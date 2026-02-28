Casa Manor – nov naslov za razkošen oddih v srcu Boke

Črnogorska obala je bogatejša za destinacijo, ki na novo zarisuje pomen ekskluzivnega oddiha. V samem srcu Boke Kotorske se je odprl butični hotel Casa Manor, ustvarjen za tiste, ki hrepenijo po prepletu razkošja, intime in sproščenega boho duha.

FOTO: Casa Manor

Le nekaj minut hoje od sprehajališča in morja v Tivtu stoji Casa Manor Boutique Hotel – tiha oaza za vse, ki cenijo mir, estetiko in brezčasni čar sredozemskega bivanja. Hotel deluje kot ekskluziven retreat z zgolj 19 sobami, kjer intimno vzdušje in skrbno oblikovan ambient ustvarjata občutek umirjene elegance. Naravne teksture, boho detajli in nevtralna, pomirjujoča barvna paleta skupaj ustvarjajo prostor, v katerem se čas upočasni.

»Casa Manor je vaš domači pristan ob morju,« pravijo v hotelu – in besede dobijo svojo težo že ob prvem koraku skozi vrata. Prostori izražajo boemsko-sredozemski značaj, detajli so premišljeno izbrani, materiali naravni, dekor pa prikliče spomine na pesek, školjke in blag morski vetrič. Hotel je idealno umeščen: le deset minut hoje od tivtskega sprehajališča in zgolj pet kilometrov od letališča. Gostom so na voljo brezplačno zasebno parkirišče, organizirani transferji in concierge storitve, ki bivanje naredijo brezskrbno že od prihoda.

Casa Manor ni zgolj nastanitev, temveč celostna izkušnja. Njegov dizajn slavi naravno svetlobo in umirjenost Sredozemlja ter gostom ponuja intimno zatočišče, odmaknjeno od mestnega vrveža.

FOTO: Casa Manor

Poseben poudarek je namenjen občutku zasebnosti in osebni pozornosti. Vsakega gosta tukaj nagovorijo individualno, v skladu z njegovimi navadami in željami. Jutra v Casi Manor se prebujajo ob vonju morja in nežnih melodijah, večeri pa prinašajo intimno vzdušje, popolno za sprostitev, tiho druženje ali romantične trenutke pod zvezdnatim nebom Boke. Ne glede na to, ali gre za dopust, kratek pobeg ali posebno priložnost, se Casa Manor Boutique Hotel uveljavlja kot nova referenca prefinjenega hedonizma na črnogorski obali.

FOTO: Casa Manor

Eksotika ob obali: restavracija Mila

FOTO: Casa Manor

Srce gastronomskega doživetja hotela Casa Manor je restavracija Mila – prostor, kjer se brišejo meje med Orientom in Jadranom. Njena kuhinja ponuja azijski fusion meni z nežnim sredozemskim in lokalnim pridihom, obogaten s sofisticiranim odnosom do sestavin, okusov in prezentacije. Mila deluje ves dan – od zajtrkov in brunchev do kosil in večerij – ter ponuja različne možnosti, tudi vegetarijanske, veganske, brezglutenske in brezlaktozne jedi.

Zahvaljujoč restavraciji Mila gostom hotela ni treba iskati kulinaričnih doživetij drugje. Vse je tukaj: eksotični okusi, sproščeno vzdušje, šum morja in dolgi sredozemski večeri. Mila pogumno presega gastronomske okvire in prinaša vrhunsko azijsko fuzijo neposredno na tivtsko riviero. Njen prefinjeni meni združuje kompleksnost Orienta s sredozemsko svežino ter vsak obrok spreminja v čutno, skorajda obredno izkušnjo.

FOTO: Casa Manor

»Casa Manor in Mila ustvarjata popoln pobeg – preplet globalne elegance in esence Jadrana. To je kraj, kjer se notranji mir in vrhunski okusi združijo v edinstven spomin,« sporočajo iz vodstva hotela.

Če v Boki Kotorski iščete sanjsko destinacijo sezone, sta Casa Manor in restavracija Mila odgovor, ki postavlja nove standarde.

Naslov:

Ul. Kapetana Marka Martinovića 3, Tivat

www.casamanor.me

Instagram: @casamanormontenegro

Naročnik oglasne vsebine je Casa Manor