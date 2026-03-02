Ali veste, katere destinacije so najboljše za odklop iz vsakdanjega življenja?

So trenutki, ko potrebujemo več kot le počitek. Ne iščemo le oddiha, temveč spremembo, počasnejši ritem in tisti tihi občutek polnosti, ki pride šele takrat, ko zares upočasnimo. Morje in notranjost potem nista nasprotji, temveč dva odtenka istega doživetja. Eden razširi prostor, drugi ga poglobi. Zato ta zgodba ne govori o eni destinaciji, temveč o krajih, ki na različne načine interpretirajo isti občutek svobode in notranjega miru, ne glede na to, ali izberete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.

V središču Rovinja, znotraj starega mestnega obzidja, se pred pogledi in časom skriva Heritage Hotel Angelo d'Oro. Njegova prednost je umeščenost v zgodovinsko jedro in občutek miru, priljubljen pa je pri ljudeh, ki ne iščejo programa, ampak želijo, da dan poteka spontano. Tu se čas upočasni na nepozaben istrski način.

V Biogradu na moru Hotel Adria s ponudbo all inclusive deluje kot sodobno družinsko letovišče, z vrsto vsebin, ki zapolnijo dan brez naglice in kjer ni treba vsega natančno načrtovati. Vse je zastavljeno lahkotno in udobno, od jutranjih dejavnosti do popoldanskega oddiha ter sproščenih večernih druženj.

Terme Jezerčica v hribovitem Hrvaškem Zagorju v Donji Stubici. FOTO: Rudan Hotels & Camps

Pine Beach Adriatic Eco Resort v Pakoštanih prinaša drugačen ritem. Borov gozd, preprostost, morje na dosegu roke in aktivne počitnice zagotavljajo občutek svobode v objemu narave, brez odvečne plasti med gostom in prostorom.

Vodice predstavljajo pravi dalmatinski tempo življenja, morje, sprehajališča in živahno večerno vzdušje. Villas Arausana & Antonina, Villa Arausa, Hotel Punta in Hotel Villa Radin ponujajo različne sloge nastanitve, prilagojene gostom, ki iščejo sodobno udobje ali mirnejše, sredozemsko doživetje.

Hotel Punta Vodice. FOTO: Rudan Hotels & Camps

Riviero Omiš zaznamuje redko srečanje hladne in bistre reke Cetine s toplim morjem. Skozi kanjon se spušča svežina, ki daje območju poseben ritem, ta kombinacija reke in morske obale pa se občuti tudi v načinu preživljanja počitnic. Kamp Almissa, ki se razprostira ob čudoviti peščeni plaži, ponuja preprosto in nevsiljivo bivanje v tesnem stiku z morjem, v miru, ki spremlja naravno vzdušje kraja. Hotel Nestos je prijetno izhodišče za aktivne počitnice in raziskovanje pokrajine ob Cetini ter okoliške obale. Na bližnji plaži Ruskamen letovišče Holiday Resort Sagitta ponuja različne nastanitve ob morju, medtem ko je Villa Zetna tišja in bolj prefinjena možnost za goste, ki iščejo več zasebnosti in tišino.

V zelenem in hribovitem Hrvaškem Zagorju, v Donji Stubici, so Terme Jezerčica celinska oaza s hotelom, kampom ter vodnim parkom. Termalna voda in velnes vzpostavita ravnovesje v telesu in drugačen ritem dihanja.

Vse omenjene destinacije povezuje ista veriga Rudan Hotels & Camps, prepoznavna po premišljenem doživetju, pozornosti do detajlov in spoštovanju prostora, s svobodo, da svoje počitnice rezervirate ter doživite na svoj način.

Naročnik oglasne vsebine je Rudan Hotels & Camps