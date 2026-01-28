Dogodki leta 2026, ki jih letos ne smete zamuditi

Leto 2025 je bilo v znamenju Evropske prestolnice kulture Nova Gorica-Gorica, leto 2026 pa bo ponudilo veliko dogodkov, ki bodo kulturni, športni in doživljajski utrip ponesli v številna slovenska mesta in regije.

Ko iščemo ideje za izlet, krajši dopust ali počitnice, včasih kar pozabimo, kako veliko se dogaja praktično na dosegu roke. Letos se po vsej Sloveniji obetajo odmevne kulturne prireditve, velika športna tekmovanja, gurmanska razvajanja in doživetja, ki so lahko popoln razlog, da končno obiščemo kraje, ki jih že dolgo dajemo na seznam »enkrat pa res«.

Leto 2026 bodo zaznamovali posebni dogodki, ki bodo povezali tradicijo s sodobno ustvarjalnostjo. Škofja Loka bo po šestih letih znova prizorišče izjemnega pasijonskega spektakla, Ptuj bo v ospredju evropskega kulturnega zanimanja, v zgodovinskih mestnih središčih bo pester festivalski program, sodobna ustvarjalnost pa bo našla prostor v kreativnih središčih. Tudi športni koledar bo zelo razgiban v vseh letnih časih, od zimskih tekmovanj do kolesarskih in tekaških vrhuncev, kulinarika pa bo ponudila priložnost za raziskovanje Slovenije skozi lokalne okuse in zgodbe.

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Škofjeloški pasijon se spomladi vrača na ulice Škofje Loke, kjer ga vsakič znova soustvari množica prostovoljcev. FOTO: Jure Nastran / STO, Slovenska turistična organizacija

Kulturne prireditve ponujajo veliko dobrih razlogov za obisk slovenskih mest in krajev. Obeta se namreč nekaj dogodkov, ki jih ne vidimo vsako leto.

Letos bo za obiskovalce med najbolj izpostavljenimi kraji Škofja Loka, kamor se spomladi vrača Škofjeloški pasijon. Gre za uprizoritev po besedilu patra Romualda Marušiča iz leta 1721, ki velja za najstarejše ohranjeno dramsko besedilo v slovenščini. Pasijon uprizarjajo kot procesijo po ulicah in trgih starega mestnega jedra, v njem sodeluje veliko več kot 1000 prostovoljcev, od tega več kot 800 igralcev in nad 60 konjenikov, zato dogodek deluje res osupljivo. Letošnja uprizoritev bo med 21. marcem in 12. aprilom.

Pasijon lahko brez težav izkoristite kot izlet za en dan ali za konec tedna. Pred predstavo se splača sprehod po starem jedru in do Loškega gradu, kjer je tudi muzej. Če imate čas, se lahko zapeljete še v Selško ali Poljansko dolino, kjer je veliko poti za kratek sprehod. Dan lahko lepo zaključite z večerjo v mestu, pri čemer vsekakor izberite kakšno domačo jed iz ajde, slane ali sladke štruklje in mesne specialitete.

Ideja za popoln izlet: kultura, sprehodi in terme

Najstarejše slovensko mesto je po izboru European Best Destination najboljše evropsko mesto kulturne dediščine za leto 2026. FOTO: Stanko Kozel / STO, Slovenska turistična organizacija

Posebej zanimivo bo v letu 2026 obiskati Ptuj, ki je po izboru European Best Destinations prejel naziv najboljšega evropskega mesta kulturne dediščine za leto 2026. To je dober izgovor, da se v najstarejšem slovenskem mestu pomudimo malce več časa, saj na majhnem prostoru ponuja veliko vsebin za izlet ali vikend oddih. Sprehod po starem jedru hitro pokaže pester preplet zgodovine, od neolitika do rimskega Poetovia in srednjeveških ulic, trgov in stavb, ki mestu dajejo prepoznaven pečat. Obvezna postaja na našem izletu naj bo srednjeveški Ptujski grad, ki nad mestom ponuja čudovite razglede in hkrati na ogled postavlja bogate muzejske zbirke, med njimi glasbila, orožje in znamenite pustne maske.

Ptuj ima močno tradicijo tudi v živi dediščini. Strašljivi kosmatinec kurent, eden najbolj prepoznavnih pustnih likov pri nas in širše, ima svoje mesto celo na Unescovem seznamu nesnovne kulturne dediščine, zato se v pustnem času vzdušje v mestu še posebej razživi. Po mnenju svetovnega popotniškega medija Lonely Planet ptujski karneval sodi med 10 najboljših na svetu.

