80 let energije za življenje

Skupina Petrol že več kot osem desetletij zagotavlja energijo za življenje, za generacije, ki so gradile preteklost, živijo sedanjost in ustvarjajo prihodnost. Njena pot se je začela v času, ko je bila mobilnost drugačna in potrebe preprostejše. Začetki so bili skromni, s postavitvijo prvih bencinskih črpalk v povojni Sloveniji, a z vsakim desetletjem je Petrol rasel skupaj z ljudmi in skupnostmi. Z razvojem mreže servisov in logistike ob Jadranu se je postopno razširil v podjetje, ki zdaj ponuja veliko več kot zgolj gorivo. Skupaj z generacijami, ki so se zanašale nanj, ostaja neustavljiv že 80 let.

Petrol je bil ustanovljen leta 1945. Zdaj ima v petih državah skoraj 600 prodajnih mest in razvito mrežo e-polnjenja, z energetskimi rešitvami pa deluje tudi v Italiji in Avstriji. Skupaj s strankami in skupnostmi ostaja neustavljiv že 80 let.

Prodajno mesto Barje FOTO: Žiga Intihar

Danes Petrol deluje kot integriran partner pri energetski tranziciji. Kot ena vodilnih energetskih družb v Sloveniji in jugovzhodni Evropi aktivno sodeluje pri prehodu v nizkoogljično družbo. Z vlaganji v obnovljive vire energije, e-mobilnost, digitalizacijo in sodobna prodajna mesta prihodnosti razvija pametne energetske rešitve za trajnosten in učinkovit življenjski slog, na poti, doma, v podjetjih in lokalnih skupnostih. Z rešitvami na področju oskrbe z elektriko, zemeljskim plinom in utekočinjenim naftnim plinom svojo vlogo partnerja dopolnjuje tudi pri dolgoročnem in preglednem upravljanju z energijo.

Drzna strategija skupine Petrol 2026–2030 postavlja temelje za preobrazbo v multienergetsko podjetje z ambicioznimi cilji trajnostne rasti, vključno z doseganjem več kot 500 milijonov evrov EBITDA do leta 2030, utrjuje stabilnost poslovanja in Petrolovo vlogo regionalnega partnerja pri energetski tranziciji.

Sončna elektrarna na prodajnem mestu FOTO: Petrol

To usmeritev Petrol uresničuje z gradnjo lastnih proizvodnih zmogljivosti iz obnovljivih virov energije. Velik potencial prepoznava v vetrni energiji, zato razvija vetrne parke na lokacijah, kjer je mogoče veter izkoristiti učinkovito in ob upoštevanju okoljskih vidikov. Tak primer je vetrno polje Ljubač na Hrvaškem, kjer devet vetrnic z močjo okoli 30 MW na leto proizvede približno 96 GWh električne energije, kar zadostuje za oskrbo okoli 30.000 gospodinjstev. Hkrati gradi sončne elektrarne na strehah svojih prodajnih mest in uspešno razvija projekte elektrifikacije prometa, ki prispevajo k zmanjševanju emisij in odgovorni rabi virov.

Skupina Petrol z več kot 80-letno tradicijo ostaja zanesljiv partner, ki povezuje energijo, ljudi in tehnologijo – za kakovostno življenje danes in trajnostno prihodnost bodočih generacij.

Naročnik oglasne vsebine je Petrol