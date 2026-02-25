  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Like

    Festival svetlobe Zagreb: ko mesto zasije v novi luči

    Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
    Primer uspešnega kulturnega projekta, ki povezuje javni prostor, umetnost in tehnologijo. Foto: Marin Tomaš
    Galerija
    Primer uspešnega kulturnega projekta, ki povezuje javni prostor, umetnost in tehnologijo. Foto: Marin Tomaš
    Promo Delo
    25. 2. 2026 | 16:30
    4:43
    A+A-

    Festival svetlobe Zagreb je ena najpomembnejših kulturno-turističnih prireditev v hrvaški prestolnici in hkrati prva prireditev v letu, s katero Zagreb simbolično odpre spomladansko sezono. V organizaciji Turistične skupnosti mesta Zagreb, mesta Zagreb in partnerjev se vsako leto zgodovinsko jedro Zagreba spremeni v impresivno svetlobno prizorišče. Kombinacija umetnosti, tehnologije, znanosti in oblikovanja ustvari platformo, ki spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in inovativnost ter uvršča Zagreb med svetovna mesta, ki so prepoznavna po razvoju sodobnih kulturnih dogodkov in ustvarjalnih konceptov.

    Med festivalom se ulice, trgi, parki in pročelja mestnih znamenitosti spremenijo v umetniške instalacije in interaktivne projekcije, ki na novo interpretirajo urbani prostor in ustvarjajo edinstveno doživetje za obiskovalce. V tem obdobju mesto prevzame nov ritem – postane odprto, dinamično in prežeto s pozitivno energijo, svetloba pa postane medij, ki povezuje umetnost, tehnologijo in skupnost.

    Nova izdaja Festivala svetlobe Zagreb bo potekala od 18. do 22. marca 2026 FOTO: Samir Cerić Kovačević
    Nova izdaja Festivala svetlobe Zagreb bo potekala od 18. do 22. marca 2026 FOTO: Samir Cerić Kovačević
    FOTO: Boška i Krešo
    FOTO: Boška i Krešo

    Festival svetlobe Zagreb je interdisciplinarno stičišče umetnosti, tehnologije in znanosti, kjer ustvarjalni strokovnjaki z različnih področij skupaj oblikujejo nova doživetja svetlobe in prostora. Zagrebški festival se je s svojim konceptom in nenehnim razvojem umestil kot primer uspešnega kulturnega projekta, ki povezuje javni prostor, umetnost in tehnologijo ter spodbuja mednarodno sodelovanje in trajnostno ustvarjalnost.

    Zagreb kot član mednarodne mreže Festival of Lights International, ki vključuje mesta, kot so Berlin, Sofija in München, zavzema vidno mesto na evropskem kulturnem zemljevidu. S povezovanjem z globalnimi partnerji se spodbuja izmenjava idej, znanja in izkušenj, hrvaška prestolnica pa se umešča kot relevanten udeleženec razvoja svetlobne umetnosti in trajnostnih urbanih dogodkov.

    »Festival svetlobe Zagreb se je uveljavil kot dogodek, ki na edinstven način povezuje umetnost, kulturo, znanost in trajnost ter predstavlja Zagreb kot mesto, ki spodbuja ustvarjalnost, inovativnost in mednarodno sodelovanje. Nenehna rast zanimanja obiskovalcev, umetnikov in partnerjev potrjuje njegov pomen za kulturno in turistično identiteto mesta. Poseben korak naprej v mednarodni promociji je udeležba Festivala svetlobe Zagreb na Festivalu svetlobe v Berlinu, ki je eden najprestižnejših tovrstnih dogodkov na svetu. Z gostovanjem v Berlinu se Zagreb dodatno uveljavlja kot mesto, ki neguje sodobno umetniško izražanje in aktivno sodeluje v globalnem kulturnem dialogu,« je povedala Martina Bienenfeld, direktorica Turistične skupnosti mesta Zagreb.

    FOTO: Julien Duval
    FOTO: Julien Duval
    Festival poleg umetniškega in promocijskegavidika poudarja izobraževalno in trajnostno razsežnost dogodka
    Festival poleg umetniškega in promocijskegavidika poudarja izobraževalno in trajnostno razsežnost dogodka

    Festival svetlobe Zagreb je od svoje prve izdaje leta 2017 vključen v mednarodno organizacijo Festival of Lights International in se postavlja ob bok svetovnim mestom, kot so Berlin, New York in številna druga.