Tudi preostanek leta na Ptuju zaznamujejo festivalske prireditve, poleti predvsem na prostem, ob glasbi in vinu. Ob koncih tedna združite ogled mestnega jedra in gradu z obiskom vinske okolice ter sprostitvijo v Termah Ptuj. Vmes se prileže sprehod ob Dravi ali krajša pot med vinogradi v Halozah in Slovenskih goricah. Ptuj v letu 2026 ponuja vse, kar potrebujete za poln vikend.

Poleg Ptuja in Škofje Loke bo bogato kulturno dogajanje zajelo tudi druge kraje po Sloveniji. Pisana mavrica festivalov in prireditev bo poskrbela, da boste v vseh letnih časih deležni živahnega kulturnega utripa. Preverite dogodke, ki jih ne smete zamuditi, in jih dodajte na svoj koledar!

Leto velikih imen slovenske literature

Letos obeležujemo 100. obletnico smrti Srečka Kosovela, 150. obletnico rojstva Ivana Cankarja in 100. obletnico smrti Zofke Kveder. FOTO: Ciril Jazbec / STO, Slovenska turistična organizacija

Okrogle obletnice treh pomembnih imen slovenske literature dajejo letu 2026 dodatno rdečo nit. Srečko Kosovel, Ivan Cankar in Zofka Kveder so tisti slovenski avtorji, ki jih beremo različno v različnih življenjskih obdobjih, ob letošnjih častitljivih obletnicah pa so jih kulturne ustanove postavile močno v ospredje. Obetajo se številne razstave, javna branja, pogovori, tematski večeri in manjši dogodki, ki bodo povezali literaturo z glasbo, gledališčem ali vizualno umetnostjo.

Obletnice ponujajo tudi preprost izgovor za izlet. Izberite mesto, ki ga želite bolje spoznati, nato pa obisk kulture povežite s sprehodom po starem jedru, galerijo ali muzejem ter postankom v kavarni. Če imate čas, priporočamo sprehod po kraju, kjer se program navezuje na avtorja, ali kratek obisk razstave.

Najdaljši festival v Sloveniji

Festivalski sklop FEST MEST ponuja koncerte, predstave in razstave v kar 23 slovenskih mestih, kar je odličen izgovor za zanimiv izlet. (Na fotografiji Festival Arsana na Ptuju) FOTO: Albin Bezjak / STO, Slovenska turistična organizacija

Med osrednjimi kulturnimi poudarki leta 2026 izstopa tudi festivalski sklop FEST MEST, ki povezuje kulturne dogodke z ambientom zgodovinskih mestnih jeder. Koncerti, predstave in razstave potekajo v starih mestnih središčih, na trgih, dvoriščih in drugih značilnih prizoriščih, ki že sama po sebi nosijo zgodbo. Prav ta povezava med vsebino in prostorom daje dogodkom dodatno privlačnost in jih spremeni v dober razlog za izlet. Obisk koncerta ali predstave se zlahka razširi v celodnevno doživetje, ki vključuje sprehod po mestu, obisk muzeja ali galerije ter postanek v lokalni gostinski ponudbi.

FEST MEST, ki povezuje kar 23 slovenskih mest, je zato primeren za tiste, ki radi združujejo kulturo z raziskovanjem različnih krajev po Sloveniji.

Kreativni centri vas bodo navdušili z atraktivnimi razstavami, ateljeji in delavnicami. FOTO: Ciril Jazbec / STO, Slovenska turistična organizacija

Sodobno kulturno dogajanje se bo tudi letos močno naslanjalo na kreativne centre v Ljubljani in drugih mestih. V Ljubljani izstopata Center Rog in Cukrarna, letos se bosta odprla tudi mariborski Center Rotovž in muzej sodobnih umetnosti Muzej Lah na Bledu. Mariborska kulturna četrt Minoriti, ki se povezuje z Lentom, ima več unikatnih prizorišč – nekdanji Minoritski samostan, Tri babe, Avditorij, Sodni stolp in Cerkev. Kreativnih prizorišč in ustanov sodobne kulturne in umetniške produkcije je po vsej Sloveniji res veliko in so dobra izbira za krajši mestni pobeg, saj omogočajo sproščen obisk kulture brez strogega urnika. Ti prostori ponujajo razstave, odprte ateljeje, delavnice in programe, namenjene tako ogledu kot aktivnemu sodelovanju. Posebej dobro se obnesejo v hladnejših mesecih, ko iščemo vsebine, ki jih lahko združimo s sprehodom po mestu in obiskom kavarne ali restavracije.

