Like Hrvaška, Slovenija, Srbija ter Bosna in Hercegovina ni samo revija. Je tudi dokaz, da se dobre zamisli ne ustavijo na meji. Pred dvema letoma se je začelo z Jutarnjim listom in ljubljanskim Delom, potem se nam je pridružil beograjski Blic, letos pa tudi sarajevsko Oslobođenje. Danes smo tu štiri uredništva, štiri založbe, štirje jeziki – in ena skupna revija.

Like ni samo založniški projekt, je simbol medijskega in gospodarskega sodelovanja ter, kar je preprosta resnica, prostora, ki skupaj potuje in skupaj raste. Turizem je najlepša oblika povezovanja – ljudi, kultur, običajev in okusov.

Hrvaška ostaja pomembna destinacija za goste iz Slovenije, Srbije, Bosne in Hercegovine, vse več hrvaških turistov pa odkriva Beograd, Novi Sad, Ljubljano, slovenska smučišča, Sarajevo, Mostar in gorske vrhove BiH.

Na teh straneh boste našli navdih, skrite bisere in skupni vodnik z več kot dvesto predlogi za kratka potovanja – po 52 iz vsake države. Dodajamo še velike reportaže in avtorske zgodbe iz prve roke, o ljudeh, mestih in izkušnjah.

Če si delimo preteklost, trge in običaje, zakaj si ne bi delili tudi dobrih nasvetov?

Hvala, da potujete z nami. To je šele začetek naše zgodbe.