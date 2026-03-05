Danes na jedilnem listu: lokalno, sveže in nepozabno

Glavni junaki slovenskih kulinaričnih zgodb so sestavine iz lokalnega okolja. Na poti do krožnika ali kozarca ne prepotujejo dolgih razdalj, zato ohranijo svojo svežino ali jo še nadgradijo z zorenjem, sušenjem in fermentacijo. Po vsej državi nastajajo butične gastronomske zgodbe, v katerih ima vsaka jed jasen izvor in vsaka izkušnja svoj kontekst.

Kulinarično nebo, kjer sije kar 12 Michelinovih zvezdic

Slovenska gastronomija temelji na trajnostnem pristopu. Kjer opazite znak Slovenia Green, veste, da je hrana pripravljena odgovorno in z mislijo na prihodnost. V zadnjih letih se je Slovenija uveljavila tudi na evropskem kulinaričnem zemljevidu. Inovativni chefi gradijo svojo prepoznavnost na lokalnih sestavinah, osebnem pristopu in jasni identiteti kuhinje. Priznanja mednarodnih vodnikov, kot sta Michelin Guide in Gault & Millau, so potrditev te poti. V vodnik Michelin Guide Slovenia 2025 je uvrščenih 72 restavracij, na slovenskem Michelinovem zemljevidu pa sveti 12 zvezdic. Na vrhu ostaja Hiša Franko s tremi zvezdicami, Milka v Kranjski Gori ohranja dve, še sedem restavracij je osvojilo eno zvezdico, številne prav tako nosijo oznaki Bib Gourmand in Michelin Green Star.

Ljubitelji vrhunske gastronomije hitro ugotovijo, da se v Sloveniji zaradi raznovrstnosti in kakovosti splača ostati dlje. FOTO: Ciril Jazbec, STO

Slovenska kulinarika živi tudi v domačih kuhinjah, pri čemer ima vsaka pokrajina svoj okus in svoj ritem. Na Primorskem, od Istre do Krasa in Brd, jedi zaznamujejo oljčno olje, ribe in morski vplivi ter domači pršut in siri. V alpskem svetu je hrana bolj krepka, prevladujejo enolončnice, gobe in jedi, ki pogrejejo. Osrednjeslovenski utrip hitro ujamete na tržnicah, posebno v Ljubljani, kjer se prepletajo lokalni pridelki in slastna ponudba različnih kuhinj. V panonskem svetu pa prevladujejo pridelki z njive in pašnika, domače mesnine in jedi na žlico, od bograča do drugih enolončnic.

Inovativni chei in vrhunske restavracije navdušujejo s kuhinjo, ki temelji na lokalnih sestavinah in osebni interpretaciji tradicionalnih receptov. FOTO: Ciril Jazbec, STO

V kozarček ujeta zgodba slovenskih vinogradov

Vino je neločljiv del slovenske kulinarične zgodbe. Tri vinorodne dežele ponujajo zelo različne značaje slovenskih vin. Na Primorskem, kjer trto boža sredozemski zrak, nastajajo izrazita bela vina, vse bolj cenjena oranžna vina in nekatera najbolj prepoznavna rdeča, h katerim se naravno prilegajo okusi morja, Krasa, Vipavske doline, Brd in Istre. Podravje, največja vinorodna dežela, slovi po elegantnih belih vinih in vrhunskih peninah, posebnost so tudi predikatna vina iz Prekmurja. Posavje je domača pokrajina cvička in lahkotnejših vin, ki spremljajo umirjen življenjski ritem.

Posebno mesto ima najstarejša trta na svetu v Mariboru, evropski vinski prestolnici 2026, ki kot živi simbol potrjuje večstoletno povezanost prostora z vinom.