Športni vrhunci v Sloveniji

Svetovni pokali, velika kolesarska in tekaška tekmovanja ter jesenska evropska prvenstva bodo poskrbeli, da bo letos zelo pestro tudi na športnem področju. FOTO: Ciril Jazbec / STO, Slovenska turistična organizacija

Obeta se zelo pestro leto tudi na športnih prizoriščih. Zimski del sezone ima še tri velike postaje. Rogla 31. januarja gosti svetovni pokal v deskanju na snegu v paralelnem veleslalomu. Kranjska Gora 7. in 8. marca prinaša moški svetovni pokal v alpskem smučanju, najprej veleslalom, nato slalom. Zimo tradicionalno zaključi Planica med 26. in 29. marcem, ko v dolini pod Poncami izpeljejo finale svetovnega pokala v smučarskih skokih. Takšni dnevi so posebej čarobni v živo, ko obisk tekme združite s sprehodom ali razvajanjem v termah.

Spomladi in poleti prideta na vrsto tek in kolo, pri čemer izstopa Dirka po Sloveniji, ki bo leta 2026 od 17. do 21. junija. Jesen pa prinaša še dve veliki prvenstvi v Ljubljani: UEC evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu od 3. do 7. oktobra ter evropsko prvenstvo v namiznem tenisu od 11. do 18. oktobra v Stožicah. Predlagamo idealno kombinacijo za konec tedna: ogled tekme, dobra večerja in kratko doživetje v mestu ali okolici.

Izleti z okusom: ko je kulinarika na prvem mestu

Včasih je za dober izlet dovolj, da si zaželimo nekaj dobrega pojesti ali spoznati vinsko ponudbo regije ali kraja. (Na fotografiji Brda) FOTO: Ciril Jazbec / STO, Slovenska turistična organizacija

Slovenija ima 24 gastronomskih regij in tri vinorodne dežele, zato se lahko izlet hitro spremeni v dobro kosilo, degustacijo ali večerni dogodek, ki mu dodate še sprehod in ogled kraja. Če želite konkretne ideje, je dobro spremljati največje gastronomske prireditve, ki se zvrstijo čez vse leto. V Ljubljani med najbolj priljubljenimi izstopa Odprta kuhna, ob njej pa še November Gourmet Ljubljana ter jesenski Pivo in burger fest. Na Primorskem se ponuja dober izgovor za izlet v Goriška brda, kjer bo Brda & Vino v Šmartnem 25. aprila 2026. Proti koncu poletja lahko v program vključite še Festival idrijskih žlikrofov, ki je praviloma ob koncu avgusta.

Namig za kulinarični izlet: dopoldne obiščite tržnico ali lokalne ponudnike, popoldne si privoščite degustacijo v kleti ali kulinarično doživetje, večer pa zaključite v izbrani gostilni ali na festivalskem prizorišču. Za dodatne ideje so uporabna tudi zbrana kulinarična doživetja na Taste Slovenia.

Nepozabne izkušnje z lokalno zgodbo

Butična doživetja, označena z znakom Slovenia Unique Experience, vam zagotavljajo nepozabno pustolovščino. (Na fotografiji Plavajoči grad, grad Snežnik) FOTO: Andrej Tarfila/STO, Slovenska turistična organizacija

Ko boste iskali ideje za izlet po Sloveniji, ne pozabite na bogat izbor butičnih doživetij. Med tistimi, ki jih poudarja Slovenska turistična organizacija, so gobarski izleti z lokalnim zajtrkom in vodenim sprehodom po gozdu, odkrivanje skritih kotičkov narave z izkušenim vodnikom, pa tudi obiski prostorov, kjer oživi kulturna dediščina. Med bolj zanimivimi so doživetja, ki vas popeljejo v svet stare fotografije in pripovedi mesta skozi objektiv, ali pa v gozdna prostranstva zavarovanih območij, kjer spoznate, kako narava živi brez človekovega posega.

Spoznate lahko tudi razne obrtnike in njihove tradicije, ki jih drugače težko srečate: od oglarjenja in spoznavanja dela z lesom do rokodelskih delavnic, na katerih se lahko preizkusite v ustvarjanju in domov odnesete izdelek. Za bolj sproščen dan so primerna doživetja, povezana s čebelarstvom, medom in apiterapijo, pa tudi planšarski izleti, kjer se dan začne s sprehodom in razgledom, nadaljuje pa z lokalnimi okusi.

FOTO: Stanko Kozel / STO, Slovenska turistična organizacija

Deset znamenitosti, ki vabijo tudi izven glavne sezone Slovenija razkriva svojo pristno lepoto tudi takrat, ko se narava obarva v jesenske tone, ko pomlad prebuja pokrajino ali ko zimski mir ustvari posebno vzdušje. To so letni časi, ki omogočajo bolj umirjeno raziskovanje, več prostora za doživetja in pristnejši stik s kraji, ki jih sicer pogosto obiščemo le bežno. Če ob dogodkih ali krajših oddihih iščete navdih za izlet, so prav ti meseci idealna priložnost za obisk slovenskih turističnih znamenitosti, ki navdušujejo s svojo edinstveno atmosfero skozi vse leto: Bled in Blejsko jezero – ko se meglice zadržujejo nad gladino jezera in so sprehodi okoli njega bolj umirjeni, se razgledi in simbolika kraja razkrijejo v vsej svoji preprostosti.

– ko se meglice zadržujejo nad gladino jezera in so sprehodi okoli njega bolj umirjeni, se razgledi in simbolika kraja razkrijejo v vsej svoji preprostosti. Postojnska jama – podzemni svet ohranja stalno temperaturo in ponuja enako osupljivo doživetje ne glede na letni čas, ob manj obiskanih terminih pa še več prostora za opazovanje naravnih oblik.

– podzemni svet ohranja stalno temperaturo in ponuja enako osupljivo doživetje ne glede na letni čas, ob manj obiskanih terminih pa še več prostora za opazovanje naravnih oblik. Lipica – v hladnejših mesecih posestvo zaznamuje poseben mir, beli lipicanci pa izstopajo v kontrastu s spokojno kraško pokrajino.

– v hladnejših mesecih posestvo zaznamuje poseben mir, beli lipicanci pa izstopajo v kontrastu s spokojno kraško pokrajino. Piran in Piranske soline – ko se obalni utrip umiri, mesto in soline ponudijo priložnost za počasne sprehode, razglede in stik z bogato dediščino soli.

– ko se obalni utrip umiri, mesto in soline ponudijo priložnost za počasne sprehode, razglede in stik z bogato dediščino soli. Unescova dediščina: Škocjanske jame, Idrija in Ljubljansko barje – jeseni in spomladi te izjemne lokacije navdušujejo z bolj poglobljenim doživljanjem naravne in kulturne dediščine.

– jeseni in spomladi te izjemne lokacije navdušujejo z bolj poglobljenim doživljanjem naravne in kulturne dediščine. Dolina reke Soče – smaragdna reka ohranja svojo barvo vse leto, v mirnejših obdobjih pa dolina očara z divjo tišino in bolj neposrednim stikom z naravo.

– smaragdna reka ohranja svojo barvo vse leto, v mirnejših obdobjih pa dolina očara z divjo tišino in bolj neposrednim stikom z naravo. Velika planina – ob menjavi letnih časov planina pokaže drugačen obraz, z razgledi, ki so še posebej slikoviti v jasnih jesenskih dneh.

– ob menjavi letnih časov planina pokaže drugačen obraz, z razgledi, ki so še posebej slikoviti v jasnih jesenskih dneh. Logarska dolina – zimska spokojnost in pomladno prebujanje poudarita veličino alpske doline ter vabita k umirjenim sprehodom in občudovanju narave.

– zimska spokojnost in pomladno prebujanje poudarita veličino alpske doline ter vabita k umirjenim sprehodom in občudovanju narave. Stara trta v Mariboru – tudi zunaj trgatvenega vrveža ostaja simbol tradicije in dolge zgodbe vinogradništva, ki jo je mogoče doživeti v bolj osebnem ritmu.

– tudi zunaj trgatvenega vrveža ostaja simbol tradicije in dolge zgodbe vinogradništva, ki jo je mogoče doživeti v bolj osebnem ritmu. Ljubljana – zelena prestolnica navdušuje z živahnim, a nevsiljivim kulturnim utripom skozi vse leto, še posebej v obdobjih, ko so njene ulice bolj zračne in prijazne za raziskovanje ter se v mestu dogajajo različni festivali.

