Dobrodošli na najboljši zabavi v regiji

V Beogradu so noči, ki jih pomnimo, in tiste, ki ostanejo le shranjene na telefonu.

Kabaretni klub Lafayette spada v prvo kategorijo – tisto, v kateri se čas upočasni in večerni izhod postane prizor, v katerem je vsak prisoten, tudi ko molči.

To ni klub v klasičnem pomenu besede, temveč prostor, kjer se hedonizem oblikuje zavestno, z mero in slogom – kot skrbno režiran kabaret, v katerem natančno veste, zakaj ste prišli in zakaj boste ostali dlje, kot ste načrtovali.

Po polnoči se Lafayette iz restavracijskega ambienta s kabaretnim programom prelevi v sodoben klub. Po koncu predstave se vloge zamenjajo in oder pripada gostom.

Oder v Lafayettu ni le prizorišče – diha skupaj z občinstvom. Burleska, ples in glasba niso dekoracija, temveč pripoved, ki se pred gosti razvija zapeljivo, občasno provokativno, a vedno elegantno. Med rdečim plišem, reflektorji in telesi v gibanju nastaja občutek intimne ekskluzivnosti, kot da ste priča nečemu, kar ni namenjeno vsakomur, temveč le tistim, ki znajo prepoznati pravi trenutek.

FOTO: Lafayette

Gastronomija in barski program ne poskušata očarati s količino, temveč z atmosfero – večerja je uvod v noč, ne njen premor. Koktajli so natančni, izraziti in značajsko usklajeni z estetiko prostora, namenjeni počasnemu srkanju in dolgim pogovorom, ki se vodijo s pogledi in nasmehi, medtem ko glasba in oder narekujeta ritem.

Lafayette očara prav s to redko sposobnostjo, da združi spektakel in intimnost, glamur in toplino, vznemirjenje in varnost dobre izbire. To je kraj, kamor ne pridete po naključju in od koder ne odidete ravnodušni – kajti tisto, kar tukaj doživite, ni le spomin na večerni izhod, temveč sled noči, v kateri je Beograd pokazal svoj najbolj zapeljivi obraz.

Lokacija Karađorđeva 2-4, Beograd

booking@lafayette.rs

Naročnik oglasne vsebine je Lafayette