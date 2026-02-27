Brda: doživetje okusov, razgledov in dediščine za vse generacije

Briška enogastronomska odličnost je rezultat predanega dela tukajšnjih prebivalcev, ki so z naravo stkali edinstveno harmonijo med tradicijo in sodobnostjo. Brda so dežela vrhunskih vin, češenj, oljčnega olja, stičišče kultur in globoke predanosti trajnosti.

Srednjeveška vasica Šmartno FOTO: Zoso photography/arhiv ZTKMŠ Brda

Okusi, ki izpovedujejo zgodbo pokrajine

V Brdih se vse začne pri zemlji. Sonce, mešanje vetrov z Jadrana in Alp ter vztrajnost in marljivost briških ljudi, ki so popolnoma predani domačim gričem, se združujejo v harmonijo okusov, ki pripovedujejo o sami duši Brd. Več kot sto briških vinarjev je sloves te vinogradniške regije na meji z Italijo razširilo po vseh celinah sveta. Briško češnjo so oboževali tudi na dunajskem dvoru. Pa oljčno olje, žganice in briška kulinarika, ki prepleta kulinarično izročilo in sodobne kuharske veščine! Vsi ti darovi briške zemlje in ljudi na obraz obiskovalcev rišejo širok nasmeh ob sproščenem uživanju trenutka. Izkusite Brda z obiskom odprtih domačij, ki vabijo vse dni v letu, pa tudi enogastronomskih dogodkov Brda & Vino v aprilu, Brda & Friends v maju, 60. Praznik češenj in Dnevi odprtih kleti v juniju, Brda & Collio v oktobru in martinovanje v novembru. Prisluhnite pripovedi briške zemlje skozi produkte, ki navdušujejo z vrhunsko kakovostjo.

Renesančna Vila Vipolže FOTO: Zoso photography/arhiv ZTKMŠ Brda

Kultura, ki povezuje različne čase, ljudi in tradicijo

Srednjeveška vasica Šmartno, Grad Dobrovo, renesančna Vila Vipolže, muzej na prostem Sabotin, prepojen z zgodbami prve svetovne vojne in sporočilom Poti miru, arhitekturna dediščina cerkva in vaških jeder, to je le nekaj od številnih niti, iz katerih je stkana dediščina Brd, ki je bila vedno preplet treh kultur: slovanske, romanske in germanske. Obisk Brd začnite na razglednem stolpu v Gonjačah in začutite sporočilo brezmejnosti briških teras. Obiščite Grad Dobrovo in spoznajte vinogradniško zapuščino njegovega zadnjega lastnika Silverija de Baguerja. Tukaj vam bo s svojo stalno zbirko del posebne zgodbe šepetal tudi svetovno priznani umetnik briškega rodu Zoran Mušič. O edinstvenosti Brd pa prav tako priča stalna razstava Na stičišču svetov: Brda in življenje ob meji, ki z osebnimi zgodbami, fotografijami in predmeti pripoveduje o življenju ljudi na območju, kjer so meje ločevale družine, vinograde in skupnosti.

Brda so dragocen biser slovenske enogastronomije. FOTO: Zoso photography/arhiv ZTKMŠ Brda

Pokrajina razgledov in naravne dediščine

Briška narava razkriva, kako tesna je že od nekdaj povezanost med tukajšnjim človekom in zemljo. Brda so nepresahljiv izvir osupljivih razgledov v vseh letnih časih! Obenem pa so dežela izjemne naravne dediščine, od naravnega mostu Krčnik do biotske dediščine na hribu Sabotin. Lepote briške naravne dediščine lahko spoznate tudi na Gradu Dobrovo, kjer je urejen Center za doživetje soteske Kožbanjšček z VR-očali. Digitalno potovanje vas bo navdihnilo za resničen sprehod med spreletavanjem metuljev, ptičjim petjem in šepetanjem dreves.

Mreža kolesarskih in pohodniških poti ponuja aktivno preživljanje prostega časa. FOTO: Zoso photography/arhiv ZTKMŠ Brda

Pokrajina, ustvarjena za gibanje

Slikovita terasasta kulturna krajina onkraj smaragdne Soče s čarobnostjo beline cvetočih češenj, poletnega petja škržatov ter vonja svežega sadja in sivke, pa tudi jesenskega družabnega utripa trgatve in zorenja vina ter obiranja oljk v svoj objem vabi vse leto. Blago podnebje je kot ustvarjeno za kolesarska in pohodniška doživetja. Doživite Brda na krožnih pohodniških poteh med vinogradi in sadovnjaki, etapah mednarodnih daljinskih poti Alpe Adria, Pot miru in Juliana Trail ter kolesarski poti Juliana Bike!

Brda – dežela, ki prebudi čute in ustavi čas

Razgledni stolp Gonjače, od koder sega pogled od morja do Alp. FOTO: Zoso photography/arhiv ZTKMŠ Brda

Brda so destinacija, ki prebuja vse čute in obiskovalca prevzame s plemenitostjo in čarobnostjo ljubezni do zemlje. Tukaj boste gotovo našli doživetje, pisano vam na kožo, prav tako boste ustavili čas in se prepustili trenutku. Dobrodošli v Brdih.

