Dopust na samotnem otoku

Takoj ko stopite na Kaprije, se vam zazdi, da se je čas tam ustavil. Otok, poimenovan po kaprovcu, sredozemski rastlini, katere popki se uporabljajo kot začimba, se ponaša s kakšnimi 20 čudovitimi zalivi, od katerih je glavni in največji Luka sv. Petra (Luka Kaprije). V njem je tudi priobalni del naselja, ki je glavno zbirališče domačinov in turistov, pravo središče otoka. Pošta, trgovina z mešanim blagom, ambulanta, nekaj lokalov in konoba – to je to! Nekoč je na otoku delovala tudi pekarna, vendar je žal ni več.

Ne spomnim se, kdaj so mi prijatelji tako zelo zavidali izbiro destinacije za dopust, kot ko sem rekla: »Na Kaprije grem!« in da bom tam, sama samcata, preživela ves teden. »Ah, kakšna srečnica, za Italijo pravijo, da je čudovita, slikovite hiške, kristalno čisto morje, odlična hrana, dopustovala boš z največjimi zvezdniki!« so navdušeno komentirali in očitno zmotno mislili, da odhajam na Capri, otok, kjer leži tudi istoimensko mesto, na južni strani Neapeljskega zaliva, ob Sorrentskem polotoku. Jaz pa sem govorila o Kaprijah, otočku v šibeniškem arhipelagu, oazi neokrnjene narave, jadranskem biseru površine 7,11 kvadratnega kilometra, z enim istoimenskim naseljem, kjer čez leto prebiva samo 240 ljudi.

Če boste prebrali celotno zgodbo, se boste nemara odpravili na Kaprije.