Gnezdo Učke

Do leta 1876, ko je bila zgrajena istrska železnica, so ljudje iz Istre na Reko ali naprej na »celino« po opravkih potovali čez 922 metrov visoki prelaz, ki povezuje gorska masiva Učka in Čičarija. Ko so prispeli na vrh prelaza, se je pred njimi odprl pogled na ves Kvarnerski zaliv in prvo, kar so verniki iskali v daljavi, je bila votivna cerkev Gospe Trsatske. Ustavili so se, se priklonili in molili, zato je prelaz dobil ime Poklon, ki ga nosi še danes. V spomin na to navado je na razgledni točki postavljen križ.

Čez Poklon je danes speljana ovinkasta cesta, ki jo uporabljajo predvsem izletniki in pohodniki ter tisti, ki se želijo izogniti plačilu za predor Učka, pa tudi vožnja čez prelaz je zanimivost sama po sebi, ne glede na to, s katere strani pridete.

Potem ko so po njej stoletja iz nuje vozili vozovi, natovorjeni z blagom za prodajo, so to cesto konec 19. stoletja »odkrili« avstrijski turisti iz Opatije, ljubitelji narave in pohodništva, ki so se na Učko odpravili za užitek. Ti, zbrani v Avstrijskem turističnem klubu, so zgradili prvo planinsko kočo na Učki in jo posvetili princesi Štefaniji, ženi njegovega cesarskega in kraljevega veličanstva kronskega princa Rudolfa, hčerki belgijskega kralja Leopolda II.

Na Poklonu so zdaj urejeni informacijski center in prodajalna spominkov ter sanitarije in parkirišče s počivališčem. Na mestu stare vojašnice italijanske finančne straže so že leta 1958 zgradili znamenito gostišče Učka, ki deluje še danes, člani Planinskega društva Opatija pa so postavili nov planinski dom.

V nadaljevanju izveste podrobnosti o nenavadnem planinskem zavetišču.