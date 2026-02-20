  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Like

    Čudovito potovanje po štirih državah se začne z revijo Like 2026

    Izjemen turistični vodnik predstavlja izjemne kraje, ljudi in dogodke v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini.
    Like 2026
    Galerija
    Like 2026
    Rok Tamše
    20. 2. 2026 | 10:02
    3:20
    A+A-

    V tretji izdaji turistične revije Like, ki bo priložena časopisu Delo v četrtek, 26. februarja, sodelujejo medijske hiše iz kar štirih držav – Slovenije, Hrvaške, Srbije in Bosne in Hercegovine. Novinarske ekipe Dela, Jutarnjega lista iz Zagreba, Blica iz Beograda in Oslobođenja iz Sarajeva so pripravile izjemne zgodbe, s katerimi vabijo obiskovalce, da obiščejo njihove kraje.

    Na rekordnih 284 straneh boste zagotovo našli privlačne ideje in navdih za potovanja po regiji, pa naj bo to enodnevni izlet, vikend doživetje ali večdnevno odkrivanje novih destinacij in doživetij. Like 2026 še utrjuje svoj sloves turistične biblije na območju Zahodnega Balkana.

    Se najprej ustavimo v glavnih mestih štirih držav? Sarajevo vas pričaka z odprtimi rokami, a tudi s tihim opominom, da se tu vse doživi dvakrat – enkrat z očmi, drugič s srcem. Če želite razumeti Beograd, obvezno zavijte v Skadarlijo in pokukajte v njeno boemsko dušo. Prebrali boste reportažo iz Zagreba, ki turiste osvaja s privlačnimi razstavami v kar 16 zasebnih muzejih. Spoznajte ljudi, zaradi katerih za Ljubljano pravijo, da je evropska prestolnica z največ ustvarjalnosti na kvadratni meter.

    Seznanili se boste z razvojem športnega plezanja v regiji, ki ga narekujejo Slovenci, povabljeni ste v srbske planine, kjer boste srečali tudi divje konje, potepali se boste po Hercegovini, spoznali nočni turizem na hrvaški obali in srednjeveško vasico Šmartno v Goriških Brdih.

    V Mariboru smo obiskali družino Marković, ki gradi poslovni imperij z etno restavracijami Baščaršija. Pogovarjali smo se z dvema prodornima chefinjama, Ljubico Komlenić iz Srbije in Gabrielo Filca iz Hrvaške. Vsega vam ne moremo izdati.

    Turistična revija Like je s svojim obsegom, žlahtno vsebino in odličnimi fotografijami publikacija, ki jo lahko vedno znova vzamete v roke in poiščete navdih za nova potepanja.

    Like je pravšnji turistični vodnik tudi zaradi 208 predlogov za vikend izlete v vseh štirih državah. Povabili vas bomo v zanimive kraje in na čudovite dogodke v vseh letnih časih.

    Svoje želje po spoznavanju novega v Sloveniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem boste zlahka potešili pri odkrivanju edinstvene vsebine turistične revije Like 2026.

    Naj se vaše čudovito potovanje po državah, ki so ostale tesno povezane, začne v četrtek, 26. februarja, z nakupom časopisa Delo. Uživajte v branju in odkrivanju novega!

    Rok Tamše, urednik slovenske izdaje revije Like

    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Logar se lahko izkaže za največjo prevaro teh volitev

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o prihajajočih volitvah in njihovih akterjih.
    18. 2. 2026 | 18:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kemična tveganja

    Nov odpoklic izdelkov v Sparu, Eurospinu in Jagru

    V prašičjem mesu madžarskega proizvajalca so odkrili prekoračeno mejno vrednost perfluoroheksansulfonske kisline in perfluorooktansufonske kisline.
    18. 2. 2026 | 19:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Veleposlaniki

    Stroka zavrača »trmasto vztrajanje« predsednice republike

    Nekdanji zunanji minister Ivo Vajgl: Kandidatka za veleposlanico v Zagrebu Ksenija Škrilec ima pravico do vztrajanja pri kandidaturi za veleposlaniški položaj.
    Uroš Esih 19. 2. 2026 | 14:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Izpuščen iz pripora

    Andrew prvi visoki član kraljeve družine v sodobni zgodovini, ki je bil aretiran

    Andrew Mountbatten-Windsor je že zapustil policijsko postajo po tem, ko so ga zjutraj aretirali zaradi suma kršitve javne funkcije.
    19. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

    Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
    Promo Delo 19. 2. 2026 | 15:37
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več

    Več iz teme

    Likerevija liketurizemSlovenijaHrvaškapotovanjaSrbijaBosna in Hercegovinapoletje2026like2026

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Tragedija v gorah

    Seznam očitkov plezalcu, ki naj bi na gori pustil umreti svoje dekle

    Sojenje je vzbudilo veliko zanimanja ne le v laični javnosti, pač pa tudi v alpinističnih krogih po vsem svetu.
    Anja Intihar 20. 2. 2026 | 11:37
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Prometna nesreča

    Obtoženi Ukrajinec priznal krivdo za smrtno prometno nesrečo pri Tepanju

    Tožilstvo mu očita neprilagojeno hitrost in uporabo mobilnega telefona, saj naj bi med vožnjo spremljal spletne vsebine in zato ni pravočasno zaznal zastoja.
    20. 2. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

    Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
    20. 2. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Afera Epstein

    Kaj pomeni aretacija Andrewa za ugled kraljeve družine?

    Kralj Karel III. se distancira od brata, a škoda je že narejena.
    20. 2. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Predporočne pogodbe

    Moje, tvoje, najino

    Predporočne pogodbe, v Sloveniji jih je za vzorec, so logičen pravni dogovor med partnerjema, pod vprašaj pa postavljajo romantiko.
    Grega Kališnik 20. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

    Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
    20. 2. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Afera Epstein

    Kaj pomeni aretacija Andrewa za ugled kraljeve družine?

    Kralj Karel III. se distancira od brata, a škoda je že narejena.
    20. 2. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Predporočne pogodbe

    Moje, tvoje, najino

    Predporočne pogodbe, v Sloveniji jih je za vzorec, so logičen pravni dogovor med partnerjema, pod vprašaj pa postavljajo romantiko.
    Grega Kališnik 20. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Bodite med prvimi

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TUJI TRGI

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo