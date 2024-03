David Žefran, chef za dve zvezdici in trideset sekund pekla

V nadaljevanju preberite:

Dandanes so kričeče znamke skoraj nujne – za marsikaj in marsikoga rečemo, da je nekaj posebnega. Ampak šef kuhinje v restavraciji Milka, v istoimenskem butičnem hotelu v Kranjski Gori, David Žefran, je pa to res. V resnici je diplomirani sociolog, star je komaj 34 let, v resnih kuhinjah se vrti šele zadnjih šest, sedem let. V pogovoru mladi chef ne skriva ničesar, kar je povezano s takim načinom dela in življenja: je blišč, je pa tudi pritisk, zlasti za človeka, ki je nagnjen, kot pravi, k sindromu vsiljivca. Kako se v tej restavraciji lotevajo stvari, je David Žefran povedal v pogovoru za Like. In namignil, zakaj bo mogoče nekoč študiral še psihoanalizo.