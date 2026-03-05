Dvajset let hotela, ki je spremenil črnogorski turizem

Montenegro Stars Hotel Group je bila ustanovljena leta 2003, v času, ko je črnogorsko hotelirstvo iskalo novo smer in drzno vizijo. Z nakupom in obnovo hotela Blue Star ter pozneje s privatizacijo hotelov Montenegro (danes Montenegro Beach Resort) in Splendid se je začel ambiciozen razvojni cikel, ki je kmalu postal prelomna točka za celoten sektor. Privatizacija hotela Splendid je bila edinstvena v regiji. Namesto predvidene prenove na raven treh do štirih zvezdic je bil objekt v celoti porušen in zgrajen na novo – po takrat še nepoznanih standardih gradnje, varnosti, protipožarne in potresne zaščite ter energetske učinkovitosti. Rezultat je bil prvi hotel najvišje kategorije v Črni gori in začetek novega poglavja v razvoju turizma.

Splendid Conference & Spa Resort, nekoč pionir kongresnega turizma v Črni gori, danes pa eno najpomembnejši regionalnih središč kongresnega turizma. FOTO: Splendid Conference & Spa Resort

Naložba, ki je premaknila meje

V gradnjo in opremljanje Splendida je bilo vloženih 109 milijonov evrov – naložba, ki je v tistem času pomenila največjo tujo investicijo v državi, večjo celo od gradnje predora Sozina. Hotel je bil zasnovan in zgrajen z uporabo sodobnih materialov, naprednih varnostnih sistemov ter protipožarne in potresne zaščite, obenem pa po načelih energetske učinkovitosti, ki so bila v tistem času v regiji popolna novost. V objekt je bilo vgrajenih več kot 65.000 kosov nove hotelske opreme, vse zaposlene, ki jih je zajela privatizacija, pa so obdržali in dodatno strokovno usposobili.

Spa center, ki je Črno Goro postavil na svetovni zemljevid

Posebno mesto v zgodovini Splendida ima spa center, razvit pod strokovnim vodstvom ene najuglednejših evropskih avtoritet na tem področju – Haslauerja iz Nemčije. Kmalu po odprtju se je Splendid Spa uvrstil med deset najlepših spa centrov na svetu, danes pa ostaja največji in najbolj reprezentativen v regiji.

V hotelu je bivalo več kot 30 predsednikov držav in vlad, gostil je tudi številne svetovne umetnike in zvezdnike – od Madonne in skupine Rolling Stones do Brada Pitta in Angeline Jolie. FOTO: Splendid Conference & Spa Resort

Splendid je tudi prepoznavna filmska lokacija, od koder podobe Črne gore odhajajo v svet.

Trajnost kot poslovna filozofija

Montenegro Stars Hotel Group je med prvimi v regiji uvedla koncept nizkoogljičnega in trajnostnega turizma ter v projekte energetske učinkovitosti vložila 12,5 milijona evrov. V času, ko takšni pristopi še niso bili tržni standard, je podjetje jasno pokazalo, da dolgoročna trajnost nima alternative.

Prostovoljna uvedba sistema za zagotavljanje varnosti živil HACCP in standardov ISO ter pridobitev prestižnega certifikata Green Key dodatno potrjujeta dosledno uresničevanje načel zelene ekonomije in odgovornega poslovanja.

Blagovna znamka, ki je ostala zvesta sebi

V dveh desetletjih so hoteli skupine Montenegro Stars gostili obiskovalce iz več kot 150 držav in ustvarili več kot 3,6 milijona prenočitev. Podjetje je zraslo v največjega zasebnega delodajalca v črnogorskem hotelirstvu – skozi sistem je šlo približno 10.000 zaposlenih, danes pa skupina zaposluje od 480 do 850 ljudi, odvisno od sezone. Posebej izstopa kultura enakopravnosti in vključevanja: vse štiri hotele vodijo ženske, prav tako ključne sektorje financ in kadrov, podjetje pa ima izrazito mednarodni značaj z zaposlenimi iz več kot 20 držav. Kljub zanimanju številnih svetovnih hotelskih verig je Splendid ostal avtentična domača blagovna znamka, utemeljena na znanju in izkušnjah, ustvarjenih v Črni gori. Danes Montenegro Stars Hotel Group svoje upravljavsko znanje prenaša tudi na nove projekte – v Rafailovićih, Kolašinu in ob Plavskem jezeru.

Sporočilo je jasno: Črna gora hotelskega znanja več ne uvaža. Danes ga – ustvarja.

Naročnik oglasne vsebine je Splendid Conference & Spa Resort