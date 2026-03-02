Hrvaško Zagorje – narava, ki sprošča, in doživetja, ki ostanejo

Prepoznavna identiteta Hrvaškega Zagorja skozi vse leto so gradovi, toplice, odlična kulinarika in vina ter pristna celinska Hrvaška.

Že samo ime prikliče hribe, zavite v jutranjo meglo, gradove nad zelenimi pobočji in občutek miru, ki nas prevzame ob prihodu. To doživetje je ena izmed najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih.

Narava tukaj ni zgolj kulisa. Je povabilo k bivanju – s sprehodi in kolesarjenjem po gričevnati pokrajini, razgledi na vinograde ter ohranjene zelene površine, ki omogočajo aktivni turizem in upočasnitev vsakdanjega življenja. Hrvaško Zagorje doživljamo počasi, skladno s prostorom, v katerem se nahaja.

Pomemben del ponudbe so toplice in velnes centri, po katerih je regija znana tudi zunaj meja Hrvaške. Termalna voda, sodobne spa vsebine in mirno naravno okolje ustvarjajo pogoje za sprostitev ter regeneracijo skozi vse leto.

Vse večjo vlogo imajo tudi kampi, ki se nahajajo v zelenju in so prilagojeni sodobnim popotnikom, ki si želijo bivati v naravi, ne da bi se odpovedali udobju. Počitniške hiše so skupaj z njimi postale prepoznaven del ponudbe v Hrvaškem Zagorju, saj ponujajo zasebnost, svobodo bivanja in neposreden stik s pokrajino, zato so primerne za družine, pare ter manjše skupine.

Ponudbo dopolnjujejo kulturna dediščina, kulinarika in vinski turizem ter gradovi, lokalni okusi in ljudje, ki turizem doživljajo osebno ter pristno.

Dovolj je eno bivanje in doživetje, ki ostane – narava, mir ter nepozabno okolje.

