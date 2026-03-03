Hilton je Preko

Hotel Preko Ugljan – Curio Collection by Hilton – stoji na obali mesta Preko in prinaša sodobne počitnice na otoku, prežete s sredozemsko očarljivostjo in sproščenim vzdušjem. Kot prvi hotel Hilton na hrvaških otokih je nova destinacija za pobeg iz vsakdanjega življenja, od Zadra oddaljen le 20 minut vožnje s trajektom, odprt pa je vse leto.

Osrednja točka gastronomskega doživetja je restavracija Terra, ki združuje sredozemsko kuhinjo s sezonskimi sestavinami, z ločeno azijsko ponudbo.

Velnes območje z bazenom in premičnimi steklenimi stenami zagotavlja odprt pogled na morje v poletnih mesecih, medtem ko ogrevan bazen zagotavlja prijetno sprostitev v vseh letnih časih.

Bivanje v Hotelu Preko je zasnovano kot celovito doživetje, s poudarkom na udobju in kakovosti bivanja. Vsaka podrobnost je prilagojena ritmu otoka in potrebam sodobnega gosta.

Hotel je zasnovan kot mirna oaza ob marini, idealna tako za individualne goste kot za zasebne in poslovne dogodke. Možnost zakupa celotnega hotela omogoča organizacijo porok, praznovanj, konferenc in teambuildingov v intimnem ter diskretnem okolju ob morju.

Za ljubitelje morja so na voljo tudi zasebni izleti z lastnim motornim čolnom, idealni za raziskovanje skritih zalivov in otokov zadrskega arhipelaga.

Hotel Preko Ugljan Island postavlja nov standard celoletnega bivanja na otoku.

Za več informacij obiščite spletno stran hotel-preko.hr.