    Festival svetlobe Zagreb poleg umetniškega in promocijskega vidika poudarja izobraževalno in trajnostno razsežnost dogodka. V sodelovanju z znanstveno skupnostjo, izobraževalnimi ustanovami in mednarodnimi organizacijami se izvajajo programi, ki spodbujajo energetsko učinkovitost, varstvo okolja ter odgovorno uporabo tehnologije. Tako festival prispeva k širšemu diskurzu o trajnostnem urbanem razvoju in vlogi kulture pri ustvarjanju bolj zelene prihodnosti.

    Festival svetlobe Zagreb se je s svojim konceptom in nenehnim razvojem umestil kot primer uspešnega kulturnega projekta, ki povezuje javni prostor, umetnost in tehnologijo ter spodbuja mednarodno sodelovanje in trajnostno ustvarjalnost.

    Nova izdaja Festivala svetlobe Zagreb bo potekala od 18. do 22. marca 2026. V petih pomladnih večerih bo mesto ponovno zasijalo v barvah svetlobe in domišljije, kar potrjuje njegov status ene vodilnih urbanih destinacij v regiji, ko gre za sodobne kulturne dogodke in inovativen pristop k promociji mesta.

    Več informacij je na voljo na uradni spletni strani www.festivalsvjetlazagreb.hr.

    Naročnik oglasne vsebine je Turistična skupnost Zagreb

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Soočenje na komercialni televiziji

    Golob in Mesec v simbiozi, Han med levico in Janševo »zmerno« desnico

    »Pomladna« koalicija SDS, NSi in Demokrati enotna pri nižanju davkov in privatizaciji zdravstva, a brez odgovora, kako nadomestiti proračunske izpade.
    Uroš Esih 24. 2. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Za 223 milijonov evrov

    Hrvati za gradnjo 1600 metrov dolgega mostu znova izbrali Pipenbaherja

    Ocenjujejo, da bo gradnja mostu čez Kaštelanski zaliv stala 223 milijonov evrov. Zmaga zagrebškega Studia 3LHD in Pipenbaher inženirjev v ostri konkurenci.
    23. 2. 2026 | 20:25
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pust

    Nov odpoklic izdelka v Hoferju

    Odpoklic zaradi nevarnosti, da se ježek odlepi, kar lahko privede do zaužitja.
    16. 2. 2026 | 16:13
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Kulinarika
    JB Restavracija

    Šok: Ljubljano zapušča ikonična restavracija

    Odprta bo le še do konca marca. Mlajša generacija družine Bratovž se je odločila za novo pot in novo lokacijo.
    Karina Cunder Reščič 25. 2. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Like 2026ZagrebFestival svetlobe Zagrebideja za izletpromo
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Italija

    Italijanski mladoletniški zapori pokajo po šivih

    Od sprejetja vladnega odloka se je pridržanje v mladoletniških zaporih povečalo za več kot polovico.
    25. 2. 2026 | 17:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Karl Erjavec toži RTVS

    Erjavčeva stranka toži Radioteleviziji Slovenija, ker se ni uspela v roku prijaviti na predvolilna soočenja.
    25. 2. 2026 | 16:57
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odpoklic izdelka

    Nov odpoklic izdelka v Mercatorju

    Odpoklic je bil potreben zaradi napačno navedenega, predolgega roka trajanja na deklaraciji.
    25. 2. 2026 | 16:19
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča

    Na smučišču v Cerknem dva poškodovana

    Hudo poškodovano smučarko in poškodovanega smučarja so s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v Ljubljano.
    25. 2. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Tokovi odpadkov

    Pred revolucijo v ravnanju z odpadki

    Velike spremembe, ki jih narekuje evropska zakonodaja, pri nas pa omogoča tudi razsodba ustavnega sodišča, so žrtev predvolilnega zakonodajnega mrtvila.
    Borut Tavčar 25. 2. 2026 | 15:41
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odpoklic izdelka

    Nov odpoklic izdelka v Mercatorju

    Odpoklic je bil potreben zaradi napačno navedenega, predolgega roka trajanja na deklaraciji.
    25. 2. 2026 | 16:19
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča

    Na smučišču v Cerknem dva poškodovana

    Hudo poškodovano smučarko in poškodovanega smučarja so s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v Ljubljano.
    25. 2. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Tokovi odpadkov

    Pred revolucijo v ravnanju z odpadki

    Velike spremembe, ki jih narekuje evropska zakonodaja, pri nas pa omogoča tudi razsodba ustavnega sodišča, so žrtev predvolilnega zakonodajnega mrtvila.
    Borut Tavčar 25. 2. 2026 | 15:41
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Slovenske železnice na posebni misiji: ohraniti železniško dediščino

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 25. 2. 2026 | 08:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo