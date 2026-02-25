Festival svetlobe Zagreb: ko mesto zasije v novi luči

Festival svetlobe Zagreb je ena najpomembnejših kulturno-turističnih prireditev v hrvaški prestolnici in hkrati prva prireditev v letu, s katero Zagreb simbolično odpre spomladansko sezono. V organizaciji Turistične skupnosti mesta Zagreb, mesta Zagreb in partnerjev se vsako leto zgodovinsko jedro Zagreba spremeni v impresivno svetlobno prizorišče. Kombinacija umetnosti, tehnologije, znanosti in oblikovanja ustvari platformo, ki spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in inovativnost ter uvršča Zagreb med svetovna mesta, ki so prepoznavna po razvoju sodobnih kulturnih dogodkov in ustvarjalnih konceptov.

Med festivalom se ulice, trgi, parki in pročelja mestnih znamenitosti spremenijo v umetniške instalacije in interaktivne projekcije, ki na novo interpretirajo urbani prostor in ustvarjajo edinstveno doživetje za obiskovalce. V tem obdobju mesto prevzame nov ritem – postane odprto, dinamično in prežeto s pozitivno energijo, svetloba pa postane medij, ki povezuje umetnost, tehnologijo in skupnost.

Nova izdaja Festivala svetlobe Zagreb bo potekala od 18. do 22. marca 2026 FOTO: Samir Cerić Kovačević

FOTO: Boška i Krešo

Festival svetlobe Zagreb je interdisciplinarno stičišče umetnosti, tehnologije in znanosti, kjer ustvarjalni strokovnjaki z različnih področij skupaj oblikujejo nova doživetja svetlobe in prostora. Zagrebški festival se je s svojim konceptom in nenehnim razvojem umestil kot primer uspešnega kulturnega projekta, ki povezuje javni prostor, umetnost in tehnologijo ter spodbuja mednarodno sodelovanje in trajnostno ustvarjalnost.

Zagreb kot član mednarodne mreže Festival of Lights International, ki vključuje mesta, kot so Berlin, Sofija in München, zavzema vidno mesto na evropskem kulturnem zemljevidu. S povezovanjem z globalnimi partnerji se spodbuja izmenjava idej, znanja in izkušenj, hrvaška prestolnica pa se umešča kot relevanten udeleženec razvoja svetlobne umetnosti in trajnostnih urbanih dogodkov.

»Festival svetlobe Zagreb se je uveljavil kot dogodek, ki na edinstven način povezuje umetnost, kulturo, znanost in trajnost ter predstavlja Zagreb kot mesto, ki spodbuja ustvarjalnost, inovativnost in mednarodno sodelovanje. Nenehna rast zanimanja obiskovalcev, umetnikov in partnerjev potrjuje njegov pomen za kulturno in turistično identiteto mesta. Poseben korak naprej v mednarodni promociji je udeležba Festivala svetlobe Zagreb na Festivalu svetlobe v Berlinu, ki je eden najprestižnejših tovrstnih dogodkov na svetu. Z gostovanjem v Berlinu se Zagreb dodatno uveljavlja kot mesto, ki neguje sodobno umetniško izražanje in aktivno sodeluje v globalnem kulturnem dialogu,« je povedala Martina Bienenfeld, direktorica Turistične skupnosti mesta Zagreb.

FOTO: Julien Duval

Festival poleg umetniškega in promocijskegavidika poudarja izobraževalno in trajnostno razsežnost dogodka

Festival svetlobe Zagreb je od svoje prve izdaje leta 2017 vključen v mednarodno organizacijo Festival of Lights International in se postavlja ob bok svetovnim mestom, kot so Berlin, New York in številna druga.

Festival svetlobe Zagreb poleg umetniškega in promocijskega vidika poudarja izobraževalno in trajnostno razsežnost dogodka. V sodelovanju z znanstveno skupnostjo, izobraževalnimi ustanovami in mednarodnimi organizacijami se izvajajo programi, ki spodbujajo energetsko učinkovitost, varstvo okolja ter odgovorno uporabo tehnologije. Tako festival prispeva k širšemu diskurzu o trajnostnem urbanem razvoju in vlogi kulture pri ustvarjanju bolj zelene prihodnosti.

Nova izdaja Festivala svetlobe Zagreb bo potekala od 18. do 22. marca 2026. V petih pomladnih večerih bo mesto ponovno zasijalo v barvah svetlobe in domišljije, kar potrjuje njegov status ene vodilnih urbanih destinacij v regiji, ko gre za sodobne kulturne dogodke in inovativen pristop k promociji mesta.

Več informacij je na voljo na uradni spletni strani www.festivalsvjetlazagreb.hr.

Naročnik oglasne vsebine je Turistična skupnost Zagreb