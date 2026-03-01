  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Like

    Jagodina – vodilna destinacija srbskega turizma

    Potoval sem po vsem svetu, a Jagodine nisem nikjer našel.﻿
    Muzej voščenih figur je prvi in edini muzej voščenih figur v Srbiji ter šesti v Evropi. FOTO: Aleksandar Dobrosavljević
    Galerija
    Muzej voščenih figur je prvi in edini muzej voščenih figur v Srbiji ter šesti v Evropi. FOTO: Aleksandar Dobrosavljević
    Promo Delo
    1. 3. 2026 | 11:30
    5:42
    A+A-

    Bogato turistično ponudbo Jagodine sestavljajo prvi srbski akvapark, živalski vrt, edinstveni muzeji, številne cerkve in samostani, kulturnozgodovinski spomeniki ter raznolike prireditve.

    S pospešenim razvojem mesta pod vodstvom Dragana Markovića - Palme se je Jagodina med drugim razvila v turistično središče Srbije, z jasno težnjo, da postane prepoznavna ne le v balkanski regiji, temveč tudi širše. Dragan Marković - Palma je imel vizijo in je dokazal, da mesto za razvoj v turistično središče ne potrebuje posebnega geografskega položaja, temveč zanimive, dobro umeščene in med seboj usklajene turistične vsebine.

    Jagodina je vodilna destinacija srbskega turizma, številne privlačne zanimivosti pa so razlog, da se njen turistični razvoj v zadnjih dvajsetih letih izključno vzpenja. To med drugim potrjuje podatek, da Jagodino na leto obišče več kot 500.000 domačih in tujih turistov. Posebna prednost turistične ponudbe je tudi to, da so glavne zanimivosti zbrane na enem mestu: Turistični kompleks Dragana Markovića - Palme, vodni park, živalski vrt in muzej voščenih lutk.

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Turistični kompleks Dragana Markovića - Palme je bil odprt 7. julija 2025 v čast idejnemu snovalcu vseh turističnih vsebin v Jagodini, ki je pomoravsko prestolnico postavil na turistični zemljevid Srbije in Evrope. Do kompleksa turisti prihajajo po ulici, ki s ponosom nosi njegovo ime. V sklopu kompleksa je tudi izletniško območje Potok – Đurđevo brdo z umetnim slapom in sistemom fontan v dolžini 122 metrov ter poletnim odrom z amfiteatrom, kjer potekajo številni glasbeni in drugi kulturni dogodki v organizaciji mesta Jagodina, brezplačni za vse obiskovalce in prilagojeni različnim okusom občinstva.

    Živalski vrt je prvi živalski vrt južno od Beograda, v katerem v povsem naravnem okolju skrbno varujejo 52 živalskih vrst z več kot 250 živalmi z vsega sveta: bengalske tigre, leve, medvede, žirafe ter več vrst opic, ptic in plazilcev … V okviru živalskega vrta je tudi veliko spremljevalnih vsebin, posebej namenjenih najmlajšim, zaradi česar je živalski vrt zelo priljubljen cilj številnih izletov, zlasti šolskih.

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Vodni park je prvi vodni park v Srbiji, razprostira se na površini 3,5 hektara. Zaradi svoje privlačnosti in stalnih novosti je vsako poletno sezono najbolj obiskan kraj v Srbiji za osvežitev in zabavo. Vsebuje osem bazenov, devet toboganov za odrasle in pet za otroke, olimpijski bazen pa izpolnjuje vse zahteve za izvedbo tekmovanj po svetovnih predpisih.

    Muzej voščenih lutk je prvi in ​​edini muzej te vrste v Srbiji ter šesti v Evropi. Izjemno pomemben je za negovanje srbske tradicije in zgodovine, saj je na ogled 34 eksponatov, ki predstavljajo osebnosti iz naše zgodovine, politike, športa, kulture ... Poleg razstavljenih figur so v muzeju predstavljeni tudi originalni kostumi, orožje, kopije redkih knjig, na primer Miroslavov evangelij in Zakonik carja Dušana, makete samostanov, vojne zastave ...

    FOTO: Aleksandar Dobrosavljević
    FOTO: Aleksandar Dobrosavljević

    Turistični kompleks Dragana Markovića - Palme je bil odprt 7. julija 2025
    v čast idejnemu snovalcu vseh turističnih vsebin v Jagodini.

    Turistično-zgodovinski kompleks Kočin hrast se nahaja ob Veliki Moravi, s hrastom, starim več kot 300 let, poleg turističnih vsebin, ki jih ponuja, pa ima tudi velik zgodovinski pomen. Lokalni muzej, ki priča o zgodovini Jagodine z množico arheoloških eksponatov in dragocenih predmetov, ki jih hrani, je pomembna ustanova te vrste. Med eksponati so redki prazgodovinski fosili, arheološke najdbe iz srednjega veka, stare in redke knjige, avtentično pohištvo ... Muzej naivne in marginalne umetnosti, edini tovrsten na Balkanu, je kraj ohranjanja in afirmacije mnogih slikarjev naivcev.

    Jagodina ima tudi številne verske znamenitosti, cerkve in samostane, ki jih je vredno obiskati. Med njimi po svoji lepoti izstopajo cerkev sv. Janeza Krstnika v Končarevu, ki jo je ustanovila družina Marković, cerkev sv. Petra in Pavla v središču mesta, stara cerkev sv. nadangela Mihaela in samostan Jošanica. Skozi Jagodino vodi glavna vinska cesta, ki povezuje najboljše vinarne na tem ozemlju.

    FOTO: Nenad Đukić
    FOTO: Nenad Đukić

    Mesto in njegova okolica sta bogata s številnimi kulturnozgodovinskimi spomeniki. Med njimi je avtentičen kip Jovanča Micića, Nušićevega znanega svetovnega popotnika, ki stoji na vhodu v Jagodino. Poleg tega, da je kip turistična atrakcija, predstavlja tudi dobrodošlico številnim turistom, ki bodo po obisku Jagodine zagotovo vzkliknili slavni stavek: »Potoval sem po vsem svetu, a Jagodine nisem nikjer našel.« Veliko razlogov je, zakaj vas vse poti vodijo v Jagodino, turistično središče v osrčju Srbije.

    Dobrodošli!

    Naročnik oglasne vsebine je Občina Jagodina

    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Tudi Trump sporočil novico, da je Hamenej mrtev

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    28. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

         V živo: Iranski predsednik: Umor Hameneja je vojna napoved muslimanom

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    1. 3. 2026 | 05:23
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Napad na Iran

    Boštjan Videmšek: V poveljniških sobah že dolgo ni več odraslih ljudi

    Iranski odziv s povračilnimi napadi na številne države v regiji je bil ravno to, kar so si načrtovalci napada najbolj želeli.
    Boštjan Videmšek 1. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    Grošelj za Delo: Izbruh regionalne vojne bi najbolj prizadel Evropo

    Stopnjevanju izraelsko-ameriških napadov bo sledilo tudi stopnjevanje iranskih protiudarov, ocenjuje obramboslovec.
    Jure Kosec 28. 2. 2026 | 16:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    JagodinaLike 2026promoSrbija
    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    Putin obsodil atentat na Hameneja, Kitajsko skrbi usoda njenih interesov

    Ruski in kitajski predstavniki so se pričakovano ostro odzvali na ameriško-izraelski napad na Iran.
    Boris Čibej, Zorana Baković 1. 3. 2026 | 12:48
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Poziv zunanjega ministrstva

    Kje in kako hitro dobiti nujno konzularno pomoč

    Delovanje slovenskih veleposlaništev na kriznem območju je omejeno. V primeru odpovedi leta naj se državljani obrnejo na turistično agencijo.
    1. 3. 2026 | 12:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Brez napadalnega smučanja

    Sofia Goggia do 28. zmage, Ilka Štuhec ogrozila finale sezone

    Italijanka je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Soldeuu v Andori, najboljša slovenska smučarka je bila le 35.
    1. 3. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Za mizo

    Živa Ploj Peršuh: Poslušati in slišati ni isto

    Dirigiranje kot poklic je pika na i, kar ljudje vidijo na odru, je končni stadij. Moje delo se začne veliko prej, pove dirigentka Živa Ploj Peršuh.
    Petra Kovič 1. 3. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Beseda tedna

    Snegolom

    V tiskani in spletni izdaji Dela skupaj z ZRC SAZU soustvarjamo besede tedna. Ta teden smo izbrali besedo snegolom.
    1. 3. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Brez napadalnega smučanja

    Sofia Goggia do 28. zmage, Ilka Štuhec ogrozila finale sezone

    Italijanka je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Soldeuu v Andori, najboljša slovenska smučarka je bila le 35.
    1. 3. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Za mizo

    Živa Ploj Peršuh: Poslušati in slišati ni isto

    Dirigiranje kot poklic je pika na i, kar ljudje vidijo na odru, je končni stadij. Moje delo se začne veliko prej, pove dirigentka Živa Ploj Peršuh.
    Petra Kovič 1. 3. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Beseda tedna

    Snegolom

    V tiskani in spletni izdaji Dela skupaj z ZRC SAZU soustvarjamo besede tedna. Ta teden smo izbrali besedo snegolom.
    1. 3. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ženske

    Trendi, ki jih ne smete zamuditi

    Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
    1. 9. 2020 | 12:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo