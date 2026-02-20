Čudovito potovanje po štirih državah se začne z revijo Like 2026

V tretji izdaji turistične revije Like, ki bo priložena časopisu Delo v četrtek, 26. februarja, sodelujejo medijske hiše iz kar štirih držav – Slovenije, Hrvaške, Srbije in Bosne in Hercegovine. Novinarske ekipe Dela, Jutarnjega lista iz Zagreba, Blica iz Beograda in Oslobođenja iz Sarajeva so pripravile izjemne zgodbe, s katerimi vabijo obiskovalce, da obiščejo njihove kraje.

Na rekordnih 284 straneh boste zagotovo našli privlačne ideje in navdih za potovanja po regiji, pa naj bo to enodnevni izlet, vikend doživetje ali večdnevno odkrivanje novih destinacij in doživetij. Like 2026 še utrjuje svoj sloves turistične biblije na območju Zahodnega Balkana.

Se najprej ustavimo v glavnih mestih štirih držav? Sarajevo vas pričaka z odprtimi rokami, a tudi s tihim opominom, da se tu vse doživi dvakrat – enkrat z očmi, drugič s srcem. Če želite razumeti Beograd, obvezno zavijte v Skadarlijo in pokukajte v njeno boemsko dušo. Prebrali boste reportažo iz Zagreba, ki turiste osvaja s privlačnimi razstavami v kar 16 zasebnih muzejih. Spoznajte ljudi, zaradi katerih za Ljubljano pravijo, da je evropska prestolnica z največ ustvarjalnosti na kvadratni meter.

Seznanili se boste z razvojem športnega plezanja v regiji, ki ga narekujejo Slovenci, povabljeni ste v srbske planine, kjer boste srečali tudi divje konje, potepali se boste po Hercegovini, spoznali nočni turizem na hrvaški obali in srednjeveško vasico Šmartno v Goriških Brdih.

V Mariboru smo obiskali družino Marković, ki gradi poslovni imperij z etno restavracijami Baščaršija. Pogovarjali smo se z dvema prodornima chefinjama, Ljubico Komlenić iz Srbije in Gabrielo Filca iz Hrvaške. Vsega vam ne moremo izdati.

Turistična revija Like je s svojim obsegom, žlahtno vsebino in odličnimi fotografijami publikacija, ki jo lahko vedno znova vzamete v roke in poiščete navdih za nova potepanja.

Like je pravšnji turistični vodnik tudi zaradi 208 predlogov za vikend izlete v vseh štirih državah. Povabili vas bomo v zanimive kraje in na čudovite dogodke v vseh letnih časih.

Svoje želje po spoznavanju novega v Sloveniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem boste zlahka potešili pri odkrivanju edinstvene vsebine turistične revije Like 2026.

Naj se vaše čudovito potovanje po državah, ki so ostale tesno povezane, začne v četrtek, 26. februarja, z nakupom časopisa Delo. Uživajte v branju in odkrivanju novega!

Rok Tamše, urednik slovenske izdaje revije Like