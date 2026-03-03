Energetski ščit regije, vreden več kot milijardo evrov

Projekt nadgradnje Rafinerije nafte Reka, enega največjih in najzahtevnejših industrijskih podvigov, ki trenutno poteka na Hrvaškem, je v zaključni fazi. Medtem ko se dela na novem ključnem sistemu, in sicer čistilni napravi za težke ostanke, bližajo koncu, se rafinerija pripravlja na popolno operativno pripravljenost s povečanimi predelovalnimi zmogljivostmi.

Cilj projekta nadgradnje rafinerije, največje posamične naložbe v zgodovini družbe Ina v vrednosti skoraj 700 milijonov evrov, v katerem je sodelovalo več kot 10.500 delavcev iz okoli 80 podizvajalskih podjetij, je povečanje predelave surove nafte z nekaj več kot treh milijonov ton na leto na približno štiri milijone ton v letu 2027, ko bo obrat obratoval s polno zmogljivostjo skozi vse leto. Hkrati naj bi se proizvodnja dizelskega goriva povečala za približno 400.000 ton na leto ali celo do trideset odstotkov, s čimer se bodo bistveno zmanjšale potrebe po uvozu, zlasti med turistično sezono, ko je poraba največja.

Osredotočenost na varno oskrbo

Izboljšana rafinerija bo prispevala k varni oskrbi Hrvaške, pa tudi trgov v regiji, predvsem bosansko-hercegovskega, slovenskega in črnogorskega, kjer posluje INA. Večja energetska neodvisnost se kaže tudi v tem, da nova čistilna naprava za težke ostanke odpravlja potrebo po uvozu vakuumskega plinskega olja (VGO), ki je na evropskem trgu pogosto ruskega izvora. Pri tem INA ne le optimizira svoje poslovanje, temveč tudi aktivno sodeluje pri krepitvi odpornosti celotnega regionalnega energetskega sistema na zunanje geopolitične vplive.

Poleg nove čistilne naprave za težke ostanke je projekt vključeval gradnjo novega pristanišča, silosa, zaprtega sistema za prevoz koksa in največje transformatorske postaje na Hrvaškem. Dejstvo, da so bila dela izvedena z neprekinjenim obratovanjem obstoječih obratov s polno zmogljivostjo, kar je najdaljše neprekinjeno obratovanje rafinerije v zadnjih 15 letih, priča o dovršeni logistični in inženirski koordinaciji.

Naložbe presegle milijardo evrov

Projekt izboljšave reške rafinerije je vrhunec skupnih prizadevanj, ki jih je INA kot članica Skupine MOL v zadnjih desetih letih vložila v posodobitev rafinerije. V tem obdobju so se začeli številni projekti, katerih skupna vrednost s slednjimi presega milijardo evrov naložb v dejavnost rafinerije.

Z zaključkom tega projekta se INA umešča kot nepogrešljiv energetski vodja v tem delu Evrope in zagotavlja, da bo imela regija stabilno, varno ter tehnološko napredno bazo še desetletja.

