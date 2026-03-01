Jagodina – vodilna destinacija srbskega turizma

Bogato turistično ponudbo Jagodine sestavljajo prvi srbski akvapark, živalski vrt, edinstveni muzeji, številne cerkve in samostani, kulturnozgodovinski spomeniki ter raznolike prireditve.

S pospešenim razvojem mesta pod vodstvom Dragana Markovića - Palme se je Jagodina med drugim razvila v turistično središče Srbije, z jasno težnjo, da postane prepoznavna ne le v balkanski regiji, temveč tudi širše. Dragan Marković - Palma je imel vizijo in je dokazal, da mesto za razvoj v turistično središče ne potrebuje posebnega geografskega položaja, temveč zanimive, dobro umeščene in med seboj usklajene turistične vsebine.

Jagodina je vodilna destinacija srbskega turizma, številne privlačne zanimivosti pa so razlog, da se njen turistični razvoj v zadnjih dvajsetih letih izključno vzpenja. To med drugim potrjuje podatek, da Jagodino na leto obišče več kot 500.000 domačih in tujih turistov. Posebna prednost turistične ponudbe je tudi to, da so glavne zanimivosti zbrane na enem mestu: Turistični kompleks Dragana Markovića - Palme, vodni park, živalski vrt in muzej voščenih lutk.

FOTO: Shutterstock

Turistični kompleks Dragana Markovića - Palme je bil odprt 7. julija 2025 v čast idejnemu snovalcu vseh turističnih vsebin v Jagodini, ki je pomoravsko prestolnico postavil na turistični zemljevid Srbije in Evrope. Do kompleksa turisti prihajajo po ulici, ki s ponosom nosi njegovo ime. V sklopu kompleksa je tudi izletniško območje Potok – Đurđevo brdo z umetnim slapom in sistemom fontan v dolžini 122 metrov ter poletnim odrom z amfiteatrom, kjer potekajo številni glasbeni in drugi kulturni dogodki v organizaciji mesta Jagodina, brezplačni za vse obiskovalce in prilagojeni različnim okusom občinstva.

Živalski vrt je prvi živalski vrt južno od Beograda, v katerem v povsem naravnem okolju skrbno varujejo 52 živalskih vrst z več kot 250 živalmi z vsega sveta: bengalske tigre, leve, medvede, žirafe ter več vrst opic, ptic in plazilcev … V okviru živalskega vrta je tudi veliko spremljevalnih vsebin, posebej namenjenih najmlajšim, zaradi česar je živalski vrt zelo priljubljen cilj številnih izletov, zlasti šolskih.

FOTO: Shutterstock

Vodni park je prvi vodni park v Srbiji, razprostira se na površini 3,5 hektara. Zaradi svoje privlačnosti in stalnih novosti je vsako poletno sezono najbolj obiskan kraj v Srbiji za osvežitev in zabavo. Vsebuje osem bazenov, devet toboganov za odrasle in pet za otroke, olimpijski bazen pa izpolnjuje vse zahteve za izvedbo tekmovanj po svetovnih predpisih.

Muzej voščenih lutk je prvi in ​​edini muzej te vrste v Srbiji ter šesti v Evropi. Izjemno pomemben je za negovanje srbske tradicije in zgodovine, saj je na ogled 34 eksponatov, ki predstavljajo osebnosti iz naše zgodovine, politike, športa, kulture ... Poleg razstavljenih figur so v muzeju predstavljeni tudi originalni kostumi, orožje, kopije redkih knjig, na primer Miroslavov evangelij in Zakonik carja Dušana, makete samostanov, vojne zastave ...

FOTO: Aleksandar Dobrosavljević

Turistični kompleks Dragana Markovića - Palme je bil odprt 7. julija 2025

v čast idejnemu snovalcu vseh turističnih vsebin v Jagodini.

Turistično-zgodovinski kompleks Kočin hrast se nahaja ob Veliki Moravi, s hrastom, starim več kot 300 let, poleg turističnih vsebin, ki jih ponuja, pa ima tudi velik zgodovinski pomen. Lokalni muzej, ki priča o zgodovini Jagodine z množico arheoloških eksponatov in dragocenih predmetov, ki jih hrani, je pomembna ustanova te vrste. Med eksponati so redki prazgodovinski fosili, arheološke najdbe iz srednjega veka, stare in redke knjige, avtentično pohištvo ... Muzej naivne in marginalne umetnosti, edini tovrsten na Balkanu, je kraj ohranjanja in afirmacije mnogih slikarjev naivcev.

Jagodina ima tudi številne verske znamenitosti, cerkve in samostane, ki jih je vredno obiskati. Med njimi po svoji lepoti izstopajo cerkev sv. Janeza Krstnika v Končarevu, ki jo je ustanovila družina Marković, cerkev sv. Petra in Pavla v središču mesta, stara cerkev sv. nadangela Mihaela in samostan Jošanica. Skozi Jagodino vodi glavna vinska cesta, ki povezuje najboljše vinarne na tem ozemlju.

FOTO: Nenad Đukić

Mesto in njegova okolica sta bogata s številnimi kulturnozgodovinskimi spomeniki. Med njimi je avtentičen kip Jovanča Micića, Nušićevega znanega svetovnega popotnika, ki stoji na vhodu v Jagodino. Poleg tega, da je kip turistična atrakcija, predstavlja tudi dobrodošlico številnim turistom, ki bodo po obisku Jagodine zagotovo vzkliknili slavni stavek: »Potoval sem po vsem svetu, a Jagodine nisem nikjer našel.« Veliko razlogov je, zakaj vas vse poti vodijo v Jagodino, turistično središče v osrčju Srbije.

Dobrodošli!

Naročnik oglasne vsebine je Občina Jagodina