ko bo podjetij, ki bodo pripravljena raziskovati možnosti ponovne uporabe materialov, več bo tudi priložnosti za nastanek novih krožnih verig vrednosti,« poudarja Sevčnikar.

Nikolina Babić z Gospodarske zbornice Slovenije ob tem poudarja, da podjetja potencial industrijske simbioze vendarle vse bolj prepoznavajo. »Številna podjetja že vidijo, da lahko poleg okoljskih prinaša tudi konkretne gospodarske in strateške koristi,« pravi. Med ključnimi so, kot pravi, znižanje stroškov ravnanja z odpadki, ustvarjanje dodatnega vira prihodkov, optimizacija proizvodnih procesov in izboljšanje konkurenčnosti. »Z vidika dolgoročnega poslovanja pa lahko industrijska simbioza prispeva tudi k večji odpornosti proti motnjam v oskrbovalnih verigah, spodbuja inovacije in lažje izpolnjevanje določenih okoljskih zahtev.« Takšno povezovanje lahko odpre tudi prostor za nove ideje. Material, ki ga eno podjetje vidi kot stranski tok, lahko drugemu omogoči nov izdelek, drugačen proizvodni proces ali nov poslovni model. Prav v povezovanju podjetij iz različnih panog zato Sevčnikar vidi tudi priložnost za razvoj novih rešitev.

Za podjetja je prvi korak lahko zelo preprost: pregledati, kateri materiali pri njih nastajajo, in preveriti, ali bi lahko bili zanimivi še za koga drugega. Prav od takšnih povezav je odvisno, ali bo material po prvi uporabi postal odpadek ali pa dobil novo vrednost v drugem proizvodnem procesu.

Imate material, ki bi lahko postal surovina za koga drugega? Preverite ponudbo in povpraševanje v bazi CIRCI in raziščite, ali se med objavljenimi materialnimi tokovi odpira priložnost tudi za vaše podjetje.

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