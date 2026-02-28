  • Delo mediji d.o.o.
    Like

    Biseri Inđije

    Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji. Sprehodite se po območju za pešce, uživajte v meščanski arhitekturi s konca 19. stoletja v senci stoletnih lip in si obvezno oglejte nekatere izmed znamenitosti, ki jih priporočamo.
    FOTO: Boško Heror
    Galerija
    FOTO: Boško Heror
    Promo Delo
    28. 2. 2026 | 08:30
    3:09
    A+A-

    Keltska vas

    Keltska vas je tematski turistični kompleks, umeščen v športno-rekreacijski pas Inđije, ob vstopu v mesto iz smeri Novega Sada. Navdihnjena z življenjem Keltov, ki so na teh tleh bivali pred približno 2300 leti, je prostor zabavnega in poučnega srečevanja z daljno preteklostjo, namenjen predvsem najmlajšim. Za visokim lesenim obzidjem stoji več tipov keltskih hiš, zgrajenih iz lesa in blata ter kritih s trstiko – premišljenih rekonstrukcij avtentičnih keltskih domov in obrtnih delavnic. V eni od hiš je urejen tudi mini muzej z zanimivimi eksponati, zasnovanimi na materialnih sledovih keltskega plemena Skordiskov na območju Srema.

    Obiskovalce pozdravljajo kostumirani sodelavci in strokovni vodniki, ki s pripovedjo oživljajo zgodovino in dopolnjujejo doživetje. Na voljo so tudi številne delavnice in raznovrstne dejavnosti na prostem.

    Pomembne ostaline, povezane z življenjem Keltov, so bile odkrite na več kot 70 arheoloških najdiščih na območju občine Inđija. FOTO: Sava Dragaš
    Pomembne ostaline, povezane z življenjem Keltov, so bile odkrite na več kot 70 arheoloških najdiščih na območju občine Inđija. FOTO: Sava Dragaš

    Panonske terme

    Inđija znova stopa v ospredje z bližajočim se odprtjem sodobnega kompleksa Panonske terme. Kompleks bo obsegal tri zunanje in tri notranje bazene, hotel z 89 sobami, restavracijo, kongresno dvorano, otroško igralnico, fitnes ter druge športno-rekreacijske vsebine. Gre za naložbo v vrednosti skoraj 12 milijonov evrov, ki bo pomembno obogatila turistično ponudbo.

    Izleti po Donavi

    Donava teče čez občino Inđija v dolžini 27 kilometrov in s seboj prinaša bogastvo naravnih in kulturno-zgodovinskih zgodb. Ogled obrežnih naselij, rečnih bregov in otokov (imenovanih ade) je mogoč z ladjicami in čolni, ki razkrivajo tiho lepoto ohranjene narave. Bogata flora in favna ter pripovedi donavskih ribičev o reki, ribjem svetu in prometu na vodi ustvarjajo posebno vzdušje in obiskovalcem ponujajo nepozabno izkušnjo. Izleti vključujejo tudi ogled sotočja Tise in Donave ter obisk Krčedinske ade.

    Fontana na trgu v Inđiji je priljubljeno zbirališče. FOTO: Boško Heror
    Fontana na trgu v Inđiji je priljubljeno zbirališče. FOTO: Boško Heror

    Projekt Leje

    Občina Inđija je predstavila projekt turistično-rekreacijskega kompleksa Leje, ki vključuje tudi sodobno trim stezo s pametno razsvetljavo. Projekt gradnje trim steze je bil uresničen s skupnimi vlaganji pokrajinske vlade, Ministrstva za turizem in mladino ter lokalne samouprave, ki je financirala pripravo projektne dokumentacije.

    V okviru kompleksa Leje so predvideni tudi nova zunanja telovadnica, veliko otroško igrišče, igrišče za mali nogomet ter igrišča za odbojko in košarko.

    Naročnik oglasne vsebine je Turistična organizacija Inđije

