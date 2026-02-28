Biseri Inđije

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Keltska vas je tematski turistični kompleks, umeščen v športno-rekreacijski pas Inđije, ob vstopu v mesto iz smeri Novega Sada. Navdihnjena z življenjem Keltov, ki so na teh tleh bivali pred približno 2300 leti, je prostor zabavnega in poučnega srečevanja z daljno preteklostjo, namenjen predvsem najmlajšim. Za visokim lesenim obzidjem stoji več tipov keltskih hiš, zgrajenih iz lesa in blata ter kritih s trstiko – premišljenih rekonstrukcij avtentičnih keltskih domov in obrtnih delavnic. V eni od hiš je urejen tudi mini muzej z zanimivimi eksponati, zasnovanimi na materialnih sledovih keltskega plemena Skordiskov na območju Srema.
Obiskovalce pozdravljajo kostumirani sodelavci in strokovni vodniki, ki s pripovedjo oživljajo zgodovino in dopolnjujejo doživetje. Na voljo so tudi številne delavnice in raznovrstne dejavnosti na prostem.
Inđija znova stopa v ospredje z bližajočim se odprtjem sodobnega kompleksa Panonske terme. Kompleks bo obsegal tri zunanje in tri notranje bazene, hotel z 89 sobami, restavracijo, kongresno dvorano, otroško igralnico, fitnes ter druge športno-rekreacijske vsebine. Gre za naložbo v vrednosti skoraj 12 milijonov evrov, ki bo pomembno obogatila turistično ponudbo.
Donava teče čez občino Inđija v dolžini 27 kilometrov in s seboj prinaša bogastvo naravnih in kulturno-zgodovinskih zgodb. Ogled obrežnih naselij, rečnih bregov in otokov (imenovanih ade) je mogoč z ladjicami in čolni, ki razkrivajo tiho lepoto ohranjene narave. Bogata flora in favna ter pripovedi donavskih ribičev o reki, ribjem svetu in prometu na vodi ustvarjajo posebno vzdušje in obiskovalcem ponujajo nepozabno izkušnjo. Izleti vključujejo tudi ogled sotočja Tise in Donave ter obisk Krčedinske ade.
Občina Inđija je predstavila projekt turistično-rekreacijskega kompleksa Leje, ki vključuje tudi sodobno trim stezo s pametno razsvetljavo. Projekt gradnje trim steze je bil uresničen s skupnimi vlaganji pokrajinske vlade, Ministrstva za turizem in mladino ter lokalne samouprave, ki je financirala pripravo projektne dokumentacije.
V okviru kompleksa Leje so predvideni tudi nova zunanja telovadnica, veliko otroško igrišče, igrišče za mali nogomet ter igrišča za odbojko in košarko.
