Trajnost je tudi dolga uporaba stavbe

Bernadette Luger, arhitektka in strokovnjakinja za celosten razvoj mest, je vodja programa DoTank Circular City Wien 2020–2030. Program spodbuja prehod iz linearnega modela porabe virov v krožnega, kjer materiali in energija ostajajo v obtoku skozi celoten življenjski cikel stavb – od načrtovanja, gradnje in uporabe do razgradnje in ponovne uporabe. Pred časom je sodelovala na ljubljanski konferenci Urban Future o spreminjanju mest.

Dunaj je na konferencah večkrat omenjen. Tudi Gerald Babel-Sutter, ki je srce organizacije Urban Future, pogosto predstavlja primere z Dunaja, denimo rožnato ulico. Zakaj ste tukaj in kaj predstavljate?

Vesela sem, da se omenja Dunaj. Ukvarjam se s krožnim gradbeništvom – trajnostno gradnjo in krožnim gospodarstvom v tem sektorju. Zanima me, kako doseči spremembe v svetu, ki še vedno deluje po načelih linearne ekonomije. Cilj je uporabljati manj materialov, bolje izkoristiti obstoječe vire v mestih, graditi drugače in zmanjšati vpliv na okolje. Pomembno je tudi sodelovanje z drugimi mesti: kako se lotevajo teh izzivov in kako lahko skupaj ustvarjamo vrednost na ravni mest in regij.