Robert Pečnik ni odvisen od adrenalina. To so besede Zagrebčana, ki je 8500-krat skočil s padalom, 2000-krat z zgradb, gora ali mostov po svetu, 4000-krat v letalni obleki – kot leteča veverica – prodiral skozi zrak s hitrostjo do 300 kilometrov na uro, včasih tako blizu tlom, da bi se jih lahko dotaknil z roko. Ne zveni adrenalinsko, sploh ne.

»Drži, da skoki v meni vzbudijo zadovoljstvo, in drži tudi to, da me je pred skokom strah. A ne gre za strah, ki bi me ohromil, temveč tisto vrsto strahu, ki poveča mojo zbranost ter okrepi mojo sposobnost opazovanja in razmišljanja,« pripoveduje.

Zdaj 57-letni Pečnik je bil pionir base jumpinga na Hrvaškem in eden prvih na svetu. V nasprotju s skakanjem s padalom iz letala gre pri base jumpingu, kot je pojasnil, za skakanje s trdne površine, kot je skala, most ali zgradba. Zagrebčan, ki živi v Samoboru in mu pravijo »hrvaški človek ptica«, za to uporablja posebne aerodinamične letalne obleke, t. i. wingsuits, ki jih sam oblikuje, skroji in preizkusi in v katerih lahko leti do dve minuti. Že 20 let ima podjetje Phoenix Fly, ki je registrirano v Samoboru, proizvodnja pa poteka v Sloveniji, in na leto proda okrog 600 takšnih letalnih oblek po vsem svetu.

V nadaljevanju zgodbe lahko do podrobnosti delite nebo z Robertom Pečnikom.