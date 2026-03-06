Cesarska zgodovina in balkanski užitki

Enega najbolj slikovitih opisov doživetij in spominov, ki jih turisti odnesejo iz Niša, je zapisal bloger letalske družbe Ryanair: »Tukaj se vas ljudje iskreno razveselijo, zgodb, ki jih boste odnesli iz Niša, pa zagotovo še nobeden od vaših prijateljev ni slišal – niti doživel.« Pa vendar, zakaj je Niš tako poseben?

Uživanje, gostoljubnost in gastronomija

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Južnjaško gurmansko razvajanje, glasba in uživaški večeri, na katere so domačini vedno pripravljeni, vam bodo dali občutek, da ste postali del duha tega edinstvenega mesta. Zgodbe, ki jih boste odnesli s seboj, pa bodo spomini, o katerih boste še dolgo z veseljem pripovedovali.

FOTO: Ivan Matić

Cesarska preteklost

V Nišu se je v 3. stoletju rodil Konstantin Veliki, rimski cesar, ki je trajno zaznamoval tokove svetovne civilizacije. Ko je postal cesar, je bogato okrasil svoje rojstno mesto in v njegovem predmestju zgradil razkošno rezidenco Mediana.

FOTO: Dragana Stanković

Kraji, ki so oblikovali identiteto mesta

Niš je mesto, kjer preteklost govori na vsakem koraku – od Niške trdnjave, zgrajene na ostankih antičnega in srednjeveškega mesta, prek osmanske Ćele kule, sezidane iz lobanj padlih srbskih junakov, ki jo na leto obišče okoli 30.000 ljudi, do avtentično ohranjenega prostora nacističnega taborišča iz druge svetovne vojne.

Tu so tudi mojstrovine jugoslovanske kiparske umetnosti: monumentalni spomenik Tri pesti na Bubnju in Augustinčićev Spomenik osvoboditeljem na osrednjem trgu, ki varujeta spomin na težke, a tudi junaške trenutke mestne preteklosti.

FOTO: Ivan Matić

Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite razburljivo zgodbo mesta na križišču poti.

Naročnik oglasne vsebine je Občina Niš